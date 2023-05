Aleksandar Vučić obratio se javnosti vezano za današnji prosvjed nazvan 'Srbija protiv nasilja' koji će se održati u 18 sati. Prije tjedan dana dogodila se druga masovna pucnjava u Srbiji u kojoj su oduzeti ljudski životi, a Vučić se na početku presice pohvalio da je oduzeto dosta ilegalnog oružja.

Rekao je da je premijerka Brnabić bila na sastanku s predstavnicima roditelja škole u kojoj se prva pucnjava dogodila te da će se udovoljiti njihovim uvjetima. "Angažirat ćemo svjetske stručnjake, razgovarali smo s Norvežanima, oni su imali iskustva zbog slučaja iz 2011. godine", rekao je. "Dovodit ćemo stručnjake iz Los Angelesa", rekao je.

Vučić kaže da se zapošljava na tisuće policajaca te kako će spriječiti 80 posto vršnjačkog nasilja, incidente, a roditelji i djeca će se osjećati sigurnije.

'Nevjerojatna je Kurtijeva želja da izaziva sukobe'

Onda se prebacio na situaciju na Kosovu. "Nevjerojatna je Kurtijeva želja da izaziva sukobe, da on ispadne nekakav albanski heroj", rekao je Vučić. Kaže da je jako zabrinut.

Potom je spomenuo i Hrvatsku.

"Očigledno u Hrvatskoj imaju najviše klikova kad mene po cijeli dan drže kao prvu vijest. Photoshop im služi da budem ružniji nego što jesam. Svi tekstovi su im besmisleni. Kažu da se u Hrvatskoj živi bolje. Živi se bolje, naravno. Nismo ljubomorni na vas", rekao je Vučić dodavši da se razlika smanjuje.

"Vi ste desetljećima bili ispred Srbije, ali razlika se smanjuje. Na to sam ponosan", rekao je Vučić.

Vučić priprema veliki skup. Upitan je je li to potrebno. Upitan je i zašto nije otišao do škole 'Vladislava Ribnikara'.

"Ja sam išao u crkvu zapaliti svijeću. Nisam želio kamere, nisam smatrao da je potrebno da od toga radim predstavu, pet dana nisam ništa kačio na Instagram. Svakome sam uputio sućut", rekao je. "Nisam razumio vaše pitanje, valjda moramo postupiti svaki put onako kako vama padne napamet. Ovo pitanje je jednako glupo kao i zašto je dan žalosti počeo u petak, a ne u četvrtak", rekao je.

"Što se tiče uloge opozicije, oni su tu da kritiziraju, nude alternativu. Ja ne mislim da je itko terorist osim onog u Mladenovcu", rekao je.

Organizatori prosvjeda koriste trikove

Rekao je da organizatori prosvjeda koriste trikove. Vučić je dobar dio presice kritizirao novinara koji mu je postavio provokativna pitanja. "Dok mediji Dragana Šolaka podržavaju određene snage, njihovi protivnici ne smiju se okupljati. Tako je odlučeno u Novoj.rs i N1. Tako je odlučio najpoznatiji tajkun", rekao je Vučić.

"Ja ne dovlačim ljude, pa vi pozivate ljude. Vi kažete da mora nešto stati, ja mislim da Srbija ne smije stati, da mora ići ubrzano naprijed, a nikada i nikako da stane", rekao je Vučić. "Mi ćemo se okupiti, Beograđani i svi drugi građani Srbije. Pretpostavljam da nećemo moći skupiti 50.000 ljudi kao što su neki drugi skupili zloupotrebljavajući tragediju. Naša poruka neće biti poruka otkidanja glava", rekao je.

'Kakve su to besmislene bajke i priče'

Novinari skloni Vučiću na presici su govorili kako prosvjednici maltretiraju građane. Zatim su konstatirali da je novinar NY Timesa sam rekao da nema nikakve dokaze da je Vučić povezan s Belivukom.

"Pa to nitko ne zna bolje od mene. Kakve su to besmislene bajke i priče. On je imao svoje druge razloge i potrebe, oni se tiču Rusije, Kosova i Metohije... Nisam fasciniran ni njihovim istraživanjem, još manje strahom koji su mi utjerali u kosti. Oni svoj posao, mi svoj posao. Zna se tko odlučuje objaviti takve tekstove, zna se kome smetam...", rekao je Vučić.