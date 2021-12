Pojava omikrona pokazuje da je svijet "bliže početku pandemije nego kraju", upozorio je jedan od najvećih britanskih znanstvenika, žaleći se na nedostatak političkog vodstva nad pandemijom covida, javlja The Guardian.

Sir Jeremy Farrar, direktor Wellcome Trusta, koji je prošlog mjeseca odstupio s mjesta vladinog znanstvenog savjetnika, rekao je da je napredak u borbi protiv covida-19 od njegova pojavljivanja "potraćen".

Pišući u Observeru, rekao je da su bogate zemlje bile "vrlo uljuljkane misleći da je najgore od pandemije iza nas". Rekao je, iako se nada da će trenutna cjepiva zaštititi od teških bolesti izazvanih omikronom, da to možda neće vrijediti za buduće varijante.

"Što se duže ovaj virus nastavi širiti među uglavnom necijepljenima diljem svijeta, to je vjerojatnije da će se pojaviti varijanta koja može nadvladati naša cjepiva i tretmane", piše on. "Ako se to dogodi, mogli bismo biti blizu početka.

Ovo političko odstupanje i nedostatak vodstva produžuje pandemiju za sve, s vladama koje nisu voljne stvarno se pozabaviti nepravednim pristupom cjepivima, testovima i liječenju. Bilo je divnih govora, toplih riječi, ali ne i radnji potrebnih da se osigura pravičan pristup onome što znamo da djeluje i da bi pandemiju dovelodo kraja."

Glavni prioritet booster doza

Caroline Abrahams, direktorica britanske dobrotvorne organizacije Age UK, rekla je da je program "iskreno u neredu". "Daleko je iza onoga što bi trebalo biti, a čuti ovog tjedna da čak jedan od petero štićenika staračkih domova još nije dobio booster dozu bilo je ništa drugo nego alarmantno", dodala je.

Rutinski zdravstveni pregledi za starije od 75 godina i za nove pacijente mogu se odgoditi prema novim smjernicama.

"U tom kontekstu slažemo se da je sada glavni prioritet da čim više starijih i ranjivih ljudi dobije booster dozu, i to brzo", rekla je Abrahams.

Sajid Javid, britanski ministar za zdravstvo, pozvao je sve osobe koje ispunjavaju uvjete za booster da se docijepe prije nego što provedu vrijeme s obitelji ovog Božića. "Apsolutno je ključno da svi koji ispunjavaju uvjete dobiju booster za jačanje imuniteta prije nego što provedu vrijeme s voljenima", rekao je. "Dok naši briljantni znanstvenici saznaju više o novoj varijanti omikrona, moramo učiniti sve što možemo da ojačamo svoju obranu, a cjepiva su najbolji način za to."

Širenje omikrona zaprepastilo znanstvenike

U subotu je Downing Street objavio da uvodi testove prije odlaska za ljude koji putuju u Ujedinjeno Kraljevstvo. Dužnosnici su rekli da su ti potezi došli nakon što su se pojavili dokazi da je soj omikron prijavljen u više od 40 zemalja, s očitim prijenosom u zajednici što je primjerice u Norveškoj. Također su rekli kako postoje dokazi da je razdoblje inkubacije kraće nego za druge varijante.

Iznenadno širenje omikrona zaprepastilo je mnoge znanstvenike. "Ono što me stvarno iznenadilo je brzina povećanja broja slučajeva prijavljenih iz Južne Afrike", rekao je profesor François Balloux s University College London. "Slučajevi se udvostručuju brzinom kakvu nikad prije nisam vidio. To je vrlo zabrinjavajuće."

Rane procjene sugeriraju da je ovaj porast potaknut činjenicom da varijanta omikron može zaraziti između tri i šest puta više ljudi od delte, u istom vremenskom razdoblju. To je alarmantna brojka, a rana izvješća sugeriraju da postoji manja vjerojatnost da će dovesti do hospitalizacije.

Međutim, znanstvenici su prošli tjedan upozorili da s takvim podacima treba biti oprezan. "Ovo je već teška situacija. Čak i ako je manja vjerojatnost da će omikron uzrokovati tešku bolest, ipak može uzrokovati više hospitalizacija i dodatno opteretiti zdravstvenu službu, jer će se toliko više ljudi zaraziti", rekao je profesor Rowland Kao sa Sveučilišta u Edinburghu.

Prosvjedi diljem Europe

U subotu su u Europi održane novi prosvjedi protiv različitih vladinih mjera protiv koronavirusa. U Austriji, prvoj zemlji u EU-u koja je objavila da je cijepljenje protiv covida obvezno, više od 40.000 ljudi pridružilo se prosvjedu u Beču.

U nizozemskom gradu Utrechtu nekoliko tisuća prosvjedovalo je protiv ograničenja koja su uvedena prošlog vikenda. Prosvjednici su nosili transparente s natpisom "Sloboda u zdravstvu sada!". Mnogi prosvjednici osudili su to što ih nizozemska vlada sve više pritišće da se cijepe ako žele sudjelovati u normalnom životu.

U Frankfurtu je policija prekinula prosvjede nekoliko stotina ljudi jer nisu nosili maske ili držali društvenu distancu. Koristila je pritom palice i papar sprej nakon što ih je napala skupina prosvjednika. U Berlinu su se male skupine okupile na prosvjedu nakon što su velike demonstracije zabranjene.