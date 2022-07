Dan prije svečanog otvorenja Pelješkog mosta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je most u Šapcu u Srbiji. U pitanju je spajanje mosta preko Save u okviru projekta izgradnje autoceste Ruma-Šabac.

Dajući izjavu za medije, Vučić se ovom prilikom dotaknuo i Hrvatske te komentirao napise hrvatskim medija o svom neuspjelom dolasku u Jasenovac. Vučić je rekao kako se ponudio da sam dođe te kako ne vidim u tome problem.

"Što mislite zašto su u javnost puštali one sramotne priče iz Petrinje želeći me uplašiti, da kažem da mi ne pada napamet ići u Jasenovac? Pogledajte tajming. Što bi bilo u EU-u da izmislimo da je Plenković tukao zarobljenike i radio ne znam što, kakav bi to skandal bio? Oni su to ne samo izmislili, nego osmislili cijelu akciju misleći da će moći proizvesti učinak kod mene, uplašiti me da ne tražim odlazak u Jasenovac", rekao je Vučić.

'Ne dam da me ušutkaju'

"Nije moj posao dodvoravati se ovdje nikome, a tamo još manje. Za mene je u Hrvatskoj važan Jasenovac, Jadovno, Smiljane… To je ono kad su Teslu proglasili Hrvatom iako s hrvatskom veze nema. Kao da mi kažemo da smo nastavljači Zapadnog Rimskog Carstva jer imamo 17, 18 rimskih imperatora koji su rođeni na teritoriju Srbije, nemojte molim vas. Da ne pričam što su s Teslinom obitelji napravili.

Hapšenje je OK i to govori o prirodi režima, ali ne dam da me ušutkaju kad govorim o vrijednostima Srbije, antifašizma. Stotine tisuća Srba izginulo je u obrani zemlje od fašizma i nacizma, talijanskog i njemačkog, ali prije svega ustaškog pokreta. Neću odustati od toga i ako je hapšenje dio toga, nemam problem, samo bi se obiteljska tradicija Vučića nastavila. Sve što je otac gradio, spalili su, njemu oca ubili, hapšenje dođe kao da uzmete sladoled i šetate negdje", rekao je Vučić.

'Kampanja mržnje protiv mene orkestrirana je iz vrha Vlade RH'

Odgovarajući na pitanje novinarke o tome kako ga hrvatski mediji i danas napadaju, rekao je:

"Svaki dan je tako. Razumijem ih. Neće to prestati. Ne traje to sedam ili 10 dana, to traje već godinu i pol dana, ali to nikoga ne zanima. Oni bi htjeli da svi Srbi pričaju samo o Dubrovniku i Rovinju, a onda se dogodio zli, odvratni Vučić koji je odlučio ne pričati samo o Dubrovniku i Rovinju, koji za razliku od onih koji mu sole pamet o patriotizmu, ne priča o slanom moru i morskim krastavcima i ježevima, nego o srpskim žrtvama i neće dopustiti da nacistička zlodjela prođu kao da se nikad nisu dogodila. Osobna kampanja mržnje protiv mene koja je očito orkestrirana iz vrha Vlade RH, nemam problem s tim, oni imaju template tekstove protiv mene, nemam problem s tim, o njihovim sposobnostima neću govoriti.

'Zanima me Jasenovac, Jadovno, druga srpska stratišta'

Zamislite mene tako glupog, ludog, nikakvog iz onog vijeka poslije toliko stotina godina stigao Hrvate po visini BDP-a, tako glup uspio osigurati suficit u trgovini s Hrvatskom, kakvi bi rezultati bili da sam finiji. Ne zanima me ni teritorijalno more ni ide li sunce uz malvaziju, nego žrtve srpskog naroda i da nitko ne gazi po njima. Nećemo dopustiti reviziju povijesti, za mene je važnije pitanje što je tamo dočekano kao fantastično otkriće – svatko ima svoj posao. Do 1991., dok smo imali zajedničku državu, gotovo svake godine kao dječaka roditelji su me vodili na more, od tada nisam bio i ne zanima me. Zanima me jedino Jasenovac, Jadovno, druga srpska stratišta, tako će biti do kraja mog života."