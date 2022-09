Zapad je u utorak osudio odluku proruskih separatista u okupiranim ukrajinskim regijama da već ovaj tjedan započnu održavanje referenduma o priključivanju Rusiji.

Moskovski planovi o održavanju „lažnih referenduma“ u okupiranim dijelovima Ukrajine „besramno su kršenje međunarodnog prava“, rekao je u utorak glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg.

„To je nova eskalacija u Putinovu ratu“, dodao je Norvežanin i pozvao međunarodnu zajednicu da osudi taj potez i pojača pomoć Ukrajini. Čelnik NATO-a govorio je u New Yorku gdje sudjeluje na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Odluka zbog novačenja vojnika?

Bijela kuća u utorak je odbacila ruski plan o održavanju referenduma kazavši da je Moskva možda donijela tu odluku kako bi unovačila vojnike na tim područjima nakon velikih gubitaka koje je pretrpjela na ratištu.

U očito koordiniranom potezu, proruski dužnosnici najavili su referendume od 23. do 27. rujna u regijama Luhansk, Doneck, Herson i Zaporižja koje čine oko 15 posto ukrajinskog teritorija ili veličine kao Mađarska.

"Sjedinjene Države neće nikad priznati pretenzije Rusije na ukrajinska područja koje je ranije pripojila“, rekao je Jake Sullivan, savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Joe Bidena, prenosi Reuters.

Scholz: Lažni referendumi neće biti prihvaćeni

Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je da ruski plan o održavanju „lažnih referenduma“ u okupiranim dijelovima Ukrajine neće biti prihvaćen, također naglasivši da je to protivno međunarodnom pravu. Scholz je na marginama Opće skupštine UN-a rekao da Rusija mora povući svoju vojsku i da „Ukrajina ima pravo braniti integritet i suverenitet svoje države i demokracije“.

„Podržavamo Ukrajinu u tome“, kazao je njemački kancelar, a prenosi agencija dpa.

Macron: Nova provokacija Rusije

Francuski predsjednik Emmanuel Macron referendume je nazvao novom provokacijom Rusije, kazavši da bi ta zamisao bila smiješna da nije toliko tragična".

Cijeli proces Marcon je nazvao parodijom te kazao da ta glasanja neće imati pravne posljedice i obećao je će Francuska nastaviti vojno pomagati Kijevu.

Ukrajina: Bilo kakvi referendumi uništili bi svaki preostali prozor za pregovore

Bilo kakvi referendumi o pridruživanju ukrajinskih teritorija Rusiji uništili bi svaki preostali prozor za pregovore Kijeva i Moskve, rekao je u utorak glasnogovornik Ureda ukrajinskog predsjednika.

"Bez referenduma, još uvijek postoji najmanja šansa za diplomatsko rješenje. Nakon referenduma - ne", rekao je Serhij Nikiforov, a prenosi medij Liga.net. Nikiforov je reagirao na planove za referendume o formalnom pridruženju Rusiji koje su u utorak predstavili dužnosnici koje su Rusi imenovali u četiri okupirane ukrajinske regije.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak napisao je da bi u slučaju bilo kakvih referenduma trebalo pojačati ekonomske sankcije Rusiji, ali i opskrbu oružja Ukrajini, uključujući projektile ATACMS koji imaju veći doseg nego bilo koji sustav oružja koji trenutno posjeduje Ukrajina.

"Kremlj se protivi snabdijevanju modernih tenkova i ATACMS-a Ukrajini? Vrijeme je da ih dobijemo", rekao je Podoljak. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba poručio je da referendumi neće promijeniti činjenicu da je Rusija agresor.

"Rusi mogu činiti što god hoće. No to neće ništa promijeniti", rekao je Kuleba u New Yorku nakon sastanka s američkom veleposlanicom pri UN-u Lindom Thomas-Greenfield.

"Rusija je bila i ostaje agresor koji ilegalno okupira dijelove ukrajinske zemlje. Ukrajina ima svako pravo osloboditi svoje teritorije i nastavit će ih oslobađati bez obzira na to što Rusija govori".