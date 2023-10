''Gledali smo samohodne haubice kalibra 155 mm i tenkove Merkava kako svakih 20 do 30 sekundi ispaljuju salve duboko u opkoljeni obalni pojas. To je bio tek uvod u divlju simfoniju koja će uslijediti za nekoliko dana kada počne brutalna borba licem u lice. Strepnja urezana na licima mladih izraelskih vojnika ovdje je otkrila cijenu koju će mnogi od njih platiti. Činilo se da pripreme za kopneni napad ulaze u završnu fazu dok smo se vozili na nepoznatu lokaciju južno od južnog grada Sderota'', izvijestio je engleski novinar i glavni dopisnik lista The Sun Nick Parker.

Konvoji transportera koji su prevozili tenkove, oklopne transportere i trupe tutnjali su autocestom 6 iz Tel Aviva, dok se 100.000 vojnika i 300.000 rezervista okupilo kako bi se pridružili svojim jedinicama. "I prošli smo pored prometnih gužvi koje su se stvarale kilometrima dok je vlada potvrdila hitnu evakuaciju grada", piše Parker.

Mostovi na autocestama bili su ukrašeni zastavama i transparentima s riječima: "Mi smo iza vas" i "Pobijedit ćemo ovo zajedno" na hebrejskom. Djeca koja su mahala plavo-bijelim zastavama s Davidovom zvijezdom okupila su se na križanjima i postrojila duž rute bodriti trupe na putu.

''Drugi su nosili kante kako bi uzeli donacije od vozača za kupnju grickalica i poslastica za vojničke torbe, ali šarena povorka brzo se rasula kad smo stigli do napetog grada Sderota. Ovo je najviše raketirano mjesto na Zemlji, samo milju od Gaze. Dočekale su nas zavijajuće sirene i smrad dima. Samo tri sata ranije palo je još najmanje 50 Hamasovih projektila, ranivši dvoje mještana i očekivali su se daljnji napadi. Probijali smo se gotovo pustim ulicama, pokraj skloništa i praznog igrališta, do kordona izraelske vojske'', dodao je Parker.

Ogromne eksplozije izraelskog topništva

''Niz ogromnih eksplozija natjeralo nas je da požurimo za pancirima, prije nego što smo saznali da su eksplozije bile od izraelskog topništva u blizini. Vojni veteran nam je rekao: “Ovo je jednostavan dio, gdje ih pokušavamo omekšati prije nego što uđemo. Ali prije ili kasnije morat ćemo uprljati ruke. Ne možete nemati osjećaja prema izraelskoj djeci koja će morati ići tamo'', ističe Parker.

Nevini ljudi zarobljeni pored terorističkih ciljeva u Gazi također će snositi najveći teret ovog naizgled beskrajnog tragičnog ciklusa. Stubovi crnog dima izlazili su iz teritorija gdje su voda i struja prekinuti i gdje je osoblje Crvenog polumjeseca reklo da će zalihe hrane početi nestajati u subotu.

Izraelski zapovjednici večeras su otkrili da je na Gazu bačeno 6000 bombi koje sadrže nevjerojatnih 4000 tona eksploziva, a slijedi ih još.

Večeras je načelnik Glavnog stožera izraelskih obrambenih snaga Herzi Halevi rekao naciji: “Pokolj naše djece, naših žena, naših ljudi od strane Hamasa bio je životinjski i nehuman. "IDF pod mojim zapovjedništvom razumije veličinu zadatka koji nam je stavljen na leđa."