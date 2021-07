Više od 900.000 ljudi u Francuskoj požurilo se dogovoriti termin za cijepljenje u ponedjeljak navečer nakon što je predsjednik upozorio da će se uvesti ograničenja za sve one koji nemaju zdravstvenu propusnicu s potvrdom da su cijepljeni ili da imaju negativan test na covid-19.

Otkrivajući opsežne mjere u borbi protiv zaraze, Emmanuel Macron rekao je da zasad cijepljenje neće biti obvezno za svu javnost, no naglasio je da će ograničenja pogoditi one koji nisu cijepljeni. Predsjednik je rekao da se zdravstveni radnici moraju cijepiti do 15. rujna ili će snositi posljedice.

Jučer se prijavilo više od 900.000 ljudi za cijepljenje

Stanislas Niox-Chateau, koji vodi Doctolib, jednu od najvećih internetskih stranica u zemlji namijenjenu rezervaciji termina za cijepljenje, rekao je za radio RMC da rekordan broj ljudi traži cijepljenje nakon predsjednikove objave.

"U nekoliko minuta bilo je 7,5 milijuna spajanja na stranicu Doctolib. Jučer se prijavilo više od 900.000 ljudi za cijepljenje, što je dvostruko više od prošlog rekordnog broja zabilježenog 11. svibnja", rekao je Niox-Chateau.

Promjena strategije

Macron je u ponedjeljak rekao da će zdravstvena propusnica, potrebna za veliki raspon događaja, sada biti potrebna mnogo češće, među ostalim i za ulazak u restorane, kina i kazališta.

Od početka kolovoza tražit će se i pri ulasku u vlakove za dalje relacije i zrakoplove, što će biti dodatni poticaj da se ljudi cijepe za vrijeme ljetnih odmora.

Usporavanje stope cijepljenja i oštar porast zaraženih zbog jako zarazne delta varijante virusa, sada dominantne, prisilili su vladu da promijeni strategiju.