Provedeno istraživanje među Europljanima: Većina smatra, bit će rata na Bliskom istoku

Većina Europljana smatra da je na pomolu rat širokog opsega na Bliskom istoku, u kojem će sudjelovati Izrael i Iran.

Anketa YouGov Eurotrack provedena u Francuskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Italiji, Švedskoj, Danskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu pokazala je da značajan dio stanovništva u svih sedam zemalja, od 65 posto u Francuskoj do 82 posto u Španjolskoj, vjeruje da napadi Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. nisu bili opravdani, piše The Guardian.

Međutim, većina ispitanika u svakoj od zemalja također smatra da izraelski napadi u Gazi nisu opravdani – od najnižih 43 posto u Njemačkoj, preko 46 posto u Francuskoj, 47 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu, 57 posto u Italiji, do najviših 65 posto u Španjolskoj.

Slični rezultati, premda s nešto višim postotcima, vidljivi su za izraelske napade na Libanon – od 47 posto u Danskoj, preko 49 posto u Njemačkoj, 50 posto u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, do 68 posto u Španjolskoj, koja često izražava pro-palestinske stavove. Ispitanici u svih sedam zemalja također smatraju da su izraelski napadi na Iran neopravdani, i to u postotku između 45 posto (Danska) i 68 posto (Španjolska), dok su iranske napade na Izrael osudili ispitanici u rasponu od 58 posto (Francuska) do 71 posto (Španjolska).

Europska unija ostaje podijeljena oko sukoba u Gazi; dok su zemlje poput Španjolske i Irske ove godine službeno priznale palestinsku državu, druge, poput Njemačke, tvrde da je podrška izraelskoj sigurnosti ključna za njihovu vanjsku politiku.

To mišljenje zastupala je nešto manja većina između 25 posto (Italija) i 39 posto (Švedska). Između 16 posto i 26 posto ispitanika također smatra da je Izrael pogriješio što je upotrijebio vojnu silu protiv Hamasa, dok njih 10 do 19 posto misli da je Izrael djelovao proporcionalno.

Isto tako, kada su upitani bi li Europa i SAD trebale učiniti više da pomognu Izraelu u postizanju vojnih ciljeva ili da obuzdaju vladu Benjamina Netanyahua od vođenja vojnih akcija, od 22 posto (Francuska) do 36 posto (Španjolska) ispitanika odabralo je drugu opciju.

Između 21 posto (Francuska i UK) i 25 posto (Italija) smatra da se Europa i SAD ne bi trebale uopće uključivati u sukob.

Većina, od 52 posto u Danskoj do 58 posto u Francuskoj, 59 posto u Njemačkoj i Italiji, 61 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu te 65 posto u Španjolskoj, izjavila je da vjeruje kako je rat širih razmjera na Bliskom istoku, u koji bi bili uključeni Izrael i Iran, "vrlo" ili "prilično" moguć.

U slučaju takvog rata, prevladavajuće mišljenje u svih sedam zemalja – od 42 posto u Danskoj, preko 47 posto u Velikoj Britaniji, 51 posto u Njemačkoj, do 59 posto u Italiji – bilo je da Europa i SAD ne bi trebale pružiti vojnu pomoć Izraelu.

Na pitanje o općem mišljenju o Palestini i Izraelu, najčešći odgovor u svih sedam zemalja bio je "vrlo" ili "prilično" nepovoljan. Samo je u Italiji stav prema Palestini bio izjednačen, s 33 posto negativnih i 30 posto pozitivnih ocjena. Drugdje, 61 posto Nijemaca izjavilo je da ima negativan stav prema Palestini, naspram 15 posto koji su izrazili pozitivan stav. U Švedskoj su rezultati bili slični, s 57 posto negativnih i 20 posto pozitivnih stavova, dok su u Francuskoj rezultati bili 42 posto negativnih naspram 25 posto pozitivnih.

Pogledi na Izrael također su bili uglavnom negativni, s neto ocjenama povoljnosti koje su se kretale od minus 15 u Francuskoj, minus 24 u Njemačkoj, minus 30 u Švedskoj, do minus 33 u Španjolskoj.

