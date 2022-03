O ruskoj agresiji na Ukrajinu na televiziji N1 govorio je vojni analitičar Ivica Mandić kazavši kako je raketiranje laboratorija nuklearne elektrane Zaporižje u Ukrajini neviđeno barbarstvo.

"Požar je izbio, intervenirale su ukrajinske snage i ugasile su ga. To je barbarstvo kakvom nisam svjedočio. Nemam komentara osim da je to divljaštvo i nikakve veze nema s uspjehom vojnih operacija", kazao je.

'Očito nisu napravili ozbiljnu pripremu za rat'

Što se tiče same ruske vojne operacije, Mandić kaže da njena provedba nije ispunila očekivanja onih koji su je pokrenuli.

"Oni su stali, došli su u jedan narativ iscrpljivanja koji je nametnula Ukrajina. Ukrajina dosta strateški korektno provodi svoju obrambenu operaciju. Praktički, osmi dan nemamo nikakvih pomaka na bojišnici. Nije slučajno da Ukrajina u urbanim sredinama provodi uspješnu operaciju. Ruski vojni gubitci su enormni, ali mislim da su i civilne žrtve ogromne. Imam dojam da smo dugi niz godina živjeli u obmani o moći ruske vojske. Ovo sada ispada da je to neka amaterska vojska skupljena zbrda-zdola", veli.

Analizirajući dalje rusku vojsku, Mandić je rekao da unutar nje postoje dvije skupine vojnika.

"Neki su profesionalci, neki su ročni sastav i ti golobradi mladići uopće ne znaju zašto su došli. Oni su vozila napustili. Očigledno nije napravljena ozbiljna priprema vojnih snaga za rat. S ovoliko vojske i na ovaj način neće se ići naprijed, rezultati su katastrofalni. Vjerojatno je točna procjena Zelenskog o 9000 vojnika, a to znači da je barem duplo ranjenika. Ovo što vidimo je da je to jedna neuigrana vojska, uzdaju se u to kada padne noć da udaraju u sve što se stignu. Posljedica je udar na nuklearnu elektranu", smatra Mandić.

'Poslušnici govore Putinu ono što želi čuti'

Nije ni siguran da je Putin okružen suradnicima koji nešto vrijede.

"Ona snimka na kojoj ispituje šefa tajne službe, a ovaj drhti, govori više od tisuću riječi. On drhti kao tinejdžer pred šefom države. To govori da je u pitanju netko tko je poslušnik, a takav vam govori ono što želite čuti, a ne stvarno stanje. Strateška priprema je odrađena vrlo neprofesionalno. Takva je bila i odluka da se sa 150.000 vojnika može napraviti blitzkrieg u drugoj državi po veličini u Europi. Bilo bi suludo da su ukrajinske snage odabrale sukob s Rusima na otvorenom prostoru. Brojčana nadmoć Rusa došla bi do izražaja. E, ali u urbanim područjima ta brojnost ne znači puno. U tom dijelu ni tehnika ne može sve svoje pokazati jer urbana sredina ograničava", pojasnio je.

Uvjeren je i da Kijev, grad četiri puta veći od Zagreba, neće pasti. "Njihova volja za borbom je ogromna i dobili su korektan odgovor Zapada i zbog toga ta volja još raste. Ukrajinci su u puno povoljnijem položaju nego što smo mi bili. Dostavlja im se oružje i novac i to je humano i korektno kada se brane vrijednosti zapadne civilizacije”, smatra.

Osvrnuo se i na Bjelorusiju koja sudjeluje u ratu s 35.000 vojnika pa je time postala dio ratišta. "Ako se dogodi u određenoj fazi iscrpljivanja - a ovaj rat će vjerojatno dosta dugo trajati - da Lukašenkova vojska dobije po glavi ako se ukrajinske snage naoružaju dalekometni sustavom, to ni u kojem slučaju ne bi bila agresija Ukrajine na Bjelorusiju nego želja da se otkloni opasnost", istaknuo je.

'Rat puno košta, potrošnja je ogromna'

Za eventualno slanje hrvatskih vojnika Mandić je rekao da oružane snage ne smiju biti politikansko pitanje.

"Već smo dugo članica NATO saveza i EU i neka izvole ta pitanja riješiti promjenom Zakona o obrani. Već ga toliko dugo imamo da on već nema veze s pameti i generira ovakvu vrstu sukoba. Vrijeme je da oni sjednu i neka se svađaju unutra, a ne vani. Mi smo članica NATO-a i moramo pridnonijeti zaštiti NATO saveza. Ti momci i cure ne idu izvan područja NATO saveza i bavit će se zaštitom cyber prostora i to je to”, kazao je.

Procijenjujući koliko bi sukob mogao potrajati, Mandić je rekao da rat nanosi štetu Ruskoj Federaciji na dva područja.

"Prvo je gospodarstvo, drugo je vojno jer rat puno košta. Ne možete isfinancirati neki rat dulje od nekoliko mjeseci. Potrošnja je ogromna. Treba uzeti i u obzir koliko će novca trebati potrošiti nakon rata, to su ogromne cifre. Ruska federacija nije u stanju financirati dugotrajan rat. Nemaju oni novca financirati takav rat”, kazao je vojni analitičar Mandić na N1.

