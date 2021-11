U petak je Svjetska zdravstvena organizacija na svojem sastanku odlučila novi soj nazvati B.1.1.529 - omikron, te su je proglasili "varijantom koja zabrinjava", zbog velikog broja mutacija.

No i odluka o imenovanju varijante privukla je pažnju mnogih. Ubrzo nakon što su se počeli pojavljivati sojevi, kako bi se izbjegli stručni nazivi ili stigme zemalja koje izoliraju virus, WHO je krajem svibnja odlučio varijante nazivati slovima grčkog alfabeta. Zadnja imenovama varijanta, prenosi Firstpost, bila je μ (mi). Prema redoslijedu, novi soj iz Afrike trebao bi biti "ν" (ni) pa "ξ" (ksi, xi), no WHO ih je preskočio i odlučio se za o (omikron).

Na twitteru, korisnici su tome odmah vidjeli zavjeru.

Mnogi su odmah posumnjali da je WHO preskočio naziv "ni" kako bi se izbjegla zabuna s riječju "novi", odnosno "new", obzirom da englezi ime tog slova čitaju "nu". Istovremeno, pojavila se teza da je naziv "ξ" (Ksi, Xi) preskočen kako bi se izbjegao bijes Kine i njezina čelnika Xija Jinpinga.