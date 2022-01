Da se nešto potencijalno opasno "kuha" na istoku Europe dokaz je i posljednji potez Velike Britanije koja je počela povlačiti osoblje iz svog veleposlanstva u Ukrajini usred upozorenja o ruskoj invaziji, prenosi BBC.

Dužnosnici su rekli da nije bilo posebnih prijetnji britanskim diplomatima, ali da će se oko polovice osoblja koje radi u Kijevu vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ova vijest dolazi u trenutku kada je i SAD naredio obiteljima osoblja njihova veleposlanstva da napuste Ukrajinu, rekavši da bi ruska invazija mogla doći "u bilo kojem trenutku".

S druge strane, Rusija je zanijekala da ima planove za vojnu akciju u Ukrajini.

EU ne želi dramu

Američki State Department također je upozorio ljude da ne putuju u Ukrajinu i Rusiju zbog stalne napetosti i "potencijalnog uznemiravanja američkih građana".

"Postoje izvještaji da Rusija planira značajnu vojnu akciju protiv Ukrajine", rekao je savjetnik State Departmenta.

Međutim, smatra se kako je to potez iz predostrožnosti i da se u posljednja 24 sata nije dogodilo ništa konkretno što bi dovelo do ove odluke. SAD je naglasio da se ne radi o evakuaciji, ali State Department je agenciji AFP rekao da, ako bi došlo do ruske invazije, "neće biti u poziciji evakuirati američke građane".

Europska unija trenutno neće činiti isto. Visoki predstavnik EU za sigurnosnu politiku Josep Borrell rekao je kako neće "dramatizirati" napetosti.

Pomoć za 'obranu s prve crte'

Čelnik vojnog obrambenog saveza NATO-a upozorio je da postoji opasnost od novog sukoba u Europi te se procjenjuje da se oko 100.000 ruskih vojnika okupilo na granici.

S druge strane, u subotu je u Ukrajinu stiglo oko 90 tona američke "vojne pomoći", uključujući streljivo za "obranu s prve crte".

Američki državni tajnik Anthony Blinken rekao je da vlada priprema "niz akcija koje će biti usmjerene prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu", uključujući jačanje obrane u Ukrajini uz veću vojnu pomoć.

Rusija je prije zauzela ukrajinski teritorij, kada je pripojila Krim 2014. godine, nakon žestokih prosvjeda u Ukrajini u kojima je svrgnut proruski predsjednik zemlje. Ruske snage preuzele su kontrolu nad Krimom prije nego što je taj teritorij izglasao pridruživanje Rusiji na referendumu koji su Zapad i Ukrajina smatrali nezakonitim.

Otad je ukrajinska vojska upletena u rat s pobunjenicima koje podržava Rusija u područjima na istoku u blizini ruskih granica. Procjenjuje se da je u regiji Donbas ubijeno oko 14.000 ljudi.