Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ključno pitanje za Prištinu i "one koji joj pomažu" koji od potpisanih pet sporazuma će poštovati.

Naglasio je da je dan prije uhićenja bivšeg policajca Dejana Pantića Kurti izjavio da su djetinjasti zahtjevi da se formira ZSO. “Annalena Baerbock je rekla je da je netko smirio tenzije zato što je odgodio izbore, zamislite to licemjerje. Tu noć ste upadali sa specijalcima i htjeli zauzeti općinske izborne komisije… Znali ste da izbora neće biti, ali ste na silu htjeli napasti Srbe. Tako su razarali Republiku Srpsku jer im to odgovara”, naveo je Vučić, prenosi srpski N1.

'Iznijet ću pet dokumenata'

Naglasio da je ključno pitanje vezano za potpisane dokumente: “Iznijet ću pred njih pet važnih dokumenata, recite koji hoćete da poštujemo, evo švedski stol – izaberite hoćete li poštovati Kumanovski sporazum, povelju UN-a, Rezoluciju 1244, Briselski ili Vašingtonski sporazum. Recite nam, što želite poštovati, nijedan od pet ne poštuju ni Priština ni oni koji im pomažu, nijedan jedini”, rekao je Vučić.

“Tražite da razgovaramo, pregovaramo, a onda puj pike, Briselski sporazum ne vrijedi, onaj dio koji Albanci neće provesti u djelo, pa Baerbock kaže da ne postoji vlada u Prištini koja će stvoriti ZSO”, istaknuo je Vučić.

Nije htio komentirati izjavu specijalnog predstavnika EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borrella koji je pozvao Beograd i Prištinu da deeskaliraju situaciju na sjeveru Kosova gdje kosovski Srbi od subote blokiraju prometnice zbog uhićenja bivšeg policajca Dejana Pantića. “Bojim se da je ova reakcija posljedica napada koje je doživio kad je identificirao krivca za propast pregovora u Bruxellesu”, rekao je Vučić.

Naglasio je da Srbija čini sve da očuva mir i da su jučer na sjednici Savjeta za nacionalnu sigurnost radili cijeli dan dok nisu osigurali da neće upadati i rušiti barikade.

'Pustite nevine Srbe na slobodu'

Apeliramo da nevine Srbe puste na slobodu, da ne šalju policiju s dugim cijevima, nemaju ni po jednom pravu mogućnost to učiniti, ne želimo nikakav sukob, to nam nije potrebno, rekao je Vučić.

“Vjerujem da ćemo sačuvati mir i dat ćemo sve od sebe da tako bude”, dodao je.

Pozvao je srpski narod da ni na koji način ne ugrožava KFOR i EULEX, “da ne daju municiju u ruke onima koji bi ih prikazali kao krivce za bilo što”.

Najavio da će zapovjedniku KFOR-a u četvrtak, nakon sjednice Vlade, biti upućen zahtjev da omogući povratak srpskih vojnih i policijskih snaga na Kosovo i da je to razlog zbog kojeg on još nije odgovorio na to.

“Jučer sam gotovo zaplakao”

Vučić je naglasio i da je nakon jučerašnje sjednice Savjeta ponosan na oružane snage u odluci da se svi stave na raspolaganje domovini.

“Očekujemo u kriznom vremenu oko četiri posto onih koji se ‘skidaju’ iz oružanih snaga”, rekao je Vučić i dodao da su to činili pojedinci koji su koristili visoke plaće u pojedinim specijalnim jedinicama da bi mogli dobro živjeti.

“Ovoga puta, ja sam jučer, gledajući pripadnike oružanih snaga, gotovo zaplakao… To nema veze s Kosovom i ne znam čim, bio sam presretan kad sam vidio tu vrstu jedinstva, opredijeljenosti i želju da se izvrši svaki zadatak koji državno rukovodstvo pred njih stavi. Želim im reći veliko hvala”, dodao je.