Ukrajinci, službeno, niti demantiraju niti potvrđuju napad na skladište goriva kod ruskog Belgoroda .

'Nismo mi krivi za se ruske katastrofe'

“Želim naglasiti da ukrajinska država provodi obrambenu operaciju odbijanja ruske oružane agresije na teritorij Ukrajine. To ne znači da Ukrajina treba biti odgovorna za sve pogrešne proračune, za sve katastrofe i sve događaje u Rusiji. Ovo nije prvi put da viđamo ovakve optužbe. Stoga ovu informaciju neću ni potvrditi ni demantirati. ", rekao je glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva obrane.

No bez obzira na to je li Ukrajina provela helikopterski napad na skladišta goriva na teritoriju Rusije ili ne, Jonathan Beal, BBC dopisnik iz Odese specijaliziran za obrambenu politiku ističe da su njihovi piloti itekako u stanju to izvesti.

Veliko iskustvo u niskom letu

Ukrajinski piloti helikoptera imaju veliko iskustvo u letenju na maloj visini pri velikoj brzini, praksa kako ih radari i sustavi protuzračne obrane ne bi otkrili. To je ono što već dugi niz godina prakticiraju u Donbasu na istoku Ukrajine.

"Godine 2018. svjedočio sam izvanrednim vještinama ukrajinskih vojnih pilota – letjeli su samo nekoliko metara iznad drveća i stupova", piše za BBC njihov vojni analitičar iz Odese.

"Letenje duboko u ruski teritorij noću radi napada na neprijateljsko skladište goriva zahtijeva izuzetnu hrabrost, kao i vrhunske letačke vještine", ističe, dodajući kako zahvaljujući niskom letu izbjegavaju sustave PZO, ali su ranjiviji na sustave protuzračne obrane kratkog dometa, osobito one pješačkih bacača. "Noćno letenje smanjuje ovaj rizik, ali povećava rizik od sudara s zemaljskim objektima", dodaje.

"Ovaj napad - ako su izvješća o tome točna - neće drastično promijeniti tijek bitke. Ali to može pokazati da je Ukrajina uspjela zadržati svoje zrakoplovstvo u borbenom stanju, te značajno podići moral ukrajinske vojske", zaključuje.