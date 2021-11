Kada se Roger Ellis, 64-godišnji umirovljeni industrijski mehaničar iz kanadskog grada Bathursta, prije dvije godine razbolio, njegova je obitelj mislila da je doživio srčani udar. Liječnici su isključili tu mogućnost, no on je nekoliko dana kasnije doživio napadaj.

S vremenom je postajao zabrinut i dezorijentiran. Nakon tri mjeseca u bolnici, izgubio je na težini te je morao jesti na sondu i kretati se u invalidskim kolicima. Liječnicima ništa nije bilo jasno, jer su isključili mogućnost epilepsije, moždanog udara, Creutzfeldt-Jakobove bolesti, autoimunog encefalitisa i tumora na mozgu. Naposljetku su ga, nakon godinu dana bolničkog liječenja, prebacili u starački dom.

"Nažalost, samo smo prihvatili činjenicu da nećemo znati od čega boluje sve dok ne umre", rekao je za Guardian njegov sin Steve Ellis.

Misteriozna neurološka bolest

Obitelj vjeruje da je Roger dio skupine ljudi koji pate od misteriozne neurološke bolesti. Zanimljivo, većina slučajeva je koncentrirana u rijetko naseljenom području pokrajine New Brunswick, u kojoj se i nalazi gradić Bathurst.

Dok su stručnjaci zbunjeni, lokalni dužnosnici su se žestoko sukobili s njima jer smatraju da slučajevi nisu povezani i da nemaju veze sa zagađenjem ili drugim čimbenicima u okolišu.

Dosad je priznato svega 48 slučajeva, iako dužnosnici upoznati s istraživanjem govore kako je više od 100 oboljelih osoba. Oboljeli pate od neobjašnjivih bolova, grčeva i promjena u ponašanju, a mnogi su imali halucinacije, nekontrolirano su slinili i cvokotali zubima te pokazivali znakove kognitivnog pada i velikog trošenja mišića.

Zataškavanje slučaja

Iako liječnici nisu našli odgovore na pitanja, ministrica zdravstva New Brunswicka, Dorothy Shephard, je potkraj listopada obznanila da nema dokaza da bi bilo koja poznata hrana, ponašanje ili izloženost okolišu mogli biti uzrok. Nedugo prije toga Kanadsko udruženje neuropatologa dobilo je dokument u kojem stoji da osmero preminulih nije umrlo zbog ove misteriozne bolesti već zbog Alzheimerove bolesti ili raka.

Obitelji oboljlih su, pak, zabrinute i smatraju da se pokrajina žuri zatvoriti ovaj slučaj i sve gurnuti pod tepih. "To je bio samo dokaz koliko su pokrajinske vlasti bile nekompetentne i neorganizirane. Šteta što moj otac i mnogi drugi oboljeli te njihove obitelji moraju sudjelovati u ovom neredu", rekao je Roger Ellis.

Osoblje kanadske Agencije za javno zdravstvo bilo je šokirano njenom izjavom i dokumentom koji negira povezanost među slučajevima. Osim toga, saveznim je zdravstvenim tijelima onemogućeno da pomažu u istrazi bolesti.

"To je bilo nevjerojatno. Čak i laik shvaća da nikada nećete ništa pronaći gledajući sam fenomen. Morate imati kontrolnu grupu… To je bila samo početnička epidemiologija", poručio je jedan znanstvenik.

Diskreditiranje jednog liječnika

Stručnjaci iz javnozdravstvenih institucija su prije godinu dana zamolili lokalne liječnike da obrate pažnju na simptome slične Creutzfeldt-Jakobovoj bolesti. No, Gerard Jansen iz Kanadske udruge neuropatologa objavio je dokument koji sugerira da je osmero ljudi umrlo od posljedica drugih bolesti. Njegov rad je osudila Agencija za javno zdravstvo te ga optužila za nepropisno korištenje osobnih podataka.

Jansen se branio da korišteni podaci nisu vlasništvo Agencije te da su se kolege "jednoglasno složili s mojim nalazima u svih osam obdukcija i mojim zaključcima".

No, većina znanstvenika je skeptična oko tog dokumenta, a obitelji brine to što se vlasti New Brunswicka pokušavaju distancirati od neurologa Aliera Marrera, koji je prvi otkrio postojanje ove neidentificirane bolesti. Ministrica Shephard je, naime, poručila da je bilo "problema" u procesu izvještavanja koji su doveli do eskalacije situacije te da je Marrero Tvrdi da je Marrero prilikom otkrivanja ove bolesti radio sa saveznim znanstvenicima, kao i neurolozima iz drugih provincija.

Očekuje se da bi istraga koju vode lokalni neurolozi, ali najvjerojatnije bez Marrera, trebala početkom sljedeće godine dati odgovore na dosad neodgovorena pitanja. Bit će ispitano svih 48 priznatih pacijenata, od kojih je većinu liječio upravo Marrero.

"Čini se da ga stvarno diskreditiraju bez korištenja njegova imena. Ovo je neprihvatljivo. Od svih ljudi, on je bio najkomunikativniji ovih posljednjih nekoliko mjeseci. Njegova radna etika i njegova profesionalnost i empatija jednostavno su vrhunski", rekao je Ellis i dodao da bi javnost i dalje tapkala u mraku da nije bilo prošlogodišnjeg curenja dopisa.