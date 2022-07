Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti, a nakon što je za vikend izbio skandal jer je mimo protokola želio doći u Jasenovac.

Uvodno se osvrnuo na razgovore s izabranim predstavnicima stranaka o novom sazivu Skupštine Srbije. Rekao je da se razgovaralo i s hrvatskim predstavicima, o problemima Hrvata u Srbiji te s njihovim sudjelovanjem u parlamentu.

Vučić se osvrnuo i na skandal oko dolaska u Jasenovac. "Primijetili ste da prvi put informacija o tome da mi je zabranjen ulazak u Jasenovac, slučajno ili ne nepojavljuje se u srpskim medijima", rekao je.

Rekao je da se to događa jer su oni željeli da Srbija izađe u javnost, dok je Srbija u tišini željela predati notu. "Zato su krenuli u napad ne besmislenim, negu sumanutim arbumentima. Zamislite vi taj kaos koji napravite jer želite položiti cvijeće. Možda bi kaos bio jer bi moja traka bila crveno-bijelo-plava", kazao je, a nakon toga obrušio se na hrvatske medije.

Rekao je da je ponosan na demokraciju u Srbiji i naslove u njihovim medijima.

Nakon toga je na presici pokazao članke u hrvatskim medijima, u kojima je popraćen skandal oko Jasenovca.

Argument da radi 'kaos uoči Oluje je neistina'

"2. rujna 2021. godine. To je mjesec dana nakon obilježavanja Oluje, njihovo slavlje i naše tugovanje. Prvi put kontaktiramo kabinet predsjednika vlade RH. Molili smo da 10. rujna posjetimo Jasenovac. U više navrata, i direktno i indirektno, mole nas da pomaknemo posjet zbog unutarnje političke situacije. Nismo s tim izašli u javnost, tako se s partnerima rješavaju stvari. Nama je Hrvatska vrlo važna, imamo veliki rast i razmjene u ovog godini", rekao je Vučić.

"To nije bilo sve. 1. marta 2022. godine ponovili smo zahtjev i kontakt. Ponovljena je moja molba da posjetim Jasenovac 5. marta. Nakon 2 dana dobili smo poruku da posjet nije dobrodošao u ovom trenutku. 4 marta donio sam odluku da neću ni taj puta ići u Jasenovac. Nigdje nikome nismo kukali, bili smo fer partneri. A onda je došao treći put, obavijestio sam Pupovca i rekao mu "kako god hoćeš, ako imaš potrebe da obavijestiš kabinet Plenkovića, onda to učini" i on je to očito učinio", kazao je.

"Oni su Oluju nekako podsvjesno povezali s Jasenovcem. Ja nisam nikada, ali oni jesu. To više govori o njima nego o nama", dodao je.

"Grijeh naš se svodi na to što sam želio ući u zemlju EU i položiti cvijeće", kazao je.

"Argument da sam to radio uoči Oluje je neistina, jer sam to htio od rujna prošle godine", dodao je.

Kazao je da mnogi građani Srbije idu u Hrvatsku na moru, no da njega ne interesira da ide na hrvatsko more, već da želi u Jasenovac.

"Sudbina Jasenovca je jeziva, u svakom smislu. Ne samo da je to po monstruoznosti bio najgori logor na području Europe, taj logor nikada nije bio oslobođen", kazao je.

"More i Jasenovac je neukusno da miješaju. Meni nije stalo do mora, stalo mi je samo do Jasenovca", rekao je.

"Znam ja zašto sam ja kriv. Da sam na njihovom mjestu isto bih se ponašao. Malo bih pametnija objašnjenja našao, a ne ovako tupava kao oni. Znam zašto me mrze", kazao je.

"Šutimo kad svugdje u EU pričate na summitima o velikosrpskoj agresiji. Sad smo shvatili da je Jasenovac zabranjeno mjesto, mi ćemo raditi na tome da u glavama srpske djece to ne bude zabranjeno mjesto. Bit će velike i sistemske promjene u našem prosvjetnom sustavu, ali ćemo ulagati sve više novca u nove filmove, serije, knjige, prevoditi na druge jezike, da svi mogu znati što se tu dogodilo", rekao je.

Kazao je da je u ratu nestalo više Srba nego Hrvata. "Svi u Srbiji su čuli da Hrvati traže nestale osobe. Ali ljudi prvi put čuju, gledaju me kao utvaru kad sam to prvi put rekao. Njima nitko nije rekao da je Mile Budak zločinac. I zato imaju desetine ulice Mile Budaka, ministra prosvjete NDH, na teritoriju današnje Hrvatske", kazao je.

"Ja sam kriv što je Beograd i dalje kozmopolitski grad, ali sam kriv i za to što Beograd više nije antisrpski grad i što se ne stidi te činjenice", rekao je.

Nije se čuo s nikim osim s Pupovcem

Na pitanje novinara je li se čuo s predsjednkom Milanovićem, rekao je da se nije čuo s nikim od hrvatskog državnog vrha, osim s zastupnikom Miloradom Pupovcem.

"Uvijek ćemo drugačije gledati i na NDH i na ono što se zbivalo 90-ih. Oni će na dan Oluje slaviti, mu ćemo tugovati. I jedni i drugi imamo svoje razloge. Oni što su se oslobodili Srba, mi što je 250.000 Srba protjerano sa svojih ognjišta", kazao je Vučić.

Na pitanje zašto nije ispoštovao protokol, rekao je da se prvo razgovara s partnerima na ljudski način. "Kad kažete da mora ići preko ministarstva vanjskih poslova, sa mnom je bio na razgovoru Grlić Radman, došao je bez procedure. Koga briga, podrazumijevalo se da smo tu da pružimo svaku pomoć. Nije se javio ministarstvu vanjskih poslova", kazao je, pa nabrojao niz hrvatskih političara koji su bili u Srbiji posljednjih mjeseci.

"Kad god mi kažu da mogu otići u Jasenovac, ja ću otići. Za mene je polaganje cvijeća srpskim mučenicima od najvišeg značaja", rekao je Vučić.