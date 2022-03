Govoreći o ratu u Ukrajini danas je vojni analitičar Marinko Ogorec rekao je za HRT da sada slijedi opsada velikih gradova te da rat ulazi u malo "statičniju" fazu, iako jednake dinamike, intenziteta i razaračke strukture.

"Vjerojatno će doći do postupnog razaranja gradova s topništvom s većih udaljenosti. Gradovi kao što su Harkiv, Kijev, a Mariupolj se podrazumijeva. Pitanje je Odese, vjerojatno će i ona doći pod udar. Dinamika ratnih djelovanja ne prestaje", rekao je Ogorec.

Dodao je da su u pitanju određene faze kad se kreće na velike gradove. "Onda će se ići u fazu iscrpljivanja, koliko je to god moguće. Rusi su tu u prednosti jer imaju dosta vojnih sredstava i mogu velike gradove napadati jako dugo i puno", dodao je Ogorec.

Smatra da su Rusi podcijenili Ukrajince od samog početka te da su se malo preračunali. "Nije im krenulo kako su si zacrtali i 'blitzkrieg' koji je započeo, došao je u 'statičniju' fazu. Rusima sad ova situacija ide u korist, ide im na ruku. Do tog rata nije trebalo niti doći. Taj rat je apsolutno nepotreban sa svih aspekata. Sad kad je već tu, onda se razvija po svojim zakonitostima kao i svaki ratni sukob", rekao je.

Rat počinje mijenjati izgled Europe

Povjesničar Tvrtko Jakovina je rekao da su i druge strane umiješane, kao i u svakom ratu. "Ono što je stvarno na ratištu, imate Ukrajince i Ruse. U tom smislu, puno veća Rusija s puno većim sredstvima, ako bi se išlo u rat iscrpljivanja u puno povoljnijoj situaciji. Što se tiče Ukrajine, možda bi trebalo izbjeći tu situaciju. Ukrajince cyber ratovanjem i dostavom oružja može donekle pomoći. Mogu i stranci koji se dolaze boriti donekle pomoći, ali to neće biti pomoć koja možda može spasiti neke od tih gradova. Rat u Ukrajini počinje mijenjati izgled Europe i počinje možda mijenjati svijet", naglasio je Jakovina.

Smatra da je Mariupolj trenutno važniji za Ruse kako bi spojili prostore na krajnjem istoku Ukrajine i povezali sa sjeverom Krima, a za Odesu je istaknuo da je mitsko mjesto, beskrajno važno za jednu i drugu stranu.

"Ona je važna i za svijet. Rusija se dovela pred početak rata u situaciju da je ponovo bila važna, da su svi dolazili, da je igrala važnu ulogu, da su svaki dan dolazile vijesti o Rusiji, da su najvažniji ljudi priznavali da Rusi imaju veliku ulogu pa je svejedno došlo do sukoba koji je mogao Rusiju za dugo vremena maknuti s toga mjesta, osim ako se upotrijebi atomsko naoružanje. Niti to nije novo da bi Rusija mogla upotrijebiti atomsko naoružanje. Postoji filozofija da se bomba koristi ako je Rusija ugrožena i to još od 1949. godine kad su do nje došli. Sasvim sigurno je u svim vojnim planovima posljednjeg desetljeća kojeg su Rusi radili", rekao je.

Povratak u barbarstvo

Rrušenje Odese, napominje Jakovina, bio bi povratak u barbarstvo. "Bizarno je govoriti o osvajanju ruskih prostora koji se osvajaju tako da ih uništite. Ovo je sad klasičan konvencionalan rat susjednih zemalja", rekao je i dodao da je Kijev kao glavni grad simbolično mjesto.

"Bilo bi dobro kad bi se stvar zaustavila prije razaranja trgovačkih centara i naselja. Iz grada je već izašlo preko milijun ljudi i to je tek drugi dio posljedica koji ćemo pratiti. Deset milijuna izmještenih Ukrajinaca s tri milijuna onih koji žive najviše u Poljskoj i koji će otići prema Njemačkoj apsolutna je katastrofa za industriju jedne zemlje jednog dana kada obnova bude započela", naglasio je.

'Značajni dio razmišlja slično'

Stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov ne misli da se Europa podijelila oko rata u Ukrajini, te vjeruje da značajni dio Europe razmišlja slično.

"Mora se biti dovoljno ekonomsko jak da bi se sutra moglo podupirati ukrajinske izbjeglice i da bismo mogli funkcionirati. Istovremeno da se uvede taj krug sankcija koje su energetske sankcije, vrlo malo možete u ovom trenutku narušiti Rusiju i njezinu ekonomiju. Te iste energente Rusija prodaje drugim državama, uključujući Kinu za značajno povoljnija sredstva. Više će se naškoditi europskim ekonomijama koje će padati i u tom trenutku manje možete pomoći i Ukrajini. Zbog toga se o tome vrlo oprezno razmišlja", rekao je.

