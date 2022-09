Vojni analitičar Marinko Ogorec rekao je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" da je uspješna ukrajinska ofenziva u okolici Harkiva na sjeveroistoku Ukrajine bila "izuzetno dobra varka na koju su Rusi apsolutno nasjeli". U emsiji je gostovao i bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević rekavši da je rusko rukovodstvo u pogledu rata u Ukrajini napravilo niz pogrešnih procjena.

'Maske su pale, Rusi su iznenađeni'

Ogorec je kazao da su Ukrajinci čak i najavili da će poduzeti ofenzivu.

"Na neki način pokazali su da će ta ofenziva biti na južnom prostoru. Bilo je čak i nekih manjih demonstracijskih napada na tom južnom potezu, ali prava ofenziva bila je gore kod Harkiva i to se sada vidi. Maske su pale, Rusi su iznenađeni, što im se ne bi smjelo dogoditi. Očito je da su njihove obavještajne službe podbacile, i to ne malo i ne prvi put", rekao je Ogorec.

Kovačević je kazao da Rusija od prvog dana govori da zapravo ratuje protiv NATO-a te da ne vidi razlog za iznenađenje što se NATO angažirao u ratu. Ustvrdio je kako je očito da je rusko rukovodstvo napravilo niz pogrešnih procjena.

Rusi napravili dvije ključne pogreške

"Prva i osnovna pogreška bila je da se sa stotinjak tisuća vojnika može uspješno okupirati Ukrajina. Dakle, već u prvom koraku su doživjeli neuspjeh. Drugo, računali su da će za potpuni uspjeh te operacije biti potrebno svega nekoliko dana, eventualno nekoliko tjedana. I to se pokazalo pogrešnim", kazao je Kovačević.

Ogorec smatra da bi rat vrlo brzo mogao završiti ne bude li mobilizacije u Rusiji.

"Ovo nije ni povlačenje ni izvlačenje, ovo je bježanje. To su tri kategorije koje su u vojnoj terminologiji vrlo različite. Ljudi spašavaju živu glavu. To je vjerojatno neočekivano za vojni vrh Rusije", ustvrdio je Ogorec.

Ukrajinci u svega par dana uništili 338 komada važne ruske vojne opreme

Samo od prošle srijede do nedjelje, u Ukrajini je uništeno 338 komada važne ruske vojne opreme, od borbenih zrakoplova preko tenkova do kamiona, pokazuju podaci s otvorene obavještajne web stranice Oryx. Posljedica je to ukrajinske ofenzive koja je zaprepastila Ruse svojom brzinom i širinom, piše CNN.

Vrhovni ukrajinski vojni zapovjednik ustvrdio je u nedjelju da su njegove snage od početka rujna oslobodile više od 3000 četvornih kilometara teritorija. Predsjednik Zelenskij kasnije je tu brojku udvostručio. Ukrajinski izvještaji tvrde da Putinove trupe bježe prema istoku, sve do ruske granice, i pri tome ne biraju prijevozna sredstva kojima će to učiniti, što u prijevodu znači da kradu automobile od civilnog stanovništva. Pri tome za sobom ostavljaju tek krhotine ruskog ratnog stroja, koji otkako je započela Putinova takozvana "specijalna vojna operacija" nije uspio opravdati status jedne od najvećih svjetskih sila.

'Jedino drastični potezi Putina mogu spasiti Ruse'

Ovi ruski gubici akumulacija su mnoštva postojećih problema, a koji sada izlaze na vidjelo zahvaljujući ukrajinskoj metodičnosti i milijardama dolara vrijednoj vojnoj opremi pristigloj sa zapada. Analitičari tvrde da će jedino drastični potezi, odnosno nekonvencionalne Putinove taktičke intervencije, spasiti Ruse.

Mnogi ruski problemi, nefleksibilno upravljanje vojskom, loš moral trupa, neadekvatna logistika i poteškoće s održavanjem opreme - očiti su problem od samog početka rata.

Meki trbuh ruske vojske ponajprije su tenkovi, koji su se pokazali kao lak plijen za ukrajinske kopnene trupe, kao i kamioni koji nisu imali adekvatne gume za kretanje po ukrajinskom tlu.

CNN podsjeća na konvoj dug 64 kilometra koji je krenuo na put prema glavnom gradu Kijevu i koji su tada uništili ukrajinski branitelji.

Naime, još dok je taj konvoj stajao, pojavili su se izvještaji kako su ruske trupe imale značajnih problema s moralom, neki vojnici nisu ni znali da su u Ukrajini, ili ako jesu, pitali su se zašto su tamo. Nadalje, kako su se borbe intenzivirale, Ukrajinci su metodično ubijali generale i pukovnike za koje se očekivalo da vode ruske snage.

Pavel Filatjev, ruski padobranac, koji se ranije tijekom rata borio kod Hersona, rekao je prošlog mjeseca za CNN, kako njegova postrojba nije imala čak ni osnovne potrepštine tijekom te operacije.

"Nekoliko dana nakon što smo opkolili Herson mnogi od nas nisu imali hrane, vode ili vreća za spavanje. Budući da je noću bilo jako hladno, nismo mogli ni spavati, našli bismo u smeću neke krpe u koje bi se umotali da se ugrijemo", kazao je te dodao kako im je i oružje bilo ispod svakog standarda. "Naše oružje datira iz rata u Afganistana gdje su se ruske snage borile od 1979. do 1989.", otkrio je.

U međuvremenu, u Ukrajinu je stiglo zapadno oružje, među kojim i moćni raketni sustavi HIMARS, koji može ispaliti rakete na udaljenosti do 80 kilometara. Upravo je te rakete Ukrajina koristila kako bi devastirale ruske opskrbne linije, skladišta streljiva i zapovjedna mjesta. Prema zapadnim analitičarima, udari ukrajinskih HIMARS-a na ruske linije opskrbe bili su nemilosrdni.

"Ukrajinsko dalekometno topništvo sada vjerojatno gađa prijelaze Dnjepra (rijeke) toliko često da Rusija ne može izvršiti popravke oštećenih cestovnih mostova", priopćilo je u ponedjeljak britansko ministarstvo obrane.

Vješti i domišljati Ukrajinci

Trent Telenko, bivši revizor kontrole kvalitete američke Agencije za upravljanje obrambenim ugovorima, koji je proučavao rusku logistiku, potvrdio je da su ukrajinske snage koristile precizne rakete ispaljene iz HIMARS-a kako bi uništile ključna ruska skladišta oružja u blizini željezničkih linija, daleko iza crta bojišnice. No ne treba sve zasluge pripisivati samo kvaliteti oružja, piše američki think-tank Institute for the Study of War (ISW), već ga se mora promatrati u korelaciji s vještinom Ukrajinaca i njihovom domišljatošću. Prošlog tjedna Rusija je prerasporedila snage prema Hersonu kako bi osnažili linije koje su popuštale pod naletom ukrajinskih snaga. No samo nekoliko dana od početka protuofenzive kod Hersona na jugu, ukrajinske su snage započele protuofenzivu kod Harkiva na istoku zemlje.

Ukrajinska vojska je eksploatirala slabe točke u ruskim linijama, kazao je Mark Hertling, analitičar CNN-a i bivši general američke vojske. "Prvo su poslane male izvidničke skupine kako bi detektirali točke koje su probili tenkovi i topovi, da bi zatim Ukrajinci zauzeli područja daleko iza crta bojišnice, od kuda su se Rusi opskrbljivali", objasnio je Hertling. Brzo rusko povlačenje omogućilo je Ukrajini da zarobi rusko oružje, streljivo, gorivo i zalihe.

'Ruski vojnici nemaju volje nastaviti se boriti'

Analitičari su također primijetili kako je izostala ruska pomoć iz zraka. Slažu se i kako je ukrajinska protuzračna obrana cijeli rat bila na izrazito visokoj razini.

"Kako će se mogućnosti smanjivati, tako će biti i iscrpljenog ruskog morala. Ruski vojnici nemaju volje nastaviti se boriti u Ukrajini, kaže bivši načelnik američke vojske u Europi", napisao je na Twitteru Mick Ryan, pomoćni suradnik u Centru za strateške i međunarodne studije i bivši general australske vojske. Kako se ruske snage povlače, tako će vojnici priče o porazu i bijegu ponijeti sa sobom, gdje god oni išli. Kremlju će biti gotovo nemoguće spriječiti da se te priče ne prošire Rusijom.

Teritorij koji je Rusija osvojila tijekom 7 mjeseci izgubljen u tjedan dana

Teritorij koji je Rusija osvojila u Ukrajini tijekom sedam mjeseci, uz cijenu desetaka tisuća ruskih žrtava, izgubljen je u tjedan dana. A ruski generali izgleda nemaju odgovor. Čak i kad su Putinove snage napredovale, to je napredovanje bilo sporo i teško. Sada je veliko pitanje ima li Rusija dovoljno izvježbanih trupa da krene u nove napade.

Prema svemu napisanom čini se kako su Ukrajinci nadomak pobjede, a Rusi poniženi i poraženi. No, Ali Ryan, bivši australski general, ostaje oprezan. "Prerano je govoriti o trijumfu Ukrajinaca. Rusi još uvijek imaju kapacitete za nova osvajanja. Jug i istok su još uvijek okupirani. Ukrajinci su izvojevali značajnu pobjedu, ali još uvijek nisu dobili rat", tvitao je Ryan.