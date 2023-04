POŠTENO SU SE OPSKRBILI / Vojska Srbije na paradi pokazala svoje cjelokupno naoružanje: Po prvi put prikazana i bespilotna letjelica kineske proizvodnje

Prikaz sposobnosti, naoružanja i opreme Vojske Srbije (VS) "Granit 2023", u kojem je sudjelovalo oko 5000 vojnika i časnika iz svih rodova VS-a, organiziran je u subotu na vojnom aerodromu u Batajnici pored Beograda. Izloženo je više od 2300 borbenih vozila, tenkova, topništva, raketnog naoružanja, letjelica, dronova te oklopnih vozila domaće vojne industrije. U mimohodu postrojbi, među kojima su bili pripadnici 63. padobranske i 72. brigade za specijalne operacije, sudjelovao je Odred specijalne namjene "Kobre", čiji pripadnici su i u osiguranju srbijanskog predsjednika i najviših državnih dužnosnika. Uz opremu, naoružanje i oklopne transportere i borbena vozila domaće vojne industrije "Lazar" i "Miloš", samohodne haubice Nora B-52, prikazano je naoružanje i oprema inozemne proizvodnje koje u svom sastavu ima VS - američki hummer i BearCat, kineski raketni sustav PVO FK-3, te ruski Pancir. Po prvi puta prikazana je i bespilotna letjelica CH-95 kineske proizvodnje, te sustav protuzračne obrane Mistral koji je odnedavno u naoružanju VS-a. Ocijenivši prikaz kao "vrlo dobar", srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja godine VS dobiti i dronove-kamikaze koji su rezervirani i kupljeni tijekom nedavnog sajma naoružanja i vojne opreme u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.