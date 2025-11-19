Dodikova 'desna ruka' snimljena s bijelom vrećicom! On tvrdi: 'To je prašak, klasična namještaljka'

Društvenim mrežama širi se snimka direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i predsjednika banjalučkog ogranka SNSD-a Vlade Đajića, desne ruke Milorada Dodika, na kojoj mu nepoznati muškarac predaju vrećicu s bijelim prahom. Čuje se kako razgovaraju o iznosima od 30 i 40 tisuća eura, interventnoj policiji i "maloj", piše Klix.ba.

Snimku je među prvima objavio banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković.

⁉️КОКАИН на УКЦ!?

❗️40 хиљада КМ, за шта?

❗️Ненад Радинковић, пресуђени криминалац и убица, са директором највеће здравствене установе у Републици Српској, Владом Ђајићем!

❓Интервентна полиција, по налогу криминалца, кога треба да пресретне?



— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) November 19, 2025

Đajić za Klix.ba tvrdi da je snimka montirana.

"Bio sam šokiran. Klasični reketar donio je neki prašak da me ucjenjuje i taj je u zatvoru. Kroz moj ured prođe 100 ljudi, otvoren sam prema svima, a on je ubacio neku vrećicu. Svojim cjelokupnim kapacitetom i imovinom nudim da idem na sve moguće poligrafe kako bih dokazao da nikada nisam vidio ni koristio kokain", rekao je Đajić.

'Ucjenjuje me'

Na pitanje zašto onda razgovaraju o novčanim iznosima, odgovorio je:

"To je neka druga stvar, poslali su ga da me namjeste i ucjenjuju. Kriminalac je to, bio je u zatvoru u Francuskoj, pa ovdje, otimao neke ljude, a sada je u zatvoru u Srbiji. Klasična namještaljka da me ucjenjuju zbog toga.

Kada je novinar ponovno postavio isto pitanje, Đajić je dodao:

"Nešto me drugo ganjao… To je klasični sitni kriminalac. Nikad nisam ni dotaknuo ni koristio drogu". Nije se mogao sjetiti imena muškarca, ali ga je navodno prijavio.

Stanivuković tvrdi da zna o kome se radi.

Foto: X/draško Stanivuković

Poznato s kim je bio

"Nenad Radinković, osuđeni kriminalac i ubojica, s direktorom najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, Vladom Đajićem! Očekujemo jasne i konkretne odgovore svih aktera sa snimke, kao i nadležnih institucija u najkraćem roku", rekao je Stanivuković.

Nakon što je snimka izazvala burne reakcije u javnosti, oglasio se i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, jasno osudivši ono što se vidi na videu.

"Kao i svi, jutros sam bio upoznat sa snimkom u kojem se Vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo za mene kao predsjednika SNSD-a. SNSD ne može i neće tolerirati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima. Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija. Naša politika temelji se na najboljim osobinama našeg naroda i tako mora ostati, bez izuzetaka", rekao je Dodik, a prenosi Klix.ba.

