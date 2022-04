Osramoćeni torijevski zastupnik David Warburton primljen je u psihijatrijsku bolnicu nekoliko dana nakon što je optužen za seksualno uznemiravanje i uzimanje kokaina, rekla je njegova supruga. U priopćenju je njegova supruga izjavila da je zastupnik britanskog Somertona i Fromea doživio veliki šok i stres, piše The Sun.

Warburton je navodno šmrkao "lajnu za lajnom" kokaina nakon čega se skinuo gol i pipao grudi žene u njezinu stanu. Oženjeni 56-godišnji zastupnik suspendiran je iz Konzervativne stranke nakon što je niz tvrdnji o njegovu skandaloznom ponašanju izneseno parlamentarnom nadzorniku za uznemiravanje.

Warburton je sljedećeg jutra poslao ženi poruku u kojoj je pitao je li ponosna što je jedan zastupnik spavao u njezinu domu. "Obećajem da više neću skinuti svu svoju odjeću", dodao je.

'Droga je bila jeftina'

Žena je izjavila da je Warburtona više puta prije i tijekom njegova posjeta upozoravala da ne želi imati seks s njim. No, unatoč njezinim prosvjedima, ona tvrdi da je Warburton dotaknuo svojim tijelom njezino te da joj je pipao grudi dok se penjao u njezin krevet.

Kako se može čuti na audiosnimci, tata dvoje djece navodno je rekao da svota plaćena za drogu nije bila velika te da je "zapravo prilično dobra".

U petak je Warburtonu, koji volontira kao orguljaš u svojoj lokalnoj crkvi, suspendiran iz svoje stranke, što znači da još uvijek može glasovati, ali ne kao zastupnik Torijevaca.

Sam se pozvao u njezin stan

Warburton i žena upoznali su se na poslu i on se sam pozvao u njezin stan, unatoč dokazima da je popila previše pića. Žena također tvrdi da je obukla pidžamu u nadi da će Warburton shvatiti da uopće nije zainteresirana. No tvrdi da se zastupnik tada skinuo gol prije nego što je ušao s njom u krevet, rekavši da je uvijek spavao bez odjeće. Žena je rekla da je ležala "smrznuta" sve dok on nije zaspao.

Njih dvoje se više nisu sreli nakon incidenta 1. veljače. Žena se još nije prijavila policiji ili bilo kojoj drugoj istražnoj vlasti rekavši da želi zaboraviti na incident. No dvije su pomoćnice odlučile poduzeti mjere protiv zastupnika kroz Neovisnu shemu za pritužbe i žalbe.

Tvrde da ne mogu proći kroz njegov ured jer se pitanjima ljudskih resursa bavi njegova supruga Harriet, koju porezni obveznici plaćaju 51.000 funti. Obje žene su optužile Warburtona za neželjene seksualne komentare i seksualna dodirivanja, te tvrde da je u svojoj kući u Londonu držao kokain.

Warburton je ranije osudio izrabljivanje mladih ljudi koji su uključeni u prodaju droge te "zastrašivanje, nasilje i kriminalne poticaje" s kojima se suočavaju. Također je pozvao na međunarodnu akciju u rješavanju problema trgovine droga.

Supruga ga podržava

Warbutonova žena Harriet, s kojom je u braku 20 godina, navodno u potpunosti podržava svog muža. Warburton poriče sva nedjela i navodno je prijateljima rekao da je prošao kroz "čisti pakao", piše The Sun.

Upitan stoji li gospođa Warburton uz svog supruga, njezin brat Jonathan Baker-Bates rekao je za Daily Mail: "Apsolutno, trenutno se podržavaju. Uvijek su bili vrlo sretan par otkad ih poznajem. Moja sestra je očito pogođena i sama i teško joj je."