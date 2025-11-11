Zastrašujuće snimke razaranja obilaze svijet: Novootvoreni most od 758 metara nestao u sekundi

Dio nedavno otvorenog mosta urušio se u utorak u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sichuan na autocesti koja unutrašnjost Kine povezuje s Tibetom, rekle su lokalne vlasti, a izvješća o žrtvama nije bilo.

Policija u gradu Maerkang je u ponedjeljak poslijepodne za sav promet zatvorila 758 metara dug most Hongqi nakon što su se u prilaznim cestama i na obroncima pojavile pukotine i registrirano pomicanje planinskog terena, objavile su lokalne vlasti.

China On November 11, the Hongqi Bridge at the Shuangjiangkou Hydropower Plant in Ma'erkang City, Aba Prefecture, Sichuan Province, collapsed, sending a section of the bridge into the Zumuzu River. No fatalities were reported. The bridge was completed in January of this year. pic.twitter.com/Ova0SVKvu4 — Adam Kruś (@adam_krus) November 11, 2025

Nastala klizišta

Prilazni most i temelji ceste su se urušili u utorak poslijepodne, dovodeći do klizišta, objavile su vlasti pokrajine Sichuan.

Izgradnja mosta je završila ranije ove godine, prema videu koji je na društvenim mrežama objavila građevinska tvrtka Sichuan Road & Bridge Group.

At 4 p.m. on November 11, the Hongqi Bridge in Ma'erkang, Sichuan collapsed due to a large-scale landslide. Fortunately, the bridge was closed in advance after inspection personnel discovered cracks the day before, and no casualties were reported. pic.twitter.com/FCuJQ4DksI — Jim (@yangyubin1998) November 11, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Chat GPT sve više laže: Sad je savršeno jasno zašto je Crnogorac zalutao na Sljemenu