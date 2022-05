Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kazao je da je preko 200 lokacija ukrajinske kulturne baštine uništeno u posljednjih 2 i pol mjeseca od početka ruske invazije na tu zemlju.

"Do 7. svibnja, ruska je vojska uništila ili oštetila preko 200 lokacija kulturne baštine", kazao je u videopriopćenju u subotu u Kijevu. Među njima je i muzej ukrajinskog pjesnika i filozofa Grigorija Skovorode u Harkivskoj oblasti koji je noć prije pogođen raketom, rekao je Zelenskij. Skovoroda je živio od 1722. do 1794. Zelenskij je rekao da je ostao bez riječi nakon što je rusko granatiranje uništilo muzej posvećen Skovorodi.

U noćnom napadu u selu Skovorodinivki u istočnoj Ukrajini pogođen je krov muzeja, zgrada je zapaljena i ozlijeđen 35-godišnji čuvar. Najvredniji predmeti ranije su premješteni na sigurno rekao je regionalni guverner Harkiva Oleh Sinegubov.

'Ni teroristi ne bi pomislili na to'

"Svakog dana ovog rata ruska vojska radi nešto što me ostavlja bez riječi. A onda sljedeći dan učini nešto drugo zbog čega se opet osjećate isto", rekao je Zelenskij u kasnonoćnom obraćanju. "Ciljani napadi na muzeje - čak ni teroristi ne bi pomislili na to. Ali to je vojska protiv koje se borimo", rekao je.

Skovoroda, ukrajinski kozak, posljednje je godine života proveo u selu Ivanovki, koje je kasnije preimenovano u njegovu čast - Skovorodinivka.

"Nažalost, zlo se vrati kad jedni ne poštuju prava drugih, ne uvažavaju zakone te uništavaju kulturnu baštinu", poručio je Zelenskij.

"Upravo se to dogodilo Rusiji. Zbog toga se moramo braniti. Moramo braniti svoj narod, gradove, čak i muzeje, koji postaju metama ruskih raketa." Svijet će u nedjelju i ponedjeljak obilježiti pobjedu nad nacistima u Drugom svjetskom ratu, dodao je. No potezi Rusije trebaju "svaku državu i svaki narod podsjećati na činjenicu da je nemoguće jednom i zauvijek pobijediti zlo", rekao je.

