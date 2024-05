U Pennsylvaniji južno od Pittsburgha tornado je protutnjao gradom, ozlijedivši najmanje dvije osobe, a brojne stanovnike natjerao je u bijeg na sigurno. Stanovnici grada Finleyvillea u okrugu Washington snimili su tornado dok se kretao kroz grad, uništavajući kuće.

Jedan od tih videa snimljen je i u gradiću Venetia i prikazuje tornado koji uništava sve pred sobom, krhotine lete zrakom...

Podsjetimo, kako je Danas.hr već pisao, pijavica je manji atmosferski vrtlog relativno kratkog trajanja koji se javlja pri izrazito nestabilnoj atmosferi ispod olujnih oblaka, tj. kumulonimbusa. One mogu nastati iznad vodene površine, ali i nad kopnom. Ime tornado je rezervirano samo za one najjače kopnene pijavice razorne snage i djelovanja uz točno definirane pragove brzine vjetra. Morska pijavica je ona nastala iznad morske površine, a prijeđe li na kopno, duž svoje prilično uske i kratkotrajne putanje može uzrokovati velike štete. Na Jadranu se pijavice mogu javiti u bilo koje doba godine, no najčešće su u kasno proljeće, ljeti i ujesen. Najveća čestina je u kolovozu, a može ih biti i više istovremeno.

