'PANCIRKU NEĆU NOSITI' / Vučić tvrdi da zna tko je trebao sudjelovati u atentatu na njega: 'Mafiji smo glavu dobrim dijelom odsjekli!'

'Ako smo zemlju doveli do toga da kriminalci mogu ubiti šefa države, onda to govori o nama. A da se krijem od svog naroda, to mi ne pada na pamet', rekao je srpski predsjednik