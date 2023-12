U Srbiji je u nedjelju u 20 sati zatvorena većina birališta na prijevremenim izborima na kojima ideološki i organizacijski rascjepkana oporba nastoji narušiti desetljenu vlast SNS-a i aktualnog šefa države Aleksandra Vučića, dok od promatrača s terena stižu brojne dojave o incidentima i nepravilnostima.

Srbija je u nedjelju glasala na prijevremenim parlamentarnim izborima, birala zastupnike Skupštine Vojvodine te vijećnike u 65 gradova i općina, uključujući Beograd.

TIJEK DOGAĐAJA:

'Svjedoci smo brutalne krađe, kontroliranog glasanja, kaznenih djela...'

23.47 - Marinika Tepić, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, kazala je da su koalicija Srbija protiv nasilja i njezini glasači na izborima "svjedočili brutalnoj krađi".

"Svjedoci smo brutalne krađe, te kontroliranog glasanja, odnosno kolektivnog glasanja, ali i krivičnih djela mita i korupcije, gdje je zabilježeno u više situacija da su se glasovi plaćali", poručila je Tepić, prenosi Jutarnji list.

'Neviđeno izborno nasilje'

23.27 - Današnji dan bio je neviđeno izborno nasilje, kazali su iz Srbije protiv nasilja.

"Još uvijek na velikom broju biračkih mjesta se glasovi broje, do kasno u noć nećemo znati koliki su rezultati", poručili su na konferenciji.

"U ovom trenutku nema govora da je SNS pobijedio u Beogradu. Pored tolike krađe i 40.000 osobnih iskaznica je izdano ljudima koji ne žive u Beogradu, i pored svega toga, izjednačeni smo u ukupnom zbroju, ali veliki dio mjesta još nije izbrojan", kazao je na konferenciji Miroslav Aleksić

Vučić proglasio apsolutnu pobjedu SNS-a: 'Kad god vas otpišu, onda se borite još jače'

23.25 - Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić čije ime je nosila izborna lista vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) proglasio je u nedjelju navečer osvajanje apsolutne većine na prijevremenim parlamentarnim izborima i prednost SNS-a na izborima u Beogradu.

Po projekcijama Isposa, Vučićeva lista osvaja 128 od 250 mandata u srbijanskom parlamentu.

Vučić je u izbornom stožeru SNS-a rekao da SNS, na temelju dosad prebrojanih dva milijuna glasova, nigdje u Srbiji nije dobio manje glasova nego na izborima prije godinu dana, već 10 posto više nego 2022. On je rekao da je, prema rezultatima koje ima SNS, druga po broju osvojenih glasova lista oporbene koalicije "Srbija protiv nasilja" s 28 do 29 posto glasova. Po Ipsosu, to nosi 66 mandata u parlamentu.

Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne smije stati" na izborima za Skupštinu grada Beograda osvojila je 38,5 posto glasova, a drugoplasirana je lista "Srbija protiv nasilja" sa 35 posto podrške birača, rekao je.

Sa šest posto glasova slijedi konzervativna koalicija NADA, 5,4 posto imat će Socijalistička partija Srbije (SPS) šefa diplomacije Ivice Dačića, a oko 5,1 lista liječnika Branimira Nestorovića.

Dačić je čestitao Vučiću na pobjedi, rekavši da nije zadovoljan rezultatom svoje stranke, ali je spreman nastaviti suradnju s SNS-om ako to bude "njihova odluka". Istaknuo je da bi nakon ovih izbornih rezultata trebalo potražiti novog lidera SPS-a.

Od 120 mandata u Skupštini Vojvodine lista "Srbija ne smije stati" imat će između 67 i 69 zastupnika, "Srbija protiv nasilja" 28 do 29, Savez vojvođanskih Mađara devet, Socijalistička partija Srbije sedam, konzervativna koalicija NADA šest, te Ruska stranka jedan mandat, objavio je Vučić na konferenciji za medije u stožeru SNS-a.

"Kad god vas otpišu, onda se borite još jače", poručio je Vučić svojoj obitelji, međunarodnoj zajednici i sugrađanima na kraju obraćanja.

Nestorović: 'Nećemo surađivati ni sa SPN-om, ni sa SNS-om'

23.18 - Lista "Dr. Branimir Nestorović – mi – glas iz naroda" ušla u krug četiri, pet najjačih stranaka iako im nitko nije davao šanse za to. Ipak, nositelj liste kazao je kako neće surađivati s listom Srbija protiv nasilja, kao ni Srpskom naprednom strankom.

Na pitanje N1 postoji li mogućnost suradnje sa SPN-om u Beogradu, Nestorović je kazao "ne, nikako", pa ih nazvao prevatantima. Istaknuo je i da neće surađivati ni s jednima ni s drugima. "To važi i za Beograd i za republiku", naveo je.

Dačić najveći gubitnik izbora, kazao je: 'Razgovarat ću s kolegama o tome što je najbolje za stranku'

23.06 - Srpski mediji javkjaju kako je Ivica Dačić najveći je gubitnik izbora. Ipak, čestitao je SNS-u na izbornoj pobjedi pa poručio da su izbori protekli u mirnoj, demokratskoj atmosferi bez incidenata. Na parlamentarnom nivou, poručio je Dačić, SNS će imati apsolutnu većinu sam. A kada je riječ o gradskim izborima, ne razmišljaju o drugim partnerima - samo SNS.

"Ovaj rezultat je što se nas tiče nezadovoljavajući i razgovarat ću s kolegama o tome što je najbolje za stranku u narednom periodu. Moje mišljenje je da je potrebno naći novog lidera SPS-a", kazao je Dačić.

"Nisam u prilici odgovarati na sva pitanja jer da nije mojih kolega iz stranke, sigurno je da bih već danas donio određene političke odluke", dodao je lider SPS-a

Peđa Mitrović (Srbija protiv nasilja): 'Vjerujemo u pobjedu u Beogradu'

22.55 - Oglasio se i glasnogovornik Srbije protiv nasilja Peđa Mitrović. Na temelju 10 posto prebrojanih glasova kazao je kako su ovo "dobri rezultati za našu koaliciju i ono što je za nas ključno je da mi vjerujemo u pobjedu u Beogradu".

Aleksandar Vučić vjeruje da će SNS biti relativni pobjednik izbora i u Beogradu, no Mitrović smatra da bi ipak pričekao da se prebroje glasovi. Oni vjeruju da su pobijedili u Beogradu. Mitrović je, između ostalog, najavio prigovore i kaznene prijave zbog nepravilnosti.

Obratio se Aleksandar Vučić

22.30 - Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz stožera SNS-a pa kazao kako je lista njegove stranke ostvarila izvrsne rezultate u Vojvodini, na tamošnjim pokrajinskim izborima, prenosi N1. Vučić je otkrio i da je lista SNS-a osvojila 74,2 posto glasova na Kosovu.

Što se tiče Republike Srbije, Vučić smatra da bi se rezultati promijene plus/minus jedan posto. "Stvari su takve da je Srbija ne smije stati na 46,4 posto glasova, bez glasova s Kosova", rekao je srpski predsjednik obraćajući se javnosti.

"Lista Srbija ne sme da stane imat će apsolutnu većinu", rekao je Vučić, a stožerom u SNS-u prolomio se glasan pljesak. Nije nađeno nijedno mjesto u Srbiji, dodao je, na kojemu lista SNS-a je dobila manji broj glasova nego na prethodnim izborima.

Lista SNS-a, kazao je Vučić, je pobjednička lista i u Beogradu, a, siguran je, gradonačelnik će biti Aleksandar Šapić. No, postoje dva faktora koja bi mogla utjecati na ovo, objasnio je. Jedan je to s kime će se svrstati Nestorović, a drugi su Dveri i Zavetnici koji bi, u slučaju da prijeđu izborni prag, mogli biti faktor u odlučivanju.

"Sve u svemu, ako smijem da sumiram, apsolutna pobjeda zbog koje sam izuzetno sretan. Pokazalo se da sve što smo govorili, nikoga nismo lagali nijednog trenutka, znamo što smo radili, znamo koliko će teškog biti pred nama, za nas je važno da pokušamo ujediniti narod, tko god bude vladao u Beogradu, da ujedinimo ljude, da oni znaju da želimo Srbiji dobro", poručio je Vučić

"Obećali smo da će Srbija biti drugačija zemlja, da je neće prepoznati za tri godine", rekao je.

'Samo nemojte mi vi držati predavanja o ratnim zločincima'

22.28 - Vučić je ranije u nedjelju nakon glasanja, na pitanje o budućim koalicijama, odgovorio kako treba sačekati rezultate izbora, a na inzistiranje hrvatskih novinara da se izjasni hoće li koalirati s Vojislavom Šešeljem i Srpskom radikalnom strankom i kako će graditi odnose s Hrvatskom ako će s njima koalirati rekao je da takva koalicija ne postoji.

"Nemamo mi u koaliciji Šešelja", rekao je Vučić.

Na inzistiranje hoće li koalirati na lokalnoj razini, Vučić je kazao da se na lokalnoj razini ne grade odnosi s Hrvatskom,

"Bačka Topola i Niš neće graditi odnose s Hrvatskom. Kakve to ima veze s bilo kim? Samo nemojte mi vi držati predavanja o ratnim zločincima", kazao je.

"Imate razloga biti nervozni zato što ću još četiri godine biti predsjednik Srbije pošto ćemo danas uvjerljivo pobijediti", rekao je Vučić hrvatskim novinarima.

'Dobro došli na slavlje'

22.26 - Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, čije ime je nosila izborna lista vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na prijevremenim parlamentarnim, vojvođanskim i lokalnim izborima u nedjelju, najavio je "apsolutnu pobjedu" SNS-a, ali nije komentirao mogućni ishod u Beogradu, gdje oporba očekuje pobjedu.

Vladajuća SNS u vodstvu je na prijevremenim parlamentarnim izborima u nedjelju sa 46,6 posto glasova, pokazale su projekcije Ipsosa i CeSID-a, bazirane na djelomičnom prebrojavanju glasova na biračkim mjestima. Oporbena Srbija protiv nasilja na drugom je mjestu s 23 posto glasova, dok je Socijalistička stranka Srbije na trećem sa 6,9 posto.

Nešto više od jednog sata poslije zatvaranja birališta Vučić je u izbornom stožeru SNS-a novinarima kratko rekao da će "rezultati biti bolji nego što su bile procjene" i da SNS ima "apsolutnu pobjedu", dok Beograd, gdje oporba uz veliku izlaznost očekuje pobjedu, nije komentirao, rekavši da "nijedan listić nije prebrojan".

Taj optimizam je kasnije na kratkoj tiskovnoj konferenciji prenijela i premijerka Srbije Ana Brnabić, potpredsjednica SNS-a, koja je zahvalila Vučiću što je posudio ime izbornoj listi i dao sve od sebe u kampanji za pobjedu.

"Dobro došli na slavlje", rekla je Brnabić, ustvrdivši da lista SNS na 50 posto obrađenog uzorka glasova ima 47,1 posto, a koalicija proeuropske oporbe "Srbija protiv nasilja" 23 posto.

Ona je ocijenila da će mandate u parlamentu osvojiti i Socijalistička partija Srbije šefa diplomacije Ivice Dačića, te lista lista koju vodi kontroverzni liječnik Branimir Nestorović koji je koronu nazvao "najsmješnijim virusom u povijesti čovječanstva", čiji bi ulazak u parlament moglo biti iznenađenje ovih izbora.

Brnabić je oporbu optužila da je tijekom cijelog dana "kreirala situaciju kaosa, panike, nepovjerenja i laži" govoreći o navodnim incidentima i prijevarama na izbornim mjestima.

Koaliciji Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Stranke pravde i pomiranje tri mandata?

22.22 - Koalicija Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Stranke pravde i pomiranje mogla bi osvojiti tri mandata. Dosadašnji ministar u vladu Srbije Tomislav Žigmanov vodi tu listu, piše Jutarnji list.

S druge strane, na izborima za Narodnu Skupštinu Ruska Stranka osvojila je 0,24 posto, dok Radikalna stranka koju vodi osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj ima 1,6 posto glasova.

Izašli su prvi neslužbeni rezultati

21.53 - Na osnovu 65,1 posto uzorka CeSID/IPSOS je objavio prve neslužbene rezultate.

Na osnovu 65,1 posto uzorka CeSID/IPSOS-a lista "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane" osvojila je 46,6 posto glasova odnosno 129 mandata.

Na drugom mjestu je "Srbija protiv nasilja" s 23 posto ili 63 mandata.

Treću poziciju zauzima koalicija oko SPS-a sa 6,9 posto ili 19 mandata.

Koalicija NADA osvojila je 4,9 posto ili 13 mandata.

Cenzus, prema ovim projekcijama, prolazi i lista "Dr Branimir Nestorović – mi – glas iz naroda" s 4,8 posto glasova, odnosno 13 mandata.

Vučić: 'Pobjeda će biti uvjerljivija nego što su sve prognoze pokazivale'

21.52 - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u sjedištu Srpske napredne stranke kako će pobjeda na parlamentarnim izborima (njegove liste "Srbija ne sme da stane") biti uvjerljivija nego što su sve prognoze pokazivale, a za Beograd još nije prebrojan nijedan listić, javlja N1.

'Što su ga više napadali, to se on jače borio'

21.50 - "Želim od srca zahvaliti svim građanima Srbije na tome što su shvatili ozbiljnost ovog trenutka, što su glasali za viziju uspješne, pobjedničke Srbije", poručila je Ana Brnabić. Očekuje da će se i Vučić i predsjednik stranke Miloš Vučević obratiti. Posebno je zahvalila Vučiću jer je dopustio da se koristi njegovo ime i dao sve od sebe u "najprljavijoj mogućoj kampanji".

"Što su ga više napadali, to se on jače borio", poručila je.

Brnabić: 'Potpuna laž, totalne gluposti... SNS će imati više od 125 mandata u Skupštini'

21.48 - Predsjednica Vlade Srbija Ana Brabić obratila se javnosti i to iskoristila kako bi se obračunala s medijima koji nisu u superlativima pisali o SNS-u, javlja N1. Isrpintala je vijesti s portala, pokazala ih pa ih okarakterizirala "brutalnim lažima". Opozicija je imala, dodala je, 80 posto promatrača na biračkim mjestima.

"Potpuno laž, potpuna laž", ponavljala je, a informacije o glasačima iz RS-a koji su dolazili u beogradsku Arenu nazvala je "totalnim glupostima".

"Jedina nepravilnost bio je incident u Odžacima, zahvaljujem MUP-u jer je reagirao odmah. Sve po propisu, pokazali su ozbiljnost države. Da ne pričam s čim smo se kao SNS i list Alekandar Vučić suočavali u vrijeme izborne tišine. Takva brutalnost kršenja izborne tišine nikada nije viđena", rekla je Brnabić ponovno listajući portalske vijesti koje je nazvala "tri dana ludila".

"U takvoj atmosferi i u takvim okolnosti, prema 50 posto obrađenih biračkih mjesta, gdje može biti još minimalnih promjena, želim građanima priopćiti da naša lista 'Srbija ne sme da stane' ima 47,1 posto podrške", rekla je dodajući da slijedi Srbija protiv nasilja, SPS, Nada, Nestorović i Dveri.

"SNS će sasvim sigurno sama imati više od 125 mandata u Skupštini Srbije", rekla je Brnabić.

Nasilnici razbili automobil

Posljednja predizborna ispitivanja javnog mišljenja ukazivala su na prednost vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), no oporba vjeruje da uz izlaznost veću za oko pet posto od uobičajene, ponajprije u Beogradu, može ostvariti pobjedu i time narušiti skoro dvanaestogodišnju vlast SNS-a.

Prvi potpuniji neslužbeni preliminarni rezultati očekuju se između 21 i 22 sata.

Posljednja izvješća o procjeni izlaznosti promatračke misije CeSID od 19 sati govore o odazivu birača od oko 55,6 posto.

To je za nijansu više nego u travnju 2022. na, također, prijevremenim izborima, inače uobičajenim u vrijeme vlasti SNS-a, kad je do 19 sati glasalo 54,6 posto birača.

Republičko izborno povjerenstvo (RIK) svoje posljednje službene podatke objavilo je u 18 sati do kad je glasalo 51,93 posto upisanih s pravom glasa.

U iščekivanju preciznijih podataka o izlaznosti i prvih preliminarnih rezultata s birališta obrađenih prema reprezentativnim uzorcima, na portalima i društvenim mrežama se šire brojne snimke i svjedočenja o nepravilnostima i incidentima koji bude u sumnju u potpunu regularnost izbora.

RIK je službeno potvrdio tek rijetke prijavljene incidente, a izravno osudio tek jedan, kad je promatračkoj misiji Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Crta) u vojvođanskom mjestu Odžaci skupna nasilnika razbila automobil nakon što su promatrači zabilježili potencijalne slučajeve izborne korupcije i manipuliranja glasačkim listićima.

Najveća zabrinutost - dovođenja birača u Beograd

Šef promatračke misije Crte Raša Nedeljkov rekao je novinarima da najveću zabrinutost na današnjim izborima izazivaju slučajevi sustavnog dovođenja birača u Beograd, ne samo iz Srbije već i iz inozemstva, te gužve na biračkim mjestima.

Nedeljkov je rekao da su u Novom Beogradu utvrdili da je zbirno mjesto za dovoženje glasača iz Bosne i Hercegovine, uglavnom iz entiteta Republika Srpska, oko Štark Arene, ali i kod tržnog centra Zmaj i Kvantaške pijace, dok su na Palilulu dovoženi birači sa Kosova.

I ove godine vlasti u Prištini nisu dopustile održavanje izbora u sredinama s većinskim srpskim stanovništvom, pa je za sunarodnjake Beograd osigurao glasanje u četiri općine na jugu Srbije.

Prema neslužbenim podacima, oni su dovezeni desecima autobusa, mahom sa sjevera Kosova, a navodno ih je glasovalo više od 18.500.

