Biden zgrožen Trumpovim planom: 'To je užasno!'

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u nedjelju kako smatra užasnim što novoizabrani predsjednik Donald Trump pokušava dokinuti državljanstvo po rođenju u Sjedinjenim Državama.

Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući, Biden je rekao da se čini da tranzicija u Trumpovu vladu ide glatko, ali i da misli da postoji interni problem s Trumpovim timom povezan s primopredajom.

Upitan uoči godišnjice napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021. misli li još uvijek da je Trump prijetnja demokraciji, Biden je rekao da misli da je ono što je Trump učinio "istinska prijetnja demokraciji".

Trump je lažno tvrdio da je pobijedio na izborima 2020. i pozvao je svoje pristaše da tog dana odu na Kapitol. "Ne treba ga ponovno pisati", rekao je Biden o 6. siječnja. "Mislim da ga ne treba zaboraviti."

Nadmoć bijele rase

Biden je rekao da je nadmoć bijele rase jedna od mnogih prijetnji Sjedinjenim Državama. "Mi smo najopsežnija multikulturalna nacija na svijetu. To je razlog zašto smo tako jaki. To je razlog zašto smo to što jesmo", rekao je Biden.

Trump je prošlog mjeseca za NBC rekao da planira poduzeti izvršne mjere prvog dana na dužnosti kako bi pokušao ukinuti državljanstvo po rođenju, koje daje državljanstvo svima koji su rođeni u SAD-u, bez obzira na imigracijski status njihovih roditelja.

"Ideja da ćemo promijeniti ustavno pravo rođenjem - ako ste rođeni u zemlji... niste građanin? Što se događa?" rekao je Biden.

Biden, demokrat, kritizirao je Trumpa, republikanca, jer je poticao zastupnike da ne glasaju za dvostranački zakon o imigraciji koji je Biden podržao za jačanje nadzora na granicama. "To je smiješno. To je smiješno", rekao je Biden.

Trump je iskoristio imigraciju kao ključno pitanje za okupljanje svoje baze na izborima 2024., na kojima je pobijedio, nadjačavši potpredsjednicu Kamalu Harris, demokratsku predsjedničku kandidatkinju.

