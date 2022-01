Premijer Velike Britanije Boris Johnson je danas rekao da će vlada odrediti svoju dugoročnu strategiju za život s covidom-19 i kako izbjeći ograničenja u budućnosti. Pritom je najavio da se od sljedećeg tjedna ukidaju gotovo sve epidemiološke mjere u Velikoj Britaniji, javlja BBC.

Država prelazi na plan B te se ublažavaju sve restrikcije. Johnson je upozorio da će zemlja morati ostati na oprezu tijekom zadnjih tjedana zime, da pandemija nije gotova i da omikron "nije blaga bolest za sve, pogotovo ako niste cijepljeni".

Popuštanje mjera podrazumijeva prestanak obveznih covid propusnica u Engleskoj, iako će tvrtkama biti dopušteno koristiti ih ako žele. Ukinut će se obveza nošenja maski, uključujući u učionicama za srednjoškolce i u javnom prijevozu, što znači da ljudi neće biti kazneno odgovorni jer su odlučili da ih ne nose.

Nadalje, ukidaju se preporuke rada od kuće, ograničenja za domove za njegu bit će ublažena. Međutim, i dalje će postojati zakonska obveza samoizolacije u slučaju pozitivnog testa na koronavirus.

Rekao je da će "uskoro doći vrijeme" kada će se smjernice za samoizolaciju moći u potpunosti ukloniti. Napomenuo je da propisi o samoizolaciji istječu 24. ožujka te da očekuje da neće biti produljeni.

Dok je davao izjavu, Boris Johnson je rekao da odluke odražavaju povjerenje vlade da će Britanci donijeti prave odluke.

Znastveni dokazi iza odluke?

Vođa laburista, sir Keir Starmer, kaže da će podržati popuštanje Plana B "sve dok znanost kaže da je sigurno" te je zatražio od Borisa Johnsona da objavi znanstvene dokaze koji stoje iza njegove odluke.

Kaže da će to uvjeriti javnost da "on djeluje kako bi zaštitio njihovo zdravlje, a ne samo svoj posao".

Starmer je podjetio da je jučer bilo 438 smrtnih slučajeva od covida-19, što je nazvao "svečanim podsjetnikom da ova pandemija nije gotova" te je pozvao javnost da ostane na oprezu.

Kaže da vlada mora imati "snažan plan da dobro živi s covidom" te je upitao gdje je takav plan.

Za zdravstvenu službu pandemija nije gotova

Ranije je glavni izvršni direktor NHS Providers, Chris Hopson, izrazio zabrinutost da neće doći do osjećaja bezbrižnosti ako dođe do ukidanja ograničenja Plana B. Govoreći u emisiji World At One na BBC Radiju 4, istaknuo je da pandemija apsolutno nije gotova za zdravstvenu službu.

Hopson kaže da mu iz NHS-a govore kako ne vjeruju da je vrhunac hospitalizacija još dosegnut te da će do toga vjerojatno doći kasnije ovog tjedna ili početkom sljedećeg.

"Ono što imamo je 16.000 ljudi u bolnici s covidom, u usporedbi s 3500 prije šest mjeseci. Dakle, NHS je još uvijek pod vrlo, vrlo značajnim pritiskom", kaže on. Iako je broj slučajeva dostigao vrhunac, a zatim vrlo brzo pao, napomenuo je da će se broj ljudi u bolnici vjerojatno smanjivati puno sporije.

Najznačajniji pad od početka omikron vala

Broj zaraženih koronavirusom u Velikoj Britaniji pokazuje najznačajniji pad od početka vala omikrona, procjenjuje Ured za nacionalnu statistiku (ONS).

Istraživanje ONS-a procjenjuje da je 3.437.200 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo pozitivno na testu na koronavirus u tjednu koji je završio 15. siječnja, što je manje u odnosu na 4,3 milijuna tijekom prethodnog tjedna.

To znači da je oko 5,3% stanovništva bilo pozitivno na covid, u usporedbi sa 6,7% tijekom prethodnog tjedna. ONS tvrdi da je to otprilike jedna od 20 osoba u posljednjem tjednu.

Brojke odražavaju nagli pad slučajeva covida u podacima od početka siječnja.