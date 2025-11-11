FREEMAIL
HOROR U KINI /

Zastrašujuće snimke razaranja obilaze svijet: Novootvoreni most od 758 metara nestao u sekundi

Zastrašujuće snimke razaranja obilaze svijet: Novootvoreni most od 758 metara nestao u sekundi
Foto: Screenshot X

Policija u gradu Maerkang je u ponedjeljak poslijepodne za sav promet zatvorila 758 metara dug most Hongqi nakon što su se u prilaznim cestama i na obroncima pojavile pukotine

11.11.2025.
16:33
Hina
Screenshot X
Dio nedavno otvorenog mosta urušio se u utorak u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sichuan na autocesti koja unutrašnjost Kine povezuje s Tibetom, rekle su lokalne vlasti, a izvješća o žrtvama nije bilo.

Policija u gradu Maerkang je u ponedjeljak poslijepodne za sav promet zatvorila 758 metara dug most Hongqi nakon što su se u prilaznim cestama i na obroncima pojavile pukotine i registrirano pomicanje planinskog terena, objavile su lokalne vlasti.

 

Nastala klizišta

Prilazni most i temelji ceste su se urušili u utorak poslijepodne, dovodeći do klizišta, objavile su vlasti pokrajine Sichuan.

Izgradnja mosta je završila ranije ove godine, prema videu koji je na društvenim mrežama objavila građevinska tvrtka Sichuan Road & Bridge Group.

