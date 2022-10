Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u subotu ceremoniji u Sofiji povodom puštanja u rad plinskog interkonektora Bugarska - Grčka.

Vučić je tom prilikom govorio i o sudbini Srbije u dramatičnim okolnostima u kojima se nalazi. Dakako da nije propustio priliku da spomene i Hrvatsku, u kontekstu nedavnih događaja i medijskih napisa. Naime, u jednom hrvatskom tjedniku objavljena njegova fotografija s Hitlerovim brkovima.

"To je sloboda medija. Radili su to i Angeli Merkel, za koju se vidi da je bila veoma mudra, s obzirom na to da u njeno vrijeme nije bilo ovakvih sukoba. Meni tu samo je jedna stvar zaparala uši. Zamislite da oni koji su Hitlera s cvijećem dočekivali govore o tome onima koji su se protiv Hitlera borili od prvog dana. To više govori o njima", komentirao je predsjednik Srbije, koji je prije nekoliko dana u kontekstu optužnice iz Srbije protiv pripadnika hrvatskog ratnog zrakoplovstva zbog navodnih ratnih zločina tijekom vojno-redarstvene operacije Oluje rekao da Hrvatskoj „nisu bitna srpska djeca” jer „njihovo ubojstvo Hrvatskoj nije šteta”.

A za vrijeme puta objavio je fotografiju iz zrakoplova, koja je mnoge nasmijala.

"Na putu za Bugarsku, važni sastanci za Srbiju. Inače, mislim da sam jedini na svijetu koji za doručak jede kiflice i Haribo bombone", napisao je Vučić i dodao ‘smajlić‘ na kraju objave.

"Doručak prosječnog trogodišnjaka kada ga čuva samo tata", "Nasmijah se, a dan mi počeo oblačno", pojavili su se ubrzo komentari po Twitteru.