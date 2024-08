Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) rekao je u srijedu da će sazvati sastanak izvanrednog odbora na kojem će se raspravljati o tome predstavlja li trenutna epidemija majmunskih boginja u Demokratskoj Republici Kongo javnozdravstvenu hitnu situaciju od međunarodnog značaja.

WHO je rekao da je potvrđeno još 50 slučajeva majmunskih boginja i da se sumnja na još više u četiri zemlje - Burundiju, Keniji, Ruandi i Ugandi, gdje slučajevi zaraze dosad nisu bili prijavljeni.

"Zbog širenja majmunskih boginja izvan DR Konga i mogućnosti daljnjeg međunarodnog širenja unutar i izvan Afrike, odlučio sam sazvati izvanredni odbor u skladu s Međunarodnim zdravstvenim propisima koji će me posavjetovati o tome predstavlja li epidemija hitan javnozdravstveni problem od međunarodne važnosti", rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare.

Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da će se izvanredni odbor sastati "što je prije moguće", ali nije dala točan datum sastanka ili druge pojedinosti.

Kako je počelo?

U trenutnoj epidemiji majmunskih boginja u DR Kongu već je zabilježeno oko 27.000 slučajeva i više od 1100 ljudi je umrlo, većinom djece, od početka 2023. godine.

Započelo je širenjem endemskog soja, poznatog kao Clade I. Čini se da se nova varijanta, poznata kao Clade Ib, lakše širi bliskim kontaktom kao što je slučaj među djecom.

Lakši oblik virusa, poznat kao Clade IIb, globalno se proširio 2022. godine, uglavnom kroz seksualni kontakt među muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima. To je potaknulo WHO da proglasi javnozdravstvenu hitnu situaciju. Iako je ona završila, WHO je rekao da bolest i dalje predstavlja prijetnju zdravlju.

