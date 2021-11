Srbijanski predsjednik i čelnik vladajuće stranke Aleksandar Vučić jutros je davao izjavu za medije tijekom koje je jedna novinarka rekla "Hrvatski mediji nastavljaju napade na vas".

Interpretirala je i naslov s portala jednog hrvatskog dnevnog lista o bageristu koji je bagerom krenuo na ljude koji su prosvjedovali zbog rudnika litija što je Vučić ocijenio "njegovim ustavnim pravom".

"Neki mediji u Hrvatskoj idu i korak dalje pa dijele savjete srpskoj opoziciji kako da vas ruši", nastavila je novinarka.

'Najprljavija kampanja najbrutalnijih laži'

"To što se Hrvata tiče, sve i da dovedu Plenkovića, i Milanovića i sve njihove novine - oni svi zajedno nisu osvojili glasova kao ja. A mržnja koju prosipaju svakoga dana mi govori koliko sam u pravu i koliko dobro radim za Srbiju. Svakoga dana najprljavija kampanja najbrutalnijih laži. Prvo, taj čovjek nikoga nije gazio i nikog nije zgazio. Njega su izubijali. I to vam je ta predstava i to licemjerje najgore vrste", rekao je Vučić.

"Drugo, taj čovjek nije zaposjeo most strojevima, nego je Zelenović strojevima zaposjeo most pa se pentrao na traktor, pa se popeo na znak. Nisam znao da se onako pentra i da leti kao ptica po znakovima. Kad treba pobjeći od ljudi koji su samo htjeli proći", rekao je.

"A što se Hrvata tiče, oni se sekiraju zbog moje izjave - zato kažu: 'Vučić laje', ovakav, onakav. Šta da radite. Da Vučić laje, ne biste vi takve izraze koristili. Nego, izgleda, brinete što sam vam rekao da ni s ovim novim kupovinama i sa svim što ste dobili od Amerikanaca i Nijemaca ne možete ni sanjati da budete snažniji od Srbije. A mi se radujemo vašem uspjehu, mi uopće ne kukamo zbog toga, samo nek vam daju, samo nek vam pomažu. Nikakav problem mi nemamo. Samo nemojte zaustavljati naš razvoj, naše vojske i svega drugoga. Ništa više od toga. A s vama želimo najbolje moguće odnose i nećemo vas vrijeđati na takav način. To je što se Hrvata tiče", rekao je Vučić.