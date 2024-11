Oluja Bert poharala Britaniju, otac spašavao bebu iz auta: 'Voda mi je bila do prsa'

U Škotskoj je izdano novo žuto upozorenje zbog oluje Bert koja je već odnijela nekoliko života, a na snazi su i upozorenja od poplava u mnogim dijelovima Velike Britanije.

Metohija upozorava na jaku kišu u sjevernim predjelima, uz upozorenje da će potrajati do večeras u ponoć. "Pljuskovi ili duža razdoblja kiše nastavit će se do kraja ponedjeljka diljem sjeverozapadne Škotske", priopćio je Met Office. Kiša će mjestimice biti obilna, osobito u visokim predjelima, gdje se očekuju nakupine od 50-70 mm. U kombinaciji s topljenjem snijega to će dovesti do rizika od nekih poplava. Pljuskovi će prestati kasnije navečer", naveli su.

Kako donosi Sky News, na londonskoj postaji Paddington otkazane su pojedine linije, oluja Bert izazvala je kaos u Londonu i diljem Velike Britanije, srušena su mnoga stabla, u pojedinim mjestima ranije su odjekivale sirene kao upozorenje građanima da postoji opasnost po život. Telefoni hitnih službi neprestano zvone, mnogi dojavljuju o nastaloj šteti i srušenim stablima, pa su u jednom trenutku iz policije poslali apel građanima da zovu samo ako je nekome život u opasnosti.

U West Yorkshireu umalo se dogodila tragedija kada je Andre Randlas (22) automobilom uletio u jezero koje je nastalo na cesti. Morao je spašavati svog 11-mjesečnog sinčića.

Naime, Randles se vozio sa sinčićem Lucom od Hebden Bridgea do očeve kuće u Todmordenu kako bi gledali utakmicu. Skrenut je s glavne ceste i naišao na padinu te je uletio ravno u jezero vode koje se stvorilo.

U razgovoru s dopisnikom Sky Newsa, Randles je rekao kako je mislio da je to plitka lokva i da može proći automobilom, ali ubrzo je njegov automobil počeo plutati. Zvao je pomoć, ali voda je počela prodirati u vozilo. Uspio je spustiti prozor te je izašao prije nego što je spasio sinčića. "Voda mi je bila do prsa, podigao sam sina što sam sam više mogao kako bih ga zadržao izvan vode", rekao je otac. Inače, Radles radi kao krovopokrivač i ispričao je da je ostao miran tijekom akcije te da mu je pomogla činjenica da je Luca spavao tijekom spašavanja.

