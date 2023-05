Muškarac iz Kalifornije poginuo je uslijed naleta automobila, svega par trenutaka nakon što je pačjoj obitelji pomogao da prijeđe cestu, izvijestila je lokalna policija, javlja CNN.

Nesreća se dogodila u Rocklinu, 40-ak kilometara od Sacramenta kada je Casey Rivara (41) izašao iz vozila kako bi se pobrinuo da patke prijeđu na sigurno.

"Čovjek je navodno pokušavao pomoći pačićima koji su bili na raskrižju", stoji u priopćenju policijske uprave Rocklina.

"Dok je muškarac bio na raskrižju, vozač tinejdžer išao je u smjeru istoka na Stanford Ranch Boulevard. Maloljetni vozač udario je pješaka koji je bio na kolniku."

Summer Peterson, rekla je lokalnoj podružnici CBS News da su njezina djeca svjedočila sudaru koji se dogodio u četvrtak navečer oko 20:15 po lokalnom vremenu. "Govorili su: 'Oh, to je tako slatko. To je tako lijepo od njega.' A onda ga je odjednom udario auto”, rekla je.

Vozač neće dobiti kaznenu prijavu?

Ljudi su ostavili cvijeće i gumene patkice na mjestu sudara, a u online akciji prikupljanja sredstava koju su pokrenuli Rivarani rođaci, navodi se da je nesretni čovjek vozio svoju djecu kući nakon plivanja kada su primijetili "mamu patku i pačiće kako se muče prijeći prometno raskrižje". "Casey je bio najljubazniji, najnevjerojatniji suprug i otac", stoji u akciji prikupljanja sredstava. "Čak je i njegov posljednji čin na ovom svijetu bio znak njegove samilosti."

Njegova udovica, Angel Chow, zahvalila je svima na izrazima sućuti i ljubaznim porukama. "Uistinu je ponizno čuti kako je Casey pozitivno utjecao na vaše živote i iznimno smo zahvalni na tome."

Što se tiče vozača koji je usmrtio Rivaru, policija kaže kako još nitko nije uhićen te da je incident pod istragom, ali policijski kapetan Rocklina Scott Horrillo za NBC News je izjavio kako je malo vjerojatno da će se vozač tinejdžer suočiti s kaznenom prijavom.