"Još uvijek ima mnogo pitanja koja se trebaju postaviti o tome što se dogodilo u posljednja 24 sata, ali ne mislim da je Ukrajini baš ugodno da će Prigožin sada biti moćan čovjek u Bjelorusiji ako mu Lukašenko to dopusti - ili , recimo to tako, ako mu Putin to dopusti. Mislim da nismo vidjeli sve od Jevgenija Prigožina - on je sada na vrlo važnom mjestu za Rusiju", rekla je.