254. je dan rata u Ukrajini

Zelenskij: Oko 4.5 milijuna ukrajinskih kućanstava je bez struje

Četiri razloga za Putinov rat

UN: Nema dokaza o prljavoj bombi

TIJEK DOGAĐANJA:

Zašto je Herson važan i za Rusiju i za Ukrajinu?

13.51 - Vladimir Putin je danas pozvao civilena evakuaciju iz Herson, nazvavši ga "najopasnijom" zonom. Sky News je objasnio zašto je južna regija i istoimeni grad toliko važan i za Rusiju i za Ukrajinu. Još u veljači Moskva je okupirala Herson uključujući i njegov grad koji je najveći ukrajinski grad pod kontrolom Kremlja. Strateški je važan i primarni cilj za obje strane zbog svoje velike riječne i morske luke. Graniči s Krimom i pruža Moskvi kopneni most do crnomorskog poluotoka koji je otela od Ukrajine 2014. Međutim, ukrajinska protuofenziva izvršila je pritisak na ruske snage u Hersonu i gubitak regije bio bi još jedan veliki neuspjeh za Putina jer bi Kijev zapravo odsjekao Rusiju od tog važnog kopnenog koridora. Herson također uključuje ušće rijeke Dnjepar koja prolazi kroz regiju i glavni grad Herson na zapadnoj obali.

Letterman će intervjuirati Zelenskog

13.41 - Američki voditelj talk showa David Letterman otputovao je u Kijev kako bi intervjuirao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Netflix je tu vijest objavio na Twitteru, dodajući da će se predsjednik pojaviti u nadolazećoj epizodi My Next Guest Needs No Introduction s Davidom Lettermanom.

Putin naredio evakuaciju civila iz Hersona: 'To je najopasnija zona'

12.30 - Vladimir Putin rekao je da se civili u Hersonu moraju evakuirati jer je to zona s "najopasnijim akcijama", izvijestila je državna novinska agencija RIA. Rusija je objavila da je anektirala regiju u rujnu, a grad Kherson je najveći ukrajinski grad pod kontrolom Moskve.

Međutim, ukrajinske snage dugo su odustajale od protuofenzive kako bi vratile kontrolu. "Sada, naravno, one koji žive u Hersonu treba maknuti iz zone najopasnijih akcija, jer civilno stanovništvo ne bi trebalo patiti", rekao je Putin tijekom sastanka s prokremaljskim aktivistima, prenosi RIA.

Posljednjih tjedana pojavile su se špekulacije da bi se Rusija mogla povući iz grada Hersona.

Bjelorusija tvrdi da je presrela ukrajinski 'špijunski' dron

11.58 - Bjeloruski graničari izvijestili su da su 2. studenog u Gomelskoj oblasti oborili ukrajinsku bespilotnu letjelicu koja je navodno korištena za prikupljanje obavještajnih podataka na granici i isporuku eksplozivnih naprava, priopćila je tiskovna služba Odbora za državnu granicu Republike Bjelorusije

Odbor tvrdi da se incident dogodio 1 kilometar od bjelorusko-ukrajinske granice. Prema navodima vlasti, bjeloruski graničari su tijekom svoje dužnosti oborili dron koji je navodno doletio s teritorija Ukrajine.

'Ruske tvrdnje o nuklearnom oružju moramo uzeti sa 'zrnom soli''

11.42 - Bivši načelnik Glavnog stožera Ujedinjenog Kraljevstva rekao je za Sky News da iako je dobro što je ruski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu tvrdio da Moskva neće koristiti nuklearno oružje u Ukrajini, njegove komentare moramo uzeti "sa zrnom soli". "Dobro je to čuti, ali sve što je veleposlanik rekao moramo uzeti s rezervom. Naravno, ne možemo ni u kojem slučaju odbaciti niti formirati prijetnju nuklearnim oružjem", rekao je general Lord Dannatt.

Osam civila ubijeno jučer u Donjeckoj oblasti

10.23 - Ukrajinski dužnosnik rekao je da je jučer u regiji Donjeck ubijeno osam civila: pet u Bakmutu, jedan u Pokrovsku, jedan u Nelipivki i jedan u Krasnohorivki. Tijelo civila također je pronađeno u nedavno oslobođenom području, Krimki, rekao je šef regionalne vojne uprave Donjecka Pavlo Kirilenko.

Dodao je da je nemoguće utvrditi broj žrtava u Mariupolju i Volnovasu, koji su i dalje pod ruskom okupacijom. Veliki dijelovi regije Donjeck i dalje su pod kontrolom Rusije, a mnoga područja imaju problema s opskrbom energijom, grijanjem i vodom.

Ukrajina: Ubijeno gotovo 75 tisuća Rusa

9.05 - Prema posljednjim informacijama iz Ukrajine Rusi su izgubili gotovo 75.000 vojnika. "Rusija je izgubila više od 840 vojnika u posljednja 24 sata; većina njih je ubijena na frontama Lyiman i Avdivka", priopćio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine na Facebooku.

Rusija signalizira povlačenje u južnoj Ukrajini, ali Kijev se boji zamke

8.49 - Ruski dužnosnik u južnoj Ukrajini rekao je da će Moskva vjerojatno povući svoje trupe sa zapadne obale rijeke Dnjepar u Hersonu prije nego što pozove civile da odu. To ukazuje na moguće povlačenje koje bi predstavljalo korak nazad u ruskom ratu, ali visoki ruski dužnosnici nisu htjeli komentirati.

Kijevska vlada i zapadni vojni analitičari ostali su oprezni, sugerirajući da bi Rusija mogla postaviti zamku za napredovanje ukrajinskih trupa. "Najvjerojatnije će naše jedinice, naši vojnici, otići na lijevu (istočnu) obalu", rekao je Kiril Stremousov, zamjenik civilnog upravitelja regije Herson, postavljen od strane Rusije, u jučerašnjem intervjuu za Solovyov Live, prokremaljski online medij.

UN: Nema dokaza o ukrajinskoj prljavoj bombi

8.44 - UN-ova služba za nuklearni nadzor potvrdila je da nije pronašla znakove neprijavljene nuklearne aktivnosti nakon inspekcije tri lokacije na zahtjev Ukrajine kao odgovor na ruske navode da se radilo na "prljavoj bombi".

Moskva je optužila Ukrajinu da planira upotrijebiti takvu bombu, konvencionalnu eksplozivnu napravu prožetu radioaktivnim materijalom, i rekla da su instituti povezani s nuklearnom industrijom bili uključeni u pripreme, bez iznošenja dokaza. Ukrajinska vlada odbacuje optužbe.

Volodimir Zelenskij, ukrajinski predsjednik, pozdravio je zaključak, nazvavši ga "prilično očitim" u svom posljednjem nacionalnom obraćanju. “Pozvali smo IAEA da provjeri, dali smo im punu slobodu djelovanja u relevantnim postrojenjima i imamo jasne i nepobitne dokaze da nitko u Ukrajini nije stvorio niti stvara bilo kakve prljave bombe”, rekao je.

Medvedev: 'Rusija vodi svetu bitku protiv Sotone'

8.33 - Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev opisao je ruski rat u Ukrajini kao sveti sukob sa Sotonom, upozorivši da bi Moskva mogla poslati sve svoje neprijatelje u vječnu vatru Gehene. Medvedev je rekao da se Moskva bori protiv "ludih nacističkih ovisnika o drogama" u Ukrajini koje podržavaju zapadnjaci kojima, kako je rekao, "teče slina niz bradu od degeneracije".

U poruci povodom ruskog Dana nacionalnog jedinstva, Medvedev je rekao da je zadatak domovine "zaustaviti vrhovnog vladara pakla, koje god ime koristio - Sotonu, Lucifera ili Iblisa".

Dodao je da Rusija ima različita oružja, uključujući sposobnost da "sve naše neprijatelje pošalje u vatrenu gehenu", koristeći hebrejski izraz koji se često prevodi kao pakao.

Rusko ministarstvo obrane pokazalo je 107 zarobljenih vojnika koje je Ukrajina oslobodila

8.19 - Fotografije iz koje je objavilo rusko Ministarstvo obrane pokazuju zarobljeno rusko vojno osoblje tijekom najnovije razmjene ratnih zarobljenika na nepoznatoj lokaciji. U posljednjoj razmjeni zarobljenika Ukrajina i Rusija oslobodile su ukupno 214 vojnika.

U objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, šef ukrajinskog predsjedničkog ureda Andrij Jermak potvrdio je da je primio 107 pripadnika svog vojnog osoblja, uključujući šest časnika i 101 vojnika.

Britanci: Ruske snage vjerojatno raspoređuju 'barijerne trupe' da pucaju na dezertere

8.15 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne podatke o ratu u Ukrajini. Rečeno je da su ruske snage vjerojatno počele raspoređivati "barijerne trupe" ili "jedinice za blokiranje" zbog niskog morala i nevoljkosti za borbu.

Ministarstvo obrane je dodalo da su ruski generali vjerojatno željeli da njihovi zapovjednici koriste oružje protiv dezertera - i vjerojatno su željeli zadržati obrambene položaje do smrti. Ova taktika pucanja na dezertere također ukazuje na nisku kvalitetu i moral među ruskim snagama.

Četiri razloga za Putinov rat

8.11 - Magomedsalam Magomedov, zamjenik šefa administracije ruskog predsjednika, naveo je četiri razloga koji opravdavaju rat ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini, piše Newsweek.

"Otvorena potpora i promicanje neonacističke ideologije, brza militarizacija Ukrajine, stalni pozivi na aneksiju ruskih teritorija, sve veća prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i stabilnosti nisu ostavili predsjedniku naše zemlje drugog izbora nego pokrenuti posebnu vojnu operaciju", rekao je Magomedov, prenosi ruska novinska agencija Tass.

Magomedov je u četvrtak ustvrdio da je odluka o ratu protiv Ukrajine bila "nužna", prenosi Tass. “Ovo nije bila laka odluka, ali iznimno potrebna, prije svega, radi budućnosti naše zemlje, naše djece i unuka”, objasnio je. "Ovu odluku podržava pretežna većina ruskog naroda."

Bugarska šalje vojnu pomoć Ukrajini

7.46 - Parlament Bugarske odlučio je poslati vojnu pomoć Ukrajini. Prije su blokirali takvu odluku, ali sada su ipak odlučili pomoći.

Zelenskij: Oko 4.5 milijuna ukrajinskih kućanstava je bez struje

7.41 - Oko 4.5 milijuna ukrajinskih kućanstava suočilo se u četvrtak navečer s nestankom struje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij. Kućanstva diljem zemlje privremeno su isključena iz opskrbe energijom prema hitnom rasporedu s ciljem stabilizacije nacionalne električne mreže koja je već tjednima na udaru ruskih napada.

Najviše ljudi je pogođeno u glavnom gradu Kijevu i devet drugih regija: Dnjepropetrovsk, Žitomir, Zaporižja, Sumi, Kirovohrad, Harkiv, Černihov, Hmjelnicki, Čerkasi. Nestanak električne energije moguć je i na drugim područjima.

"Sama činjenica da je Rusija pribjegla teroru protiv energetskog sektora ukazuje na slabost neprijatelja. Oni ne mogu pobijediti Ukrajinu na bojnom polju i stoga na ovaj način pokušavaju slomiti naš narod", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik u četvrtak navečer osvrnuo se još jednom i na ruske tvrdnje o tome da Ukrajina radi na izradi prljave bombe. Zelenski je ustvrdio da sada postoje jasni dokazi da Ukrajina ne stvara takvo oružje.

Ukrajina: Oborili smo iranski dron

7.32 - Ukrajinci su objavili da je iznad Lavova oboren iranski kamikaza-dron.

Među zamijenjenim zarobljenicima su i 74 branitelja Mariupolja

7.28 - Jučer su zaraćene strane napravile zamjenu zarobljenika. Među zamijenjenim ljudima su i 74 branitelja Mariupolja.