RIGOROZNI POTEZ / Zakon o obaveznom cijepljenju prošao proceduru u Austriji: Za sve one koji misle reći 'ne' slijede paprene kazne

Kazne za hitni postupak iznose do 600, a u redovnom postupku i do 3.600 eura. U prvoj fazi do 16. ožujka međutim još neće biti izricane kazne. Ministarstvo zdravstva mora još jasno definirati postupak pri izricanju kazni