Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića proglasila je pobjedu na izvanrednim izborima u Srbiji i prednost na izborima u Beogradu. No, vodeća oporbena koalicija osporila je apsolutnu pobjedu SNS-a koju je proglasio predsjednik Srbije Vučić. Birali su se novi parlament, lokalna vlast u 65 gradova i općina, te skupština Vojvodine, piše HRT.

"Iznenađenja nema. Na istoku ništa novo. Vučić je i na ovim izborima potvrdio svoju vlast, ali i moć. Čini se da je poslije svakih izbora njegova moć veća", komentirala je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" novinarka HRT-a, Ivanka Zorić te dodala kako je oporba razočarana, ni u Beogradu nije ostvarena premoć kakvu je blok stranaka "Srbija protiv nasilja" očekivao i za stvaranje vlasti bit će potrebne koalicije.

Radikalno desne stranke izgubile su bitke na izborima, a gubitnik je i Ivica Dačić, koji je najavio i ostavku na čelo Socijalističke stranke Srbije.

"Potvrđuje se kako je od 2012. zapravo nepobjediv. Aleksandar Vučić je vrlo jednostavno najprije antagonizirao srbijansko društvo, a potom se kroz svoje medije predstavlja kao jedini koji ga može spasiti."

Još čvršća vlast

U predizbornim emisijama često je spominjana Hrvatska, a Vučić se obrecnuo i na hrvatske novinare tvrdeći kako u Hrvatskoj svaki dan izlaze naslovnice s napadima na njega. Zorić ipak smatra kako je to "samo za unutarnju upotrebu". Komentirajući optužbe o nepravilnostima, navela je kako oporba tvrdi da je u Beograd autobusima dovezeno 40.000 glasača iz Republike Srpske.

Bivši ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier rekao je da je pobjeda Vučića i SNS-a apsolutna.

Među ostalim je rekao da situacija u Beogradu traži da Vučić možda "uzme "i Dačića, koji je podbacio na nacionalnoj razini, a koji mu je ključan saveznik ako želi vlast u glavnom gradu.

Predsjednik saborskog Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković rekao je da je Vučić ovim izborima dobio ono što je želio - još čvršću vlast, veću i stabilniju većinu te još vremena.

Stier je rekao da Vučić drži vlast u Srbiji bez obzira na forme te da oponaša vladavinu predsjednika Rusije Vladimira Putina.

"Uopće nije bitno je li on na poziciji predsjednika ili će se po Putinovom modelu prebaciti na mjesto premijera. Tamo gdje je on, tamo je i moć i on centralizira i drži jednostavno sve konce u svojim rukama", rekao je bivši ministar te se osvrnuo na nazočnost Dodika i Mandića na Vučićevoj presici.

"Time je pokazao i da je Beograd ponovno u toj ideji da bude centar koji želi, ne formalno, ali supstancijalno kontrolirati procese i u BiH, i u Crnoj Gori. Naravno, znamo kakva je pozicija prema Kosovu", rekao je Stier zaključivši kako je u Srbiji sva vlast u rukama jednog čovjeka.

Hajduković je dodao da je europski put Srbije "klinički mrtvac".

