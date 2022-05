Najviši sigurnosni dužnosnici Vladimira Putina polako počinju shvaćati da je rat u Ukrajini "izgubljen' i da je državni udar sada realna mogućnost, predvidio je ruski analitičar Christo Grozev, piše Daily Mail.

On vjeruje da će elite GRU-a i FSB-a najvjerojatnije pokušati srušiti Putina, jer znaju istinu o tome što se događa na terenu. Te elite navodno već traže načine da svoj novac i obitelji presele iz zemlje u iščekivanju pada Putina, tvrdi Grozev.

Govoreći za Radio Liberty o tome što bi moglo potaknuti državni udar, Grozev je rekao da bi trenutak mogao doći ako ili kada Putin naredi svojim generalima da izvedu nuklearni napad.

"Ako Putin odluči izdati zapovijed za korištenje nuklearnog oružja, mora biti siguran da će svi duž lanca izvršiti. Dok ne bude siguran da će svi to zaista i napraviti, neće dati ovu naredbu", rekao je.

Rusi nemaju šanse za pobjedu u ratu

Grozev vjeruje da slični strahovi sprječavaju Putina da izda zapovijed za opću mobilizaciju ruskih oružanih snaga i stanovništva. Takva naredba omogućila bi mu da masovno poveća broj vojnika u Ukrajini, što bi možda okrenulo tok rata u svoju korist. No, naredba bi također izazvala eksploziju nezadovoljstva među običnim Rusima jer bi to značilo priznavanje da je "specijalna vojna operacija" koju je Putin do sada predstavljao kao veliki uspjeh, propala.

Analitičar tvrdi da bez pribjegavanja nuklearnom oružju ili opće mobilizacije, Rusija nema gotovo nikakve šanse za pobjedu u ratu. Sigurnosna elita to razumije i zato će najvjerojatnije pokušati srušiti svog vođu, dodaje.

Spomenuo je i činjenicu da su se letovi ministarstva obrane do navodnog bunkera za zapovijedanje i upravljanje u blizini Ufe smanjili od početka rata. Visoko pozicionirane osobe u glavnoj ruskoj agenciji za unutarnju sigurnost FSB i u vojno-obavještajnoj upravi GRU pripremaju za život nakon Putina.

"Intigentniji dio GRU-a, oni sa svim informacijama razumiju u kakvom se blatu nalazi Putin. A također i elita FSB-a, koja zna konkretan broj žrtava među ruskim vojnicima i razumije da majke, supruge, sestre poginulih ili nestalih ruskih vojnika ne prestaju postavljati pitanja. Oni znaju da će ova situacija na kraju izmaći kontroli", istaknuo je.

"Neki od njih traže priliku da svoje obitelji izvedu iz Rusije, svi traže načine da nagomilani novac, u mnogim slučajevima korupcijski novac, prebace u dolare i eure. Ovo je već svojevrsna izdaja ovih ljudi, jer ne slijede ideološke naloge Kremlja, već se pripremaju za alternativnu stvarnost", rekao je ovaj politički analitičar.