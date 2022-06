Ugledni američki povjesničar i stručnjak za povijest srednje i istočne Europe, Timothy Snyder, tvrdi da ruski predsjednik Vladimir Putin planira izgladnjeti neke zemlje, kako bi si povećao šanse za pobjedu u Ukrajini.

Profesor s Yalea je u poduljoj objavi na Twitteru pojasnio da je uvjeren kako Putin koristi poremećaje u opskrbi hranom u svoju korist. To je nazvao "posljednjim poglavljem politike gladi".

"Rusija ima plan gladi. Vladimir Putin se sprema izgladnjivati ​​veći dio svijeta u razvoju u sljedećoj fazi svog rata u Europi. Ako se ruska blokada nastavi, deseci milijuna tona hrane će trunuti u silosima, a deseci milijuna ljudi u Africi i Aziji će gladovati", rekao je Snyder, profesor na Sveučilištu Yale i stručnjak za autoritarnost.

Usporedba s najgorim diktatorima

Pozabavio se i retorikom iz Kremlja te prozivanje Ukrajinaca nacistima usporedio s istim činom iz Drugog svjetskog rata. Naglasio je da su politiku izgladnjivanja provodili Staljin i Hitler te da su i tada najveće žrtve bili Ukrajinci.

"Ideja da kontroliranje ukrajinskog žita može promijeniti svijet nije nova. To su željeli učiniti i Staljin i Hitler. Za Staljina je ukrajinska zemlja trebala biti iskorištena za izgradnju industrijske ekonomije za SSSR. Zapravo, kolektivizirana poljoprivreda ubila je oko četiri milijuna Ukrajinaca. Kad su ljudi počeli umirati u velikom broju, Staljin je krivio same Ukrajince. Sovjetska propaganda one koji su skrenuli pozornost na glad nazivala je 'nacistima'.

Stvarni nacisti imali su srodne ideje. Svidjela im se ideja o kontroli ukrajinske poljoprivrede. To je zapravo bio Hitlerov središnji ratni cilj. Hitler je želio preusmjeriti ukrajinsko žito iz Sovjetskog Saveza u Njemačku, u nadi da će izgladnjeti milijune sovjetskih građana", naveo je Snyder.

Propagandno natjecanje

Povjesničar je na kraju istaknuo Putin želi upotrijebiti masovnu glad kao "pozadinu za propagandno natjecanje". "Kada počnu nemiri u vezi s hranom i dok se glad bude širila, ruska propaganda će okriviti Ukrajinu i pozvati na priznavanje ruskih teritorijalnih dobitaka u Ukrajini te na ukidanje svih sankcija", zaključio je Snyder.

