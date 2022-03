Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je "lov na vještice" unutar svog užeg kruga te je postao oprezan prema bliskim saveznicima nakon što su SAD i Velika Britanija dobili informacije o njegovim vojnim planovima. Kako piše Daily Mail, Putin traži "krivce" za otegnutu invaziju na Ukrajinu i navodno je bijesan što su SAD i Britanija upoznati s vojnom taktikom Moskve.

Izvori su rekli da je curenje informacija, koje su London i Washington prenijeli Kijevu, shvaćeno kao glavni razlog zašto Ukrajinci tako učinkovito eliminiraju ruske generale i elitne snage.

Gdje je Šojgu?

Među onima koji pobuđuju zanimanje je Putinov bliski saveznik, ministar obrane Sergej Šojgu, koji je zadužen za krvavu vojnu operaciju u Ukrajini u kojoj je, kako se vjeruje, poginulo više od 10.000 vojnika i mnoštvo civila. Njegovi javni nastupi znatno su rjeđi u posljednjih tjedan dana, dok je njegova mlađa kći Ksenia (31) viđena kako pozira u ukrajinskim bojama plave i žute.

Izvori kažu da je Putin privatno počeo odbacivati dugogodišnjeg saveznika Aleksandra Bortnikova, šefa sigurnosne službe FSB-a, te je počeo psihički pucati na sastancima s Valerijem Gerasimovim, načelnikom ruskog glavnog stožera. Inače, Bortnikov se spominje kao Putinova zamjena u slučaju da ruski predsjednik padne u državnom udaru.

Još jedna meta Putinova bijesa je Igor Kostjukov, zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, koji bi se mogao suočiti sa skorom smjenom u sklopu šire čistke. Ranije, uoči invazije, javno je ponizio šefa vanjske obavještajne službe SVR Sergeja Nariškina.

Gubitak vojne opreme

No, Putin je navodno zabrinutiji zbog gubitaka vojne opreme, za što je okrivio Gerasimova, nego zbog žrtava na bojnom polju. Broj poginulih od 50.000 ne bi bio "ništa u usporedbi s ciljevima koji će se postići pobjedom", navodno je rekao svojim zapovjednicima.

Neki vjeruju da planira dogovor koji namjerava predstaviti kao ukrajinsku "predaju" i "paradu pobjede" u Moskvi početkom svibnja. "On je usijane glave jer se čini da američke i britanske obavještajne službe cijelo vrijeme znaju sljedeće poteze ruske vojske, počevši od predviđanja invazije prije nego što je on to bio spreman priznati', rekao je jedan izvor.

Rusi smatraju da je gubitak više od desetak generala povezan s curenjem podataka o kretanju vojnih operacija u stvarnom vremenu. Ruski stručnjak za sigurnost Andrej Soldatov rekao je da vojna protuobavještajna služba istražuje odjel sigurnosne službe FSB-a. "To bi moglo značiti da su se ljudi u Moskvi konačno počeli pitati zašto je američka obavještajna služba toliko točna", rekao je za The New Yorker.

"Vojna protuobavještajna služba uglavnom se bavi lovom na krtice, identificiranjem izvora curenja. Dakle, izgleda da je Putin sad ljutit, ne samo zbog loših obavještajnih podataka i lošeg učinka u Ukrajini, već i zbog izvora američkih obavještajnih podataka o invaziji i zato što su američke obavještajne službe bile tako dobre prije invazije i zato što su Amerikanci znali toliko stvari o tome što dolazi", dodao je.

Previše se boje reći istinu

Soldatov također vjeruje da Putin krivi svoje podređene za "nedostatak narodne podrške u Ukrajini ruskim trupama", kao da se očekivalo da će lokalno stanovništvo razveseliti dolazak osvajača. Rekao je da se Putinov vrh još uvijek previše boji reći mu istinu. "Sada imate toliko ljudi u zatvoru, čak i ljude iz FSB-a. Dakle, ako razmislite, sa stajališta vojnog generala, je li doista sigurno Putinu reći nešto što mu se ne bi svidjelo? Mislim da im je to veliki izazov", dodao je.

Atmosfera straha znači da su od Putina bile skrivene obavještajne informacije o razmjerima vjerojatnog otpora Ukrajine ruskim osvajačima. No, iako se suočavaju sa sve većim neprijateljskim tretmanom, Soldatov ne očekuje da bi netko iz najužeg kruga mogao pokrenuti atentat na Putina. "Mislim da Putin trenutno gotovo da nije u opasnosti", rekao je za ZDF Heute u Njemačkoj.

"On ima dvije sigurnosne službe, koje su prije svega odgovorne za to da se Putinu osobno ništa ne dogodi. Znamo da je i sam bivši obavještajac, koji razumije različite rizike. Često tvrdi da je uspješno preživio od 12 do 13 pokušaja atentata. U tom smislu za njega je sve sigurno", ističe Soldatov.

