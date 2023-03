Ispod Pančevačkog mosta u Srbiji, u Ulici Vuka Vrčevića, u srijedu oko 11 sati dogodila se stravična nesreća kada je kamion pregazio djevojčicu i usmrtio ju na mjestu.

Prizor je bio jeziv, ispričao je za Kurir rođak nesretne djevojčice. "Pragazio ju je s oba kotača, jezivo. Prešao joj je preko glave", kaže dodajući da je vozač navodno razgovarao na telefon. Kaže da su nesretni roditelji već doživjeli istu tragediju.

"Jedno dijete im je stradalo dok se igralo na ulici. Ova mala je bila anđeo, divna", kaže rođak djevojčice.

Na mjestu nesretnog događaja tragovi krvi i pramenovi kose stradale djevojčice. Hitna pomoć odmah je stigla na mjesto nesreće, ali djevojčici nažalost nije bilo spasa.

'Kad sam mu rekao da je pregazio dijete...'

Očevidac i prijatelj obitelji kaže da su vidjeli što će se dogoditi i da su istrčali kako bi spriječili tragediju.

"Nisu vidjeli ni nas ni dijete, kad sam mu rekao da je pregazio dijete, rekao mi je da lupetam gluposti. Majku smo jadva povratili", kaže očevidac. Prema njegovim riječima, scena je bila toliko jeziva da nitko nije htio prići. "To je 25 tona, ne možete ni zamisliti kako je bilo", dodaje.

"Molila me da ide kod bake igrati se i uhvatila za ruku brata koji ima 5 godina i on ju je na sekundu pustio", priča kroz suze majka preminule djevojčice. "On se počeo igrati, i htio ju je povući, ali je pustio, mali je. Tada je naišao kamion i samo sam čula udarac. Istrčala sam i kad sam vidjela prizor, onesvijestila sam se", kaže nesretna majka koja tješi kćerkicu, dok otac i četvero djece sjede uplakani.