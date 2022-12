Časopis Time proglasio je u srijedu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija osobom godine istaknuvši da je inspirirao Ukrajince i da mu je cijeli svijet odao priznanje na njegovoj hrabrosti u pružanju otpora ruskoj invaziji.

Odbivši napustiti Kijev na početku rata, bivši komičar okupio je oko sebe svoje sunarodnjake svojim govorima i obilascima ratom razorene zemlje, navodi list.

'Hrabrost je zarazna'

"Zelenskijev uspjeh kao ratnog vođe temelji se na činjenici da je ta hrabrost zarazna. Ona se proširila među ukrajinskim političkim vodstvom u prvim danima invazije jer su svi shvatili da je predsjednik ostao s njima", navodi Time odajući priznanje 44-godišnjem predsjedniku.

Elon Musk, direktor Tesle, bio je Timeova osoba godine 2021., no sada više u oči upada izbor za osobu godine 2007. - Vladimir Putin.

Objašjavajući izbor, Time je još tada istaknuo da nipošto Putina ne smatraju pozitivcem. "On je novi car Rusije i opasan je u smislu da ga nije briga za građanske slobode; nije mu stalo do slobode govora; njemu je stalo do stabilnosti. Ali stabilnost je ono što je Rusiji trebalo i zato ga Rusi obožavaju”, poručili su. "Nije on dobar lik, ali je učinio nevjerojatne stvari", istaknuli su.

Time je tradiciju proglašavanja osoba godine započeo 1927.