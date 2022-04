Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osjetio se prozvanim te je odgovorio je premijeru Kosova Albinu Kurtiju i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću.

Vučić je istaknuo kako je posljednjih šest mjeseci ubrzana kampanja "žigosanja Srbije koja dolazi iz pojedinih stranih centara moći, ali naravno i iz dijela regije koji svoj uspjeh vidi u neuspjehu i propasti Srbije.

"Najizrazitiju ulogu u otvorenoj i ogoljenoj mržnji prema Srbiji i svemu što je srpsko dolazi od Albina Kurtija i Mila Đukanovića. Podrazumijeva se da se uvijek služe neistinama, rekao bih oguljenim, otvorenim lažima sa samo jednim ciljem, da sebe predstave kao tobožnje žrtve a Srbiju kao velikog i opakog agresora koji ih na svakojake načine ugrožava", rekao je Vučić, prenose srpski mediji.

'Kako ih ugrožavamo?'

"Tako su iskoristili priliku da našu legalnu, legitimnu potpuno regularnu i transparentnu kupovinu kineskog sustava FK-3 ili HQ-22, koji služi za protuzračnu obranu, obrambeno oružje, da cijelom svijetu kažu kako smo mi kineski i ruski. Ne znam kakve to veze ima sa Rusima, saveznici koji ugrožavaju mir u regiji iako smo u potpunosti okruženi NATO zemljama. Ne uvijek NATO zemljama. Na koji način ih ugrožavamo obrambenim oružjem jer taj naš sustav služi za uništavanje krstarećih raketa, neprijateljske avijacije koja bi narušila zračni prostor Srbije", zapitao se Vučić.

"Kako time ugrožavamo i Prištinu ili kako na takav način ugrožavamo Podgoricu? Da se našalim, bolje bi nam bilo da kupujemo autan sprejeve jer nam je mnogo važnije da se zaštitimo od rojeva muha i komaraca nego bilo kakvih ozbiljnih zrakoplovnih snaga koje oni posjeduju. Šalu na stranu, ovdje je suština u želji da se naudi Srbiji, da Srbija uvijek bude kriva i slaba onako kako su je oni doživljavali i vidjeli onda kada su proglašavali neovisnost Kosova ili kada su pokazivali da je Srbija dovoljno uspješna samo kada se ne pita ni za to gdje je ni kako ni što joj je činiti u budućnosti kada je bila ekonomski razorena prije 15 godina", dodaje.

"Srbija danas je kao vojno neutralna zemlja sama u cijeloj široj regiji. Ali želim da podsjetiti, u cirkusu ste vidjeli i lavove i slonove i tigrove, ali vuka samotnjaka nikad u cirkusu niste vidjeli" istaknuo je Vučić.

Srbija kao čuvar mira

"Mi na Balkanu imamo dovoljno tih veličanstvenih životinja i uvijek bi prije prihvatio ulogu vuka samotnjaka nego hijena, bestidnih i nemoralnih pa ma koliko da ih ima, tri, pet, šest, a ponekad i 19. Još gore od hijena, kojima morate odati poštovanje na krvoločnosti, je biti muha zunzara koja se vrti oko njih i čeka da im hijene donesu neki plijen, kakve su Kurti i Đukanović. I jedan i drugi imate puno većih briga jer Srbija će čuvati mir i stabilnost. Puno većih briga, od kriminala, korupcije, do mnogo mnogo problema u ekonomiji", rekao je.

"Ali, to nije nešto u što se ja želim miješati. Moja molba je ostavite Srbiju na miru, prestanite lagati, obmanjivati javnost, a Srbija će naći svoj put onakav kakav njeni građani žele. I nemojte se ljutiti, ali ponosni smo na činjenicu da želimo sami čuvati svoju zemlju, a ne da nam to čini NATO u naše ime. U tome se razlikujemo i toga se ne sramimo",poručio je Vučić.

Podsjetimo, premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da to što se Srbija naoružava nije sigurno po regiju i da Srbija to radi jer se boji da će ostati sama. Milo Đukanović rekao je da se Srbija naoružava iz zemalja koji se pojavljuju kao otvoreni neprijatelji Europe i NATO-a, te se nada da će to pomoći da se razbistri slika regije Zapadnog Balkana na nekim važnim političkim adresama unutar europske i euroatlantske zajednice.