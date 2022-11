251. je dan rata u Ukrajini

Normalizirana opskrba strujom i vodom u Kijevu

Rusija razmješta balističke rakete u Bjelorusiji

Rusi evakuiraju još sedam naselja u Hersonskoj regiji

EU razmatra uvođenje sankcija Bjelorusiji

Ukrajina traži donacije grijalica i generatora

TIJEK DOGAĐAJA:

Putin koristi nuklearne prijetnje da 'kalibrira' kako će Zapad odgovoriti

22:25 - Malo je vjerojatno da Vladimir Putin želi iza sebe ostaviti "nuklearno naslijeđe", osim ako ne mora, kaže dopisnica Sky Newsa iz Moskve, Diana Magnay.

Dok raste strah oko toga hoće li Rusija izvesti nuklearni napad na Ukrajinu, Magnay kaže da su prijetnje Putinov način da pokuša "kalibrirati" kako će njegov protivnik odgovoriti. "Cijelim putem slušali smo ljuću nuklearnu retoriku kada je njegovoj vojsci gore i drugačije poruke kada nije. Ako pogledate rusku vojnu doktrinu o tome kako eskalirati i deeskalirati sukob, vidjet ćete da govore o korištenju konvencionalnih nenuklearnih napada zajedno s nuklearnim prijetnjama."

"Ne mislim da je Vladimir Putin ljut", kaže Magnay. "On je racionalan glumac i stoga postoji mnogo stvari koje možda pokušava izboriti za svoju ostavštinu, kao što je vraćanje što većeg dijela Ukrajine."

Vojni analitičar: 'Putin neće dostojanstveno priznati poraz'

21.52 - Britanski vojni analitičar i bivši glavni ravnatelj sigurnosno-obrambenog think tanka Royal United Services, Michael Clarke, rekao je za Sky News da su prije rata u Ukrajini mnogi vjerovali da je ruski predsjednik Vladimir Putin lakomislen i da bi možda mogao uspjeti u stvaranju kopnenog koridora između istočne regije Donbasa i poluotoka Krima, koji je Rusija anektirala 2014. godine.

"To bi bilo prilično lakomisleno, ali mnogi su mislili da bi mogao biti dovoljno lud da to pokuša. Ali on je otišao na sve ili ništa, pokušao je zauzeti cijelu zemlju u tri dana. To je bila ideja - zamijeniti vladu u Kijevu i završiti s cijelom operacijom do 8. ožujka, naprosto preuzeti cijelu zemlju", ustvrdio je analitičar. "Stvarnost je takva da ako ne uspije s prvotnim planom, neće uspjeti uopće. Ako plan A nije upalio, neće ni planovi B, C ili D. To znači da je Putin gubitnik, ali on neće prihvatiti poraz dostojanstveno. To je situacija u kojoj se nalazimo. On je sam sebi zadao nemoguć cilj", rekao je Clarke.

Dodao je da bi rat mogao trajati cijelu jednu generaciju. "Nemoguće je zamisliti da će se ovaj rat nastaviti ovim intenzitetom unedogled. Ići će gore i dolje. Moja je pretpostavka da će se to sigurno dogoditi sljedeće godine. Moja druga pretpostavka je da će doći do nestabilnog prekida vatre koji će Ukrajini vjerojatno više pogodovati nego što smo mislili prije nekoliko mjeseci."

Clarke je dalje rekao da će rat biti sukob "uključivanja i isključivanja" i da Zapad mora biti spreman na to. "Ovo je sukob koji traje i mogao bi se rasplamsati i ugasiti za jednu generaciju", dodao je.

Rusi montirali vojnu opremu na krov nuklearke

21.51 - Ukrajinski vojni obavještajci večeras su objavili da su ruske snage postavile vojnu opremu na krov nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskom okupacijom od prvih tjedana rata. Kako javlja Kyiv Independent pozivajući se na obavještajni odjel ukrajinskog ministarstva obrane, Rusi su na krov najveće nuklearke u Europi postavili vojnu opremu kako bi se suprotstavili ukrajinskom izviđanju iz zraka.

Johnson: Putin bi bio lud da upotrijebi nukelarno oružje, Ukrajina će dobiti rat

21:30 - "Apsolutno je neizbježno" da će Ukrajinci na kraju dobiti rat, rekao je bivši premijer Boris Johnson u intervjuu za Sky News. Bivši vođa torijevaca rekao je da je od početka rata znao da će se Ukrajinci "boriti".

"Mislim da je apsolutno neizbježno da će Ukrajinci na kraju pobijediti i reći ću vam zašto. Ovo je rat za neovisnost, a ratovi za neovisnost zapravo završavaju samo na jedan način. I ključna stvar za sve nas koji vjerujemo u ovu stvar, koji vjerujemo da je stvar ukrajinske slobode sva naša stvar, je da samo moramo pokazati strateško strpljenje i nastaviti ih podržavati."

Upitan misli li da će rat biti gotov za nekoliko dana kada je prvi put pokrenut ranije ove godine, gospodin Johnson je rekao: "To je svakako bio savjet koji smo dobivali. Neki ljudi iz obrambene obavještajne službe govorili su da će ovo biti vrlo jednostrano i da će Rusi samo proći, a brojčano su tako jaki i tako dobro opremljeni. Bio sam u Ukrajini nekoliko puta ranije i nekako sam znao da će se boriti."

Gledajući kako bi pobjeda Ukrajine mogla izgledati, Johnson je rekao: "Mislim da točne konture pobjede uvelike ovise o Ukrajincima. Ne možemo biti veći Ukrajinci od Ukrajinaca, iako ih strastveno podržavamo. Ovisi o njima."

Johnson je rekao i kako ne misli da će Vladimir Putin koristiti taktičko nuklearno oružje u svom ratu u Ukrajini.

"Mislim da neće, bio bi lud da to učini", rekao je Johnson

Ukrajina potvrdila napad na rusko skladište streljiva u subotu

20:00 - Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga danas je potvrdio razaranje izazvano njihovim napadom na ruska skladišta streljiva u oblasti Zaporižija 29. listopada. Ukrajinske snage uništile su pet jedinica vojne opreme, ubile 30 ruskih vojnika i ranile najmanje 100.

Prijetnja od napada s teritorija Bjelorusije ostaje

19:35 - Ruske snage izvele su danas četiri raketna i 26 zračnih napada te izvele 27 višecjevnih raketnih napada na više od 20 naselja, priopćio je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga. “Prijetnja od novih napada i upotrebe dronova za napad ostaje, posebno s teritorija Republike Bjelorusije”, rekao je Glavni stožer.

Rusija premješta vladu u Hersonu južnije

19:20 - Ruska okupacijska vlada u Hersonskoj oblasti premjestila je svoju upravu južnije u Skadovsk, priopćio je glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga. To se događa u trenutku kada ruske vlasti preseljavaju 70.000 civila s lijeve obale rijeke Dnjepar – tjedan dana nakon što su ih tamo premjestili s desne obale. Glavni stožer opisao je ovu taktiku kao “zastrašivanje civilnog stanovništva”.

Kijev se priprema za tešku zimu

18:50 - Kijev se priprema za tešku zimu dok Rusija nastavlja ciljati na ukrajinsku energetsku i vodnu infrastrukturu. U slučaju nužde, Vitalij Kličko, gradonačelnik Ukrajine, sprema se otvoriti oko 1000 javnih lokacija gdje se građani mogu grijati.

Macron potvrdio vojnu podršku Ukrajini

18:30 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron jutros je telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te potvrdio vojnu podršku Francuske Ukrajini.

Rusija oštetila oko 40 posto ukrajinske energetske infrastrukture

17:00 - Volodimir Zelenskij sastao se s Kadri Simson, povjerenicom Europske unije za energetska pitanja. Razgovarali su o tome kako je Ukrajina bila prisiljena prestati izvoziti električnu energiju u Europu – praksu koju je zemlja započela nakon pristupanja – “zbog napada raketama i dronovima kamikaza od strane Ruske Federacije".

"Siguran sam da ćemo sve obnoviti, au nekom mirnijem vremenu. Kada se situacija u našem energetskom sustavu stabilizira, nastavit ćemo izvoziti struju u Europu", rekao je Zelenskij.

Zelenskiy je rekao Simson da su ruske snage "ozbiljno oštetile" oko 40% ukrajinske energetske infrastrukture, posebno termoelektrane, termoelektrane i hidroelektrane.

London upozorio Putina na teške posljedice ako upotrijebi nuklearno oružje

16:01 - London je upozorio Vladimira Putina na "teške posljedice" ako Kremlj pribjegne nuklearnom oružju u ratu u Ukrajini. Britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly u ponedjeljak je oštro kritizirao Putina u Donjem domu parlamenta zbog odluke da "suspendira" inicijativu za žito u Crnom moru.

"Putin se osvećuje civilima za svoje vojne neuspjehe u Ukrajini tako što im prekida opskrbu strujom i vodom, a najsiromašnijima u svijetu ugrožava njihove zalihe hrane Nijedna druga zemlja ne govori o upotrebi nuklearnog oružja. Nijedna zemlja ne prijeti Rusiji ili predsjedniku Putinu. Trebalo bi mu biti jasno da bi za nas i naše saveznike bilo kakva uporaba nuklearnog oružja iz temelja promijenila prirodu ovog sukoba. Bilo bi teških posljedica za Rusiju", kazao je Cleverly.

Ukrajina traži donacije grijalica i generatora za električnu struju

15:52 - Savjetnik u ukrajisnkom ministarstvu unutarnjih poslova, Anton Geraščenko, uputio je apel u kojem moli za donacije grijalica i generatora dok se njegova zemlja suočava sa stalnim nestancima struje zbog ruskih napada na energetska postrojenja.

"Najbolja podrška Ukrajini danas, osim oružja, su autonomni izvori električne energije i topline. Ako imate generator koji ne koristite ili ga rijetko koristite - razmislite o tome da ga poklonite Ukrajini. Pred nama je teška zima, ali ćemo pobijediti", napisao je Geraščenko u objavi na društvenim mrežama.

Svima koji žele donirati grijalice i generatore savjetovao je da se obrate ukrajinskim veleposlanstvima u svojim zemljama.

Ukrajinska vojska: Do sada smo oborili 300 dronova kamikaza

15:44 - Ukrajinske oružane snage danas su priopćile da su oborile 300 bespilotnih letjelica Shahed-136 iranske proizvodnje otkako ih je Rusija počela koristiti u ratu. Od toga ih je šest oboreno prošle noći.

Ukrajina tvrdi da je Rusija do sada upotrijebila više od 400 kamikaza dronova, a smatra se da ih je Vladimir Putin naručio čak 2400. Rusija negira upotrebu iranskih dronova, a Iran negira da ih isporučuje Rusiji.

Kremlj: Nije potrebna formalna uredba o okončanju mobilizacije

15:39 - Rusiji nije potrebna predsjednička uredba za formalizaciju dovršetka djelomične mobilizacije rezervista za borbu u Ukrajini i ona neće biti izdana, objavio je Kremlj u utorak. Predsjednik Vladimir Putin proglasio je 21. rujna početak prve mobilizacije u Rusiji od Drugog svjetskog rata, nakon niza vojnih poraza od Ukrajine. Zbog te je odluke više stotina tisuća muškaraca, vojnih obveznika, otišlo u susjedne zemlje poput Gruzije, Armenije i Kazahstana, dok je više od 2 tisuće ljudi zatvoreno zbog prosvjeda protiv mobilizacije.

Rusija je već rekla da je regrutirala 300.000 rezervista koji su joj bili potrebni u nešto više od mjesec dana te da se mobilizacija više ne provodi. Međutim, odbijanje Kremlja da izda službenu potvrdu završetka novačenja moglo bi povećati zabrinutost među Rusima da bi se mobilizacija ipak mogla obnoviti. Putin je u ponedjeljak rekao da će se posavjetovati s pravnim stručnjacima kako bi vidio je li potrebno o tome donijeti uredbu.

"Uredba nije potrebna", kazao je novinarima u utorak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. "Pravni odjel predsjedničke administracije donio je zaključak da je djelomična mobilizacija dovršena. Odgovarajući brzojavi poslani su iz ministarstva obrane uredima za mobilizaciju kako bi se okončalo slanje dokumenata za novačenje", dodao je.

Dio Putinove uredbe o mobilizacije u kojemu je navedeno koliko će ljudi biti mobilizirano je povjerljiv i nikada nije obznanjen javnosti, navodi Reuters. Međutim, Peskov kaže kako to nije točno.

"Uključen (u uredbu) je bio određeni broj: do 300 tisuća. Sukladno tome, uredba je provedena", kazao je.

Peskov je kazao i da izvorna uredba ne ostaje na snazi. Ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da je 87 od 300 tisuća mobiliziranih vojnika već raspoređeno u ratnu zonu.

Medvedev: Pobjeda Ukrajine u ratu razlog je za upotrebu nuklearnog oružja

15.00 Bivši ruski predsjednik Dimitri Medvedev na svom je Telegram kanalu objavio kako bi pobjeda Ukrajine bila razlog za upotrebu nuklearnog oružja.

"Poznata teza zapadnih zemalja: 'Rusiji se ne može dopustiti da dobije rat'. Što to zapravo znači. Slijedite jednostavnu formalnu logiku", započeo je svoju zastrašujuću objavu Medvedev. "Ako ne pobijedi Rusija, onda će Ukrajina. Cilj Ukrajine u ratu koji je objavio kijevski režim je povratak svih teritorija koji su joj prije pripadali, odnosno njihovo odvajanje od Rusije. To je prijetnja opstanku naše države i raspad današnje Rusije", piše.

"A to znači izravni razlog za primjenu članka 19. Osnova državne politike Ruske Federacije u području nuklearnog odvraćanja. Tko onda planira nuklearni sukob, nije mi jasno? Što je to ako ne izravno izazivanje svjetskog rata uz uporabu nuklearnog oružja? Nazovimo stvari pravim imenom. Zapadne zemlje guraju svijet u globalni rat. Samo potpuno i konačna pobjeda Rusije jamstvo je protiv svjetskog sukoba", napisao je Medvedev.

Moskva optužuje London za napad na Sjeverni tok

13.40 Službena Moskva danas je priopćila da razmatra "daljnje korake" koje će poduzeti u vezi s tvrdnjom da je Velika Britanija odgovorna za napad na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 u Sjevernom moru, javlja Reuters.

Rusko ministarstvo obrane prošle je subote ustvrdlo da su pripadnici Britanske mornarice potkraj rujna raznijeli plinovod Sjeverni tok. Kremlj je time izravno optužio jednu članicu NATO-a za sabotažu ključne ruske infrastrukture.

Opširnije o tome pročitajte OVDJE.

Iran šalje novo oružje Rusiji?

12.30 Iran se priprema poslati oko 1000 novih komada oružja Rusiji, uključujući balističke projektile kratkog dometa zemlja-zemlja i više bespilotnih letjelica, rekli su za CNN neimenovani dužnosnici zapadne zemlje koji prate iranski program naoružanja.

Ukoliko do ovoga i dođe, bio bi to prvi put da Iran Rusiji šalje napredne precizno navođene projektile, što bi Kremlju moglo dati značajan poticaj na bojnom polju. Dosad je Teheran Moskvi pomagao slanjem dronova, a posljednja isporuka uključivala je oko 450 bespilotnih letjelica, tvrde zapadni dužnosnici. Ukrajinci su ranije kazali kako su prošli tjedan oborili više od 300 iranskih dronova.

Vjeruje se kako će novo oružje Rusiji biti isporučeno do kraja godine, javlja CNN.

Danas isplovila tri ukrajinska broda sa žitaricama

12:06 - Iako je Rusija odbila dati sigurnosna jamstva za brodove sa žitaricama, koji napuštaju ukrajinske luke na Crnom moru prema ljetos postignutom sporazumu, jučer je ipak isplovilo 12 brodova, a danas još tri. Koordinacijsko središte pod vodstvom Ujedinjenih naroda priopćilo je da su isplovljavanje i kretanje brodova dogovorila izaslanstva Ukrajine, Turske i UN-a sa sjedištem u Istanbulu te da je rusko izaslanstvo obaviješteno o tome.

Rusija se povukla iz tog sporazuma nakon napada na njenu Crnomorsku flotu u Sevastopolju na Krimu. Zapad tvrdi da je to samo bio izgovor, a Vladimir Putin kaže da Rusija nije raskinula sprazum, nego ga samo suspendirala.

Predsjedništvo EU-a: Moguće su sankcije Bjelorusiji

11:59 - Češki premijer Petr Fiala, čija zemlja trenutno predsjeda Europskom unijom, rekao je po povratku iz Kijeva u utorak da bi EU mogla sankcionirati i Bjelorusiju, saveznicu Rusije, zbog njene uloge u sukobu u Ukrajini. Bjelorusija tvrdi da se ne želi izravno uključiti u rat, ali dopušta da ruski vojnici budu stacionirani na njezinom teritoriju, koji je Rusija koristila kao pozadinsku bazu za invaziju na Ukrajinu krajem veljače.

"Sada ispitujemo (...) ulogu Bjelorusije i potencijalnu potrebu da postane cilj" sankcija, rekao je Petr Fiala novinarima po povratku iz Kijeva gdje je u ponedjeljak boravio s ministrima radi razgovora s ukrajinskim kolegama.

Češka vlada objavila je 7. listopada da će se zajednički sastanak s ukrajinskom vladom održati u Kijevu 31. listopada.

"Neke sankcije protiv Bjelorusije već su na snazi, ali ne možemo prihvatiti da Bjelorusija podržava rusku politiku ili da Rusija zaobilazi učinak sankcija kroz zemlje poput Bjelorusije", dodao je Fiala.

EU je uvela osam paketa sankcija uglavnom usmjerenih na rusku industriju i pojedince od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače. Rusija mora biti "sve više i više izolirana", dodao je Fiala. "Znamo da sankcije djeluju, to možemo vidjeti iz mnoštva podataka i bez sumnje moramo nastaviti."

"Moramo shvatiti da se napadi na Ukrajinu izvode iz bjeloruskog zračnog prostora i da Bjelorusija isporučuje oružje Rusiji", kazao je češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavsky.

Minsk i Moskva najavile su u listopadu zajedničke vojne snage, a ukrajinska vojska zabrinuta je zbog "rastuće prijetnje" nove ruske ofenzive iz Bjelorusije.

IAEA započinje inspekciju u Ukrajini zbog 'prljave bombe'

10:42 - Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) priopćila je da je započela inspekciju dvije lokacije u Ukrajini na kojima se, prema ruskim navodima, radilo na "prljavoj bombi", javila je u utorak agencija dpa. Čelnik IAEA-e Rafael Grossi kazao je kako su inspektori započeli s radom na lokacijama te da će uskoro završiti misiju koja je organizirana nakon zahtjeva ukrajinske vlade.

Cilj "aktivnosti provjere" je otkrivanje mogućih neprijavljenih nuklearnih aktivnosti i materijala povezanih s razvojem takozvanih prljavih bombi, priopćila je IAEA.

Kremlj tvrdi da bi Kijev mogao baciti prljavu bombu - konvencionalnu eksplozivnu napravu koja raspršuje radioaktivni materijal - na vlastiti teritorij u sklopu operacije kojom bi se diskreditirala Moskva. Saveznici Kijeva odlučno su odbacili tu tvrdnju kao neutemeljenu propagandu.

Voda i struja ponovno u Kijevu, dan nakon ruskih udara

10:40 - Opskrba vodom i strujom obnovljena je u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, dan nakon ruskih napada koji su uzrokovali prekide, rekao je u utorak gradonačelnik Vitalij Kličko. Opskrba vodom i strujom "u potpunosti je uspostavljena", objavio je gradonačelnik na društvenoj mreži Telegram.

Masovni ruski udari na ukrajinsku infrastrukturu u ponedjeljak ujutro lišili su 80 posto stanovnika glavnog grada vode i prekinuli struju u 350.000 domova. Planirana isključenja struje ipak će se nastaviti u glavnom gradu zbog značajnog "deficita elektroenergetskog sustava, nakon barbarskih napada agresora", upozorio je Kličko dok se u utorak ujutro u gradu ponovno oglasila protuzračna sirena.

Prema ukrajinskoj vojsci, Rusija je u ponedjeljak lansirala 55 krstarećih raketa, 22 rakete S-300 i borbene bespilotne letjelice za val napada diljem Ukrajine vrlo često usmjerenih na energetsku infrastrukturu. Ti udari bili su među "najmasovnijim na našem teritoriju od strane vojske Ruske Federacije", optužio je u utorak savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič. Pohvalio je poboljšanu protuzračnu obranu zemlje zbog čega "razaranje nije toliko kritično koliko je moglo biti".

Prošlomjesečni ruski udari uništili su oko trećinu kapaciteta ukrajinskog elektroenergetskog sustava u trenutku kada se približava zima, prema ukrajinskim vlastima, koje i dalje pozivaju Ukrajince da smanje potrošnju energije što je više moguće.

Britanski general: Rusija premješta najbolje trupe u Herson

10:09 - Dok se borbe na jugu Ukrajine intenziviraju, Rusija ondje premješta svoje najbolje trupe - kazao je u razgovoru za Sky News lord Richard Dannatt, umirovljeni general i bivši načelnik stožera britanskih oružanih snaga.

''Čini se da Rusija premješta iskusnije trupe u južnu regiju Herson gdje se borbe intenziviraju. Ako tamo dožive poraz, bit će to velika sramota za Putina. Herson je jedini veliki grad koji su Rusi do sada uspjeli zauzeti", rekao je Dannatt.

Noćas raketiran Mikolajiv, poginula jedna žena

9:19 - Ruski raketni napadi nastavljeni su prošle noći. Među ostalim, pogođena su elektroenergetska postrojenja u Mikolajivu na jugu Ukrajine. No četiri projektila pala su i na stambene zgrade pri čemu je poginula jedna starija žena, javlja Reuters.

Njezino tijelo jutros je izvučeno ispod ruševna zgrade. U raketnom napadu na Mikolajiv uništena je i

jedna škola.

Rusi evakuiraju još sedam naselja iz Hersona

9:15 - Nastavlja se evakuacija civila iz Hersonske regije koja je pod ruskom okupacijom. Moskva to objašnjava tvrdnjom da se Ukrajina priprema za dizanje u zrak brane na hidroelektrani Kahovka, dok Kijev najodlučnije odbacuje te tvrdnje. Zapadne obavještajne službe smatraju da se zapravo Rusija sprema izvesti operaciju pod lažnom zastavom u toj regiji.

Vladimir Saldo, proruski čelnik Hersonske regije rekao je da se zona evakuacije proširuje na još sedam naselja.

"Zbog mogućnosti korištenja zabranjenih metoda rata od strane ukrajinskog režima, kao i informacija da Kijev priprema veliki raketni napad na hidroelektranu Kahovka, postoji neposredna opasnost od poplave u regiji Herson. S obzirom na to, odlučio sam proširiti zonu evakuacije za 15 kilometara od Dnjepra", rekao je Saldo.

Biden je 'izgubio živce' u telefonskom razgovoru sa Zelenskim u lipnju

8:20 - Američki predsjednik Joe Biden izgubio je živce zbog Volodimira Zelenskog tijekom njihovog telefonskog razgovora u lipnju, kada je ukrajinski čelnik navodno zatražio dodatnu pomoć, piše NBC News. Oni koji su upoznati s tim razgovorom rekli su za NBC da tek što je Biden završio govoreći Zelenskom o još milijardu dolara američke pomoći, ukrajinski predsjednik počeo je nabrajati dodatnu pomoć koja mu je potrebna. Predsjednik Biden tada je "izgubio živce", tvrde četiri izvora.

Navodno je predsjednik povisio glas i rekao Zelenskom da je američki narod "prilično velikodušan" i da "naporno radi" kako bi pomogao Ukrajini. Insajder je rekao da je predsjednik Biden bio "izravan" i da je to Zelenskome rekao na "prikladan" način, ali da razgovor nije bio "žestok ili ljutit".

Tri su izvora rekla za NBC da su frustracije predsjednika Bidena gospodinom Zelenskijem rasle "tjednima".

Rusija premješta balističke rakete u Bjelorusiju

8:10 - Rusija premješta velike balističke projektile u Bjelorusiju kao ''poruku Zapadu'', priopćilo je britansko ministarstvo obrane. Ono tvrdi da Moskva ima "vrlo ograničene zalihe" projektila AS-24 Killjoy i da "nastavlja trošiti svoje napredno streljivo dugog dometa protiv ciljeva ograničene operativne važnosti". Međutim, dodaje se da postavljanje takvog oružja u Bjelorusiji daje Rusiji "malu dodatnu prednost u smislu napada na dodatne mete unutar Ukrajine".

Britansko ministarstvo obrane je dodalo da je Rusija "vjerojatno obavila raspoređivanje uglavnom kako bi poručila Zapadu i prikazala Bjelorusiju kao sve većeg suučesnika u ratu." Projektili su ispaljivani na Ukrajinu iz susjedne Bjelorusije, ali ta zemlja još nije izravno ušla u sukob.

Putin: Ne prekidamo, samo suspendiramo ugovor o izvozu žitarica

8:05 - Rusija ne prekida svoje sudjelovanje u sporazumu o izvozu prijeko potrebnog ukrajinskog žita preko crnomorskih luka, već ga suspendira, rekao je u ponedjeljak ruski predsjednik Vladimir Putin.

Riječ je o prvoj izjavi Putina na tu temu otkako je Moskva u subotu objavila da zamrzava sudjelovanje u crnomorskom sporazumu uz posredovanje Ujedinjenih naroda nakon, kako je rekla, velikog napada ukrajinskih bespilotnih letjelica na njezinu flotu na Krimu.

"Ne kažemo da prestajemo sudjelovati u ovoj operaciji. Ne. Kažemo da je suspendiramo", rekao je Putin na konferenciji za novinare koju je prenosila televizija.

Putin je rekao da su ukrajinski dronovi išli istim koridorima koje su koristili brodovi sa žitom. “I time su stvorili prijetnju kako našim brodovima, koji moraju osigurati siguran izvoz žitarica, tako i civilnim brodovima koji se time bave”, rekao je. Kijev nije preuzeo odgovornost za napad.

Ostali sudionici posla nastavili su s izvozom žitarica u ponedjeljak, iako je Rusija rekla da je to riskantno.

"Ukrajina mora jamčiti da neće biti prijetnji civilnim plovilima ili ruskim opskrbnim plovilima", rekao je Putin, ističući da je prema uvjetima sporazuma Rusija odgovorna za sigurnost.

Nakon ruskih raketiranja, 80 posto Kijevljana ostalo bez vode

8:00 - Rusija je u ponedjeljak povela sveobuhvatan napad na infrastrukturu u različitim dijelovima Ukrajine, zbog čega je 80 posto stanovnika glavnoga grada Kijeva ostalo bez vode, a "stotine mjesta" bez struje. Ukrajinska vojska je izvijestila da je "više od 50 krstarećih raketa" palo na Ukrajinu, dva dana pošto je Moskva optužila Kijev da je dronovima napao njezinu flotu u Crnome moru.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su "sve mete pogođene". Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u ponedjeljak navečer je rekao da je telefonom razgovarao s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i zahvalio mu na pošiljci protuzračnog oružja koje ipak nije moglo presresti sve ruske rakete. "Moramo postaviti protuzračni štit iznad Ukrajine", napisao je na Twitteru.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je 80 posto stanovnika tromilijunskog grada ostalo bez vode zbog oštećenja na elektroenergetskom postrojenju;