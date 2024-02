Zastupnici Europskog parlamenta danas će u Strasbourgu glasovati o Rezoluciji kojom se poziva na provedbu neovisne međunarodne istrage o nepravilnostima na prosinačkim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji, s posebnim naglaskom na izbore u Beogradu.

Podsjetimo, nakon izbora u Srbiji je uslijedio niz prosvjeda zbog sumnje u izbornu prijevaru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći o situaciji u Srbiji, zastupnica u parlamentu Srbije Marinika Tepić iznijela je primjer kako je Vučić prije nekoliko dana od šest do osam popodne u izravnom prijenosu na svim televizijama s nacionalnom frekvencijom predstavljao plan za Srbiju do 2027. godine. "U subotu je kampanja emitirana na 48 kanala istovremeno u mreži državnog Telekom kanala. Sve je to dio političke kampanje u Srbiji koja ne prestaje otkako je Vučić na vlasti", navela je zastupnica.

Ustvrdila je i da je u Srbiji moguće da djecu izbace iz vrtića ako su im roditelji za opoziciju. Iznijela je i sumnju da su se birači iz Republike Srpske i BiH registrirali u Beogradu, gdje nemaju pravo glasa na lokalnim izborima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Time vas pozivam da podržite zahtjev proeuropske oporbe da pošalje misiju koja će ispitati sve te nepravilnosti i dati preporuke koje bi i vlast i oporba morale ispuniti. Zatim da se ponove izbori u Srbiji na svim razinama", rekla je Tepić.

POGLEDAJTE VIDEO Mojmira zatečena: 'Vučić je cijelu urotu na svojoj pametnoj pločio odlučio nacrtati'

Tekst se nastavlja ispod oglasa