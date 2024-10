Zastrašujući video s Jadrana! Snimili trenutak groma kad je udario u šetalište

Tijekom nevremena koje je danas zahvatilo Jadran, jutros je oko 10.30 sati grom udario u bor na Šetalištu kralja Nikole u Baru u Crnoj Gori. Kako je objavio Objektiv.rs.

Zapalio se i ormarić za struju, a samo zahvaljujući brzoj reakciji jednog od vlasnika lokalana, plamen je ugašen. Zaposleni u Gradskom zelenilu su uklonili i otpremili polomljene dijelove stabla kod ugostiteljskog objekta na šetalištu.

No nije ovo jedino što se danas dogodilo na Jadranu.

Naime, ciklona je u Istri pogodovala stvaranju fenomena koji neki čak nazivaju mini uragan. IstraMet je objavio kako je salet snimio vrtlog s jasnim obrisima oka, odnosno prostora vedrine. RTL-ov prognostičar Dorian Ribarić potvrdio je da se radi o rijetkom fenomenu koji još nema službeni naziv, ali da ga nazivaju "adriacane".

"Radio se o maloj cikloni koja se formirala uz zapadnu obalu Istre. Ima neke od tropskih karakteristika i ima jasno vidljivo oko - prozor vedrine u svom središtu okružen gustim oblacima. To je manja ciklona koja nije previše utjecala na vrijeme u Istri i na našoj obali, ali je znatno pojačala vjetrove uz zapadne obalu Istre. To je bio jak, na trenutke olujni, južni vjetar koji je zakretao u smjeru sjeverozapada - suprotno od kazaljke na satu. Izgledam sliči kao da se radi malom o uraganu, ali on to nije, nego je to mala ciklona."

Dodao je da je ovaj fenomen trajao nekoliko sati, a sada odlazi prema Tršćanskom zaljevu i Veneciji. "Kolokvijalno se ovaj fenomen naziva adricane i to je manja varijanta ciklone. One snažne na Sredozemlju nazivamo medicane", rekao je Ribarić.

Na IstraMetu su bjavili i snimku broda Matek kod Poreča kako se bori s naglom promjenom smjera vjetra i valovima jer je vjerojatno uletio u prostor adriacanea.