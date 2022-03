Piloti ukrajinskog ratnog zrakoplovstva danonoćno vode zračne bitke protiv neprijatelja koji ima "pet puta više zrakoplova". Svoje letjelice pritišću do krajnjih granica, često i bez nužnih provjera prije polijetanja. Njima nitko nije davao šanse protiv Rusa, stručnjaci i analitičari očekivali su da će izdržati svega nekoliko dana, ali oni i dalje lete.

To je svojevrsni neuspjeh za Moskvu, koja nije uspjela uspostaviti zračnu premoć niti nakon mjesec dana. Stoga ne čudi da su kopnene snage bez nekog vidljivijeg napretka u posljednje vrijeme. Bez zračne potpore, ruska je vojska svedena samo na ukopavanje na već utvrđenim položajima. Novinari The New York Timesa dobili su rijetku priliku razgovarati s ukrajinskim "nebeskim herojima".

U stalnoj opasnosti

Svake noći oni provode vrijeme u hangarima. Napetost prekidaju povici "Zrak!". Pilot Andrij govori da ne zna ništa o svojoj misiji dok se ne nađe u zraku. Piloti nemaju vremena za brifinge, jer nije dobra ideja zadržavati se dugo na jednom mjestu. Taj 25-godišnji pilot otkrio je i da nema vremena za sigurnosne provjere svog Suhoja Su-27. Od 100 borbenih zrakoplova ukrajinskog zrakoplovstva na početku rata, trećina su bili Su-27. Sada ih je ostalo 55.

"Ne radim nikakve provjere. Samo poletim. Svaki put kad letim, idem u pravu borbu. Niti u jednom sukobu s ruskim mlažnjacima nismo ravnopravni, uvijek imaju pet puta više zrakoplova u zraku", govori Andrij, koji je izveo 10 letova, ali nije smio otkriti koliko je ruskih zrakoplova oborio.

"Uglavnom dobivam zadatke gađanja ciljeva u zraku, presretanja neprijateljskih mlažnjaka. Čekam da se projektil 'zalijepi' na moju metu. Nakon toga pritisnem 'pali'. Sretan sam što taj zrakoplov više neće bombardirati moje miroljubive gradove. A kao što vidimo u praksi, upravo to rade ruski avioni", govori Andrij.

Kaže da živi za obaranje svakog neprijateljskog zrakoplova. No, čak i kad "riješi" jednoga, nije se odmaknuo od opasnosti. “Imao sam situaciju kada sam se približavao ruskom zrakoplovu na dovoljno blisku udaljenost da ga naciljam i pucam. Prepoznam kad dođem u tu situaciju, no ipak pričekam da se moj projektil 'zalijepi' na metu, dok mi istovremeno sa zemlje javljaju da je na mene već ispaljen projektil. Vrijeme koje imam na raspolaganju kako bih se spasio ovisi o tome s koje je udaljenosti projektil ispaljen na mene i koja je vrsta projektila u pitanju. Još uvijek svaki put osjetim veliku navalu adrenalina jer je svaki let borbeni", opisuje Andrij.

Iako je oduvijek htio biti pilot, nije mislio da će se zaista boriti u ratu, kao niti većina njegovih kolega. "Moram samo iskoristiti sve svoje vještine da bih pobijedio. Moje vještine su bolje od onih ruskih pilota. No, s druge strane, mnogi moji prijatelji, čak i oni iskusniji od mene, već su mrtvi", zaključuje on.

Nije stvar u herojstvu

Ukrajinci tvrde da su oborili 97 ruskih zrakoplova. Stručnjaci, pak, govore da je Rusija na raspolaganju za rat u Ukrajini imala 300 od ukupno 1500 borbenih zrakoplova, pa ukrajinske tvrdnje smatraju pretjeranima, iako su tijekom prvog vikenda rata Rusi zaista izgubili 10 ili 11 zrakoplova.

Justin Bronk, stručnjak za zrakoplovstvo i tehnologiju s Royal United Services Institutea tvrdi da je Putinove planove najviše omela nesposobnost njegove vojske da uništi ukrajinsku protuzračnu obranu, a ne herojstvo ukrajinskih pilota, jer oni i ne idu u velik broj misija. Više uspjeha je su imali ukrajinski sustavi PZO-a i bespilotne letjelice koje lete malim brzinama "u vjetar" kako bi izgubile radarski odraz.

Bronk je uvjeren da je Rusija izgubila najviše 22 borbena zrakoplova te da unatoč tome nije spremna dalje riskirati. "Ono što Rusi još uvijek ne uspijevaju učiniti jest uništiti sustave SAM (projektili zemlja-zrak), što znači da moraju letjeti na vrlo maloj ili pak na vrlo velikoj visini", dodao je analitičar te ustvrdio da, ako Ukrajina zadrži trenutačnu razinu otpora, rat postaje neodrživ za Rusiju.

Rat iscrpljivanjem

Za razliku od Ukrajine, Rusi, uz smanjene rizike imaju i po 200 naleta dnevno. Uglavnom se radi o misijama na visinama iznad 13.000 metara te bacanju "glupih" bombi na ciljeve poput Mariupolja.

"Sasvim je jasno da ukrajinski sustavi protuzračne obrane ostaju operativni i uspješni, a njihovi zrakoplovi i dalje lete, iako uz ograničenja. S obzirom na prednost Rusije u zraku, iznenađen sam što nismo vidjeli više njihovih zračnih snaga u igri. Ali bez nadmoći u zraku ne mogu ispravno planirati niti manevrirati operacije", govori Philip Ingram, bivši pukovnik vojno-obavještajne službe britanske vojske.

Ukrajincima pomaže i to što još uvijek kontroliraju piste na zapadu zemlje, a imaju mogućnost polijetanja i s autocesta na pojedinim lokacijama, koje su stroga tajna. Možda najbolju sliku stanja na nebu iznad Ukrajine otkriva glasnogovornik tamošnjeg zrakoplovstva, koji tvrdi da Ruse mame u klopke.

"Ukrajina je bila učinkovita na nebu jer djelujemo u vlastitoj zemlji. Neprijatelj koji nalijeće u naš zračni prostor leti u zonu naših sustava protuzračne obrane", tvrdi on.

Ukrajinska PZO je učinkovita protiv ruskih projektila i zrakoplova, koji, pak, nisu dovoljno precizni da bi osigurali brzu pobjedu. Konstelacija snaga na nebu ukazuje da se ovaj sukob pretvara u rat iscrpljivanjem.

Situaciju u Ukrajini možete pratiti OVDJE.