Jeste li ikad izgubili prtljagu? Možda je završila u ovom dućanu: 'Nikad ne znamo što ćemo pronaći'

Američki putnici svake godine gube na milijune kofera, a milijuni odjevnih predmeta, komada nakita, elektronike i drugih napuštenih stvari svake godine završe u jednoj jedinstvenoj trgovini u sjeveroistočnoj Alabami.

U prostoru od 50.000 četvornih metara nalaze se redovi odjeće, obuće, knjiga, elektronike i drugog inventara iz izgubljenih kofera. Ovih dana, u ponudi su tako i kuhinjske škare za ljevoruke. Avioprijevoznici obično troše tri do četiri mjeseca pokušavajući vratiti izgubljene kovčege njihovim vlasnicima. Ako im to ne pođe za rukom, prodaju vrećice tvrtki Unclaimed Baggage, koja dijeli artikle na one koji su za baciti, donirati ili pak idu u serije za prodaju, objašnjava za CNN vlasnik trgovine, Bryan Owens.

Obiteljski biznis

Cijene su, naravno, povoljne pa zainteresiranih kupaca ne manjka. Trgovinu Nepreuzete prtljage pokrenuo je 1970. Owensov otac, Doyle Owens, nakon što mu je prijatelj koji je radio za autobusnu službu Trailways rekao da ima hrpe nepreuzete prtljage i da ne zna što bi s njom. "Moj je tata odrastao u maloprodaji i pomislio je: 'Mogu ti pomoći u tome'," rekao je Bryan Owens.

Stariji Owens posudio je 300 dolara i kamionet Chevy iz 1965. i odvezao se u Washington, D.C., po kofere. Obitelj je dala oglase u novinama najavljujući da prodaju predmete iz nepreuzete prtljage. Ljudi su se pojavili u tako velikom broju da su se artikli redovito rasprodavali. Kako je posao cvjetao, Doyle Owens dao je otkaz u industriji osiguranja i usredotočio se na svoj novi biznis. Njegov sin Bryan preuzeo je trgovinu 1995. Njegov otac umro je dva desetljeća kasnije, ali ne prije nego što je dobio priliku vidjeti kako trgovina širi svoj doseg izvan ovog grada u Alabami od 16.000 ljudi.

U 54 godine otkako je pokrenuta, "Nepreuzeta prtljaga" postala je međunarodna, s online kupnjama koje se šalju kupcima u inozemstvo. Trgovina je postala jedna od glavnih turističkih atrakcija ovog područja i privlači više od milijun posjetitelja godišnje, otkriva Owens.

Nema čega nema

Većinu ponude čine artikli iz prtljaga izgubljenih tijekom putovanja zrakoplovom, iako trgovina prima i neke nepreuzete torbe iz vlakova i autobusa. Prodaju i predmete ostavljene u džepovima na sjedalima, pretincima iznad glave i u ručnoj prtljazi, pojašnjava glasnogovornik trgovine, Sonni Hood.

A među izgubljenim stvarima ima, čini se, svega. Prošle godine u napuštenim prtljagama otkriveni su, primjerice, ključ od pogrebnog kovčega, kovčeg pun perika, staklenka puna zuba morskog psa i dvije žive štakorske zmije skrivene u putnoj torbi. Ove neotrovne gmazove trgovina je ipak pustila u divljinu. Neki od neobičnijih predmeta pronađenih u prtljazi tijekom desetljeća izloženi su pak u malom muzeju unutar trgovine. Tu se mogu vidjeti oklop, set gajdi, Guccijeva torba puna egipatskih povijesnih artefakata i lutka Hogglea, mrzovoljnog patuljka korištena u fantastičnom filmu "Labirint" iz 1986.

'Svaki dan kao Božić'

Jedna izgubljena torba sadržavala je prilagođeni Nikon fotoaparat dizajniran za space shuttle. Ispostavilo se da ga je izgubio netko iz NASA-e pa ga je trgovina na kraju predala svemirskoj agenciji. "Svaki dan je kao Božić - nikad ne znamo što ćemo pronaći", kaže vlasnik Owens. "Gledam na to kao na arheološka iskopavanja."

U 2023. zrakoplovni prijevoznici izgubili su u prosjeku 6,9 komada prtljage na 1000 putnika. Više od 99,5 posto kofera vrati se vlasnicima. Samo u kolovozu 2024., primjerice, savezna statistika pokazuje da su zrakoplovne tvrtke pogrešno rukovale s više od 260.000 torbi u SAD-u. Zračni prijevoznici obično potroše tri do četiri mjeseca pokušavajući vratiti izgubljene torbe vlasnicima prije nego što ih prodaju u trgovini. U trenutku kada torbe završe u trgovini, aviokompanije vlasnicima već nadoknade štetu koja iznosi do 3800 dolara po putniku za izgubljenu torbu na domaćem letu.

Trgovina otkupljuje svaku vrećicu onakvu kakva jest, bez popisa sadržaja. Vreće se zatim odvoze u skladište gdje se predmeti sortiraju i čiste. Rabljeno donje rublje se ne prodaje, samo novo, na kojem još uvijek stoji cijena. Tehnički stručnjaci uklanjaju osobne podatke s elektroničkih uređaja i testiraju ih kako bi bili sigurni da rade.

U trgovinu svaki dan stigne oko 7.000 novih artikala, a kroz godine ovakvog poslovanja i prikupljanja napuštene prtljage lijepo se vide promjene u kulturnim trendovima. Kad je trgovina tek počela s poslovanjem, putnici su u avionima često ostavljali Walkmane i kazete glazbenika iz 70-ih godina, kao što je Joni Mitchell. Ovih dana, putnici ostavljaju AirPods, telefone i tablete, zajedno s majicama i drugom robom s turneje Eras Tour Taylor Swift.

Najčešće pronađeni artikli uključuju tenisice, bluze i traperice, iako se može naći i formalnije odjeće. Redatelj Daniel Scheinert, koji je prošle godine osvojio Oscara za korežiranje filma "Everything Everywhere All at Once", slavno je održao svoj pozdravni govor u smokingu kupljenom upravo u dućanu Unclaimed Baggage.

Imaju redovite kupce

Artikli u trgovini prodaju se po 20 do 80 posto nižim cijenama. "Mi nismo trgovina rabljenom robom. Trgovine rabljenom robom pune su stvari koje ljudi više ne žele. Naša je trgovina puna stvari koje su ljudi toliko voljeli da su ih spakirali da ponesu na odmor. Tako da će to obično biti ljepši predmeti", napominje glasnogovornik.

Wade Dubose (59), samoproglašeni je superkupac koji odlazi u trgovinu nekoliko puta dnevno u potrazi za povoljnim cijenama. "To je kao da idete u avanturu, nikad ne znate što ćete dobiti", kaže. Kao poduzetnik koji kupuje artikle i preprodaje ih, Dubose se oslanja na trgovinu za svoje zalihe. "Kupujem sve, samo da je dogovor", rekao je.

Andolyn Parrish (28) takoer je redoviti kupac. U jednoj od posljednjih kupovima, uzela je srebrnu jaknu za 10 dolara. Jedna od njezinih najskupljih kupnji ovdje bila je vintage torbica Louis Vuitton koju je platila 350 dolara. Ipak, u redovnoj prodaji ova se torbica prodaje za tisuće dolara. "Nešto što si nikad ne bih mogla priuštiti, uspjela sam kupiti ovdje", kaže. Najskuplji predmet koji su u trgovini prodavali bio je platinasti Rolex koji inače košta 64.000 dolara. Ovdje se mogao kupiti za duplo nižu cijenu.

