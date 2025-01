Preživjeli ledenu smrtnu zamku: Zapanjujuća snimka dramatičnog spašavanja psa i vlasnika

Otac troje djece iz američkog gradića Wellesleya, zajedno sa svojim psom, sigurno se vratio kući nakon dramatičnog spašavanja iz smrznutog jezera u nedjelju. Snimka dronom prikazuje hrabro spašavanje na ledu, kada je spasilac došao do Edu Bergeru koji se borio s ledenim vodama jezera. No, nije samo Ed bio u vodi već i njegov 8-godišnji pas Tommy koji je prvi upao u jezero.

"Traumatično iskustvo"

"Definitivno je bilo prilično traumatično iskustvo", rekao je Ed Berger. "Mislim da bi svatko tko ima kućnog ljubimca učinio isto. Znao sam da moram nešto poduzeti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve je počelo tijekom šetnje, kada je Tommy ugledao ptice, potrčao prema njima i pao u smrznuto jezero. Ed je odmah uzeo čamac i krenuo za Tommyjem. No, čamac se prevrnuo. U nekoliko minuta, vatrogasci i policija udružili su snage kako bi prvo izvadili Eda iz vode, a zatim su spasili i Tommyja.

"Stalno sam govorio vatrogascima: 'U redu sam, sve je u redu, spasite psa', ali su oni rekli 'Ne, prvo spašavamo ljude'" ispričao je Ed Berger.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tommy spašen, zbrinut kod veterinara

Tommy je odveden kod veterninara gdje ga je liječio dr. Allan Heuerman.

"Naša prva briga bila je hipotermija", rekao je dr. Heuerman. "Tommy je borac, to mu je definitivno pomoglo da preživi i nastavi disati i boriti se. Definitivno možemo reći da je imao sreće."

Sretni završetak za Eda i Tommyja

Iako je sve moglo završiti tragično, spašavanje Eda i Tommyja ima sretan završetak. Izrazili su veliku zahvalnost spasiocima i medicinskom osoblju koji su im pomogli.

"Činjenica da su mene spasili, i da su spasili njega, bila je apsolutno nevjerojatna, toliko sam zahvalan", rekao je Ed Berger.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spasioci poručuju - Držite pse na povodcima i ako krenu na led, ne slijedite ih, već odmah pozovite 911.

Tekst se nastavlja ispod oglasa