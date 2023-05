Na današnjoj inauguraciji novog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, u Podgorici su jedan kraj drugoga sjedili predsjednici Hravtske i Srbije, Zoran Milanović i Aleksandar Vučić.

Nakon svečanog čina, Vučić je za srbijanske medije kazao da je razgovarao s Milanovićem.

'Što o meni Hrvati gore pišu, to me Srbi više vole'

''Znamo se dugi niz godina, normalno i razumno razgovaramo. Važno je da gradimo pristojnije odnose sa Hrvatskom'', rekao je Vučić, kako prenosi Danas.rs.

Potom je nastavio: ''Što o meni u Hrvatskoj gore pišu, to me narod u Srbiji više voli. Što se oni više vesele crnim danima u Srbiji, to narod Srbije ulaže više energije i trudi se. Ta mržnja koju sipaju protiv mene ide mi u korist'', nastavio je Vučić o svojoj omiljenoj temi.

''Pogledajte naslov iz 2017. godine, bio je lipanj ili srpanj, da je Vučić uplašen i gotov. Evo, šest godina sam gotov, bojim se da ne bude ovih četiri ili pet godina da sam gotov'', dodao je Vučić, a potom poručio da je važno razumjeti i poštivati razlike.