Europska unija i Sjedinjene Države zabrinuti su zbog situacije na sjeveru Kosova i pozivaju suparničke strane na deeskalaciju napetosti, navodi se u zajedničkom priopćenju u srijedu. SAD i EU u zajedničkom priopćenju navode da rade sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i kosovskim premijerom Albinom Kurtijem na pronalasku političkog rješenja.

Srbi napustili kosovske institucije

"Pozivamo sve na maksimalnu suzdržanost, hitno poduzimanje mjera za bezuvjetnu deeskalaciju situacije i suzdržanost od provokacija, prijetnji i zastrašivanja", priopćeno je. Na sjeveru Kosova živi oko 50.000 Srba koji odbijaju priznati prištinsku vladu i neovisnost Kosova. Imaju podršku mnogih Srba u Srbiji, kao i službenog Beograda. Predstavnici Srba napustili su u studenom državne institucije, uključujući policiju i pravosuđe zbog odluke kosovske vlade da zamijeni srpske registarske tablice automobila kosovskima.

Kosovo je u srijedu zatvorilo svoj najveći granični prijelaz sa Srbijom nakon što su ga prosvjednici blokirali sa srbijanske strane u znak podrške kosovskim Srbima.

Bivši policajac, kosovski Srbin, uhićen je 10. prosinca zbog napada na policajca. Njegovo uhićenje pokrenulo je nasilne prosvjede srpske manjine na Kosovu. Glasnogovornik suda rekao je u srijedu da će uhićenom policajcu biti određen kućni pritvor.

Srpski dužnosnici to prikazuju kako veliku pobjedu Srbije, a osobito Vučića. Direktor Ureda za Kosovo i Metohiju (kako u Srbiji nazivaju Kosovo, negirajući mu državnost) Petar Petković rekao je danas na izvanrednoj konferenciji za medije u Vladi Srbije da su EU i SAD dale nikad jače garancije da će zahtjevi Srba sa Kosova i ispuniti.

'Nikada jače garancije SAD-a i EU'

Govoreći o oslobađanju uhapšenih policajaca Dejana Pantića i Nikole Nedeljkovića koji su uhapšeni na Gazimestanu na Vidovdan, Petković je rekao da ima dobre vijesti. "Nikada nismo dobili jače garancije SAD-a i EU kada su u pitanju zahtjevi Srba da se povuku s barikada. Naglašavam da je najbolja vijest koju smo svi čuli da je Dejan Pantić pušten u kućni pritvor. To je velika pobjeda srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. To što je optužen za nekakav terorizam je obračun Albina Kurtija sa Srbima" rekao je Petković i dodao kako se nada da će nakon 19 dana zatvora na Jarinju Pantić večeras biti s obitelji. Petković je dodao da se Kurti sada obračunava sa sucima koji su Pantiću odredili kućni pritvor. "Možete li zamisliti da Vučić na takav način komentira presude? Naravno da Vučiću to ne bi palo na pamet jer mi ovdje imamo pravnu državu" rekao je Petković.

Direktor Ureda za Kosovo i Metohiju naglasio je da je Vučić pozvao Pantićevu suprugu da joj osobno priopći lijepe vijesti. "To pokazuje kakva je politika Vučića", rekao je Petković.

'Uspjeli smo skratiti kaznu zatvora'

Pokazao je i fotografiju mladića Nikole Nedeljkovića koji je čim je prešao u centralnu Srbiju obukao trenirku s kartom Kosova na kojoj piše "Nema predaje".

"Uspjeli smo skratiti kaznu zatvora koja je bila skandalozna i on je prije Nove godine i Božića sa svojom obitelji u Sremčici. Radimo na tome da ukažemo na nužnost puštanja i Miljana Adžića koji je bio dio mirnih protesta prošle godine u Zvečanu",. rekao je Petković.

'Podsjetio je da je oslobađanje uhapšenih bio prvi zahtjev Srba. "Predsjednik Vučić se snažno borio da sačuvamo mir i živote naših ljudi na Kosovu i Metohiji Tijekom teških razgovora sa Srbima u Raški predsjednik se čuo i sa (Miroslavom) Lajčakom i (Gabrijelom) Eskobarom nekoliko puta. Nijednog trenutka nije popuštao po pitanju zahtjeva jer Srbi neće trpjeti zulum Aljbina Kurtija. Dobili smo službenu objedinjenu izjavu SAD i EU u kojoj se ispunjava drugi zahtjev, a najvažniji dio je da se potvrđuje da ne postoje popisi za uhićenje ili kazneno gonjenje Srba zbog sudjelovanja u protestima i na barikadama". istaknuo je Petković.

Tvrdi da kosovska policija ne smije na sjever svoje države

Treća stvar su prema njegovim riječima garancije Kfora. "Kfor je priopćenjem jasno potvrdio da Kosovske sigurnosne snage ne mogu na sjever Kosovoa i Metohije bez dozvole predstavnika lokalnih zajednica na sjeveru Kosova i Metohije. To je potpuno nova izjava i postaje izbor formalnog i materijalnog prava. To je vrsta sporazuma", rekao je Petković.

'Vjeruju samo Vučiću i Srbiji'

Petković je dodao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom razgovora s političkim predstavnicima Srba sa Kosova i zamolio ih da se povuku sa barikada. "Ponovili su da isključivo njemu vjeruju i da samo vjeruju državi Srbiji i da jedine garancije koje prihvaćaju mogu biti od njega. Zamolili su se da se vrate na Kosovo da razgovaraju s ostalim Srbima na barikadama i donesu odluku", objasnio je Petković.

Kosovo s većinski albanskim stanovništvom proglasilo je 2008. godine neovisnost od Srbije uz potporu Zapada, nakon rata od 1998. do 1999. u kojem je NATO intervenirao kako bi zaštitio etničke Albance.

Denis Avdagić, stručnjak za vanjsku politiku na N1 je komentirao da je u pozadini ovog sukoba ipak ključni problem za Srbiju i Vučića - hoće li se okrenuti EU ili Rusiji.

'Kosovo je tu manje bitno'

"Ono što je problematično je to da su se Srbi sa sjevera Kosova povukli iz insititucija, ima puno ljudi koji su dali otkaz i sad ih treba vratiti. Ono što ja iščitavam iz ove situacije je da se ovo ne događa isključivo samo zbog Kosova, ono je tu manje bitno. Tu se radi o sjedenju na dvije stolice. Treba pitati Srbiju gdje žele biti i kud žele ići. Mora se priznati da je Priština tu zakazala jer je Albin Kurti težak pregovarač, međutim, briselski sporazum se trebao nekako implementirati. Ima tu puno nerazumijevanja. On nije implementiran niti na baznoj osnovi. Vrlo mi je neozbiljno pričati o mogućnosti rata u ovom trenutku”, rekao je stručnjak.

Navodi da je politički vrlo neodgovorno biti dijete i igrati se sa šibicama. “Možda nećete poginuti ali jako ćete opeći prste”, kaže.