Nova studija provedena na Sveučilišnoj bolnici Oregon Health & Scienceda (OHSU) otkrila je da oni koji dobiju ponovnu infekciju covidom-19 nakon potpunog cijepljenja mogu steći 'super imunitet' od druge infekcije, piše Daily Mail.

Studija je uspoređivala 26 cijepljenih djelatnika Sveučilišne bolnice koji su imali infekciju koronavirusom s ljudima koji su bili cijepljeni, ali nikada nisu dobili koronavirus. Porast antitijela zabilježen je kod grupe koja je imala koronavirus.

"Povećanja su bila znatna, do 1000, a ponekad i do 2000 posto, tako da je to stvarno visok imunitet", rekao je autor studije Fikadu Tafesse, profesor molekularne mikrobiologije i imunologije na OHSU u Portlandu, Oregon. "To je gotovo 'super imunitet'", dodao je Tafesse.

Slučajevi zaraze omikron varijantom od petka do subote su se gotovo udvostručili u SAD-u, a omikron je potvrđen u gotovo svim američkim državama, osim šest država: Oklahome, Montane, Sjeverne i Južne Dakote, Indiane i Vermonta, iako se konačna potvrda visoko prenosive varijante u svakoj državi sada čini sigurnom.

'Cjepivo pruža temelji imunitet za sve što slijedi'

U međuvremenu, studija Sveučilišta Columbia je pokazala da pacijenti koji su primili booster dozu cjepiva Pfizer ili Moderne imaju 6,5 puta manje antitijela na omikron od izvornog virusa, što znači da sam booster možda neće biti toliko zaštitan. "Suština studije je da vam cjepivo pruža temeljni imunitet za sve što slijedi", rekao je Tafesse za USA Today, upozoravajući da se nitko ne bi trebao namjerno zaraziti koronavirusom.

"Ovo je jedna od prvih studija koji pokazuje da infekcija nakon cijepljenja stvara jači imunitet od prethodne infekcije ili samo cijepljenja", rekla je dr. Monica Gandhi sa Sveučilišta California u San Franciscu. Upozorila je da ne preporuča da se osoba prvo zarazi virusom jer se "ne može predvidjeti tko će se jako razboljeti od koronavirusa".

"Ono što govorimo je da znamo da se život događa. Ako ste slučajno izloženi virusu, imat ćete nevjerojatan imunološki odgovor", rekao je Tafesse. "To odražava reakciju imuniteta koju dobivamo booster dozom", dodao je.

Prema studiji tima s Instituta za javno zdravlje u Oaklandu u Kaliforniji objavljenoj prošlog mjeseca, primanje boostera može pružiti ključnu zaštitu od omikrona.

Učinkovitost cjepiva Pfizer-BioNTecha, koje je ujedno i najčešće korišteno u SAD-u, s 87 posto u ožujku je pao na 43 posto u rujnu. Cjepivo Moderne jedino i dalje ima učinkovitost veću od 50 posto, no učinkovitost cjepiva je ipak jako pala, s 89 posto u ožujku na 58 posto u rujnu.

Primatelji cjepiva Johnson & Johnson posebno su ugroženi sa samo 13 posto učinkovitosti protiv zaraze virusom.

Porast infekcija koronaviruom u SAD-u

Omicron već čini oko tri posto slučajeva diljem zemlje i 13 posto slučajeva u području New Yorka/New Jerseyja, prema nedavnim podacima modeliranja iz Centara za kontrolu bolesti.

U državi New York u subotu je bilo ukupno 21.908 slučajeva koronavirusa, što je blagi porast u odnosu na 21.027 novih slučajeva zabilježenih dan ranije. Zabilježena su i 192 slučaja omikrona, iako ih je vjerojatno više, prenosi New York Magazine.

No, CDC tvrdi da su cjepiva i dalje učinkovita protiv najgorih ishoda koronavirusa. "S drugim varijantama, poput delte, cjepiva su ostala učinkovita u prevenciji teških bolesti, hospitalizacija i smrti. Nedavna pojava omikrona dodatno naglašava važnost cijepljenja i booster doze", navodi CDC.

Također, CDC napominje da će se omikron "vjerojatno" lakše širiti od izvornog virusa SARS-CoV-2, ali nije poznato koliko se lakše širi od delta varijante, zbog koje se broj slučajeva povećao krajem ovog ljeta.

SantaCon kao žarište

Broju novih slučajeva u New Yorku mogao je pridonijeti SantaCon (godišnja puzanja u pubu u kojoj ljudi odjeveni u kostime Djeda Mraza ili kao drugi božićni likovi paradiraju u raznim gradovima širom svijeta).

Mark Levin, predsjednik gradske zdravstvene komisije, rekao je da je događaj 11. prosinca mogao biti faktor.

"Manhattan, nažalost, sada ima najveću stopu covida u NYC-u", napisao je u subotu predsjednik gradske zdravstvene komisije Mark Levin. "To je dijelom zato što više testiramo. Ali ovo bi trebalo poslužiti kao upozorenje o tome koliko je omikrona vani. Budi posebno oprezan kada se radi o okupljanjima u zatvorenom prostoru na kojima se skidaju maske. (I da, SantaCon bi mogao biti dijelom kriv.)'", napisao je Levin na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama mnogi su rekli da su bili pozitivni otkako su prisustvovali SantaConu, a drugi su bili nezadovoljni što je događaj uopće održan.

U subotu ujutro bilo je 830 slučajeva omikron varijante potvrđenih sekvencioniranjem u cijelom SAD-u, što je povećanje od 97 posto u odnosu na brojku od dana ranije. U stvarnosti, pravi broj slučajeva omikrona je puno veći, jer je samo 1 do 2 posto svih slučajeva sekvencirano za markere varijanti, ali podaci testiranja pokazuju uznemirujući nacionalni trend.